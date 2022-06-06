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Новости Украины

Ракеты, периодически прилегающие по Киеву и Харькову, не в состоянии вернуть чувство реальности мэрам обоих городов. На прошедшей неделе между Тереховым и Кличко состоялся эпичный баттл. В качестве оружия были выбраны цветочные клумбы.

На киевском растительном панно представлена единственная пока «перемога» Украины в противостоянии с Россией, правда, мифическая.

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«Призрак Киева», созданный в Подольском районе столицы, внесли в Национальный реестр рекордов Украины в номинации «самая большая цветочно-патриотическая композиция».

На произведение, выполненное в стиле «сеятеля» в исполнении Остапа Бендера, пошло 23 с половиной тысячи цветов… И да, клумба большая – 10 на 15 метров.

Естественно, друг цветов Терехов не мог не поднять брошенную Кличко перчатку. Харьковская клумба пусть не такая большая, как киевская, но зато не такая отталкивающая. По форме. По содержанию – спорный вопрос. Дело рук харьковских озеленителей, расположенное перед фонтаном «Зеркальная струя» изображает эмблему вооруженных сил Украины.

«Не то в честь ВСУ, не то в память о ВСУ», – шутят в сети.

Наступила пора выпускных балов. По этому поводу городской совет Харькова провёл очередную PR-акцию. Десять выпускников сгоревшей ещё в феврале 134-й школы станцевали вальс на руинах альма-матер. Тоже своего рода память о ВСУ: ведь это именно украинские военные сожгли школу в ходе сражения не то с реальной, не то с воображаемой российской ДРГ, не то с коллегами из теробороны или нацбатов.

Тем временем вполне реальным и даже пока ещё живым ВСУшникам приходится несладко. Причём не только на фронте, где командование нередко бросает их на произвол судьбы в котлах, но и тем, кому «повезло» ранеными вернуться в тыл.

Для них в харьковских госпиталях и больницах, по сообщениям медиков, не хватает койко-мест, поскольку преимущество при госпитализации и лечении отдается польским и английским наёмникам. Они, как и раненые-украинцы, идут потоком. Многие с потерянными конечностями. Чтобы как-то решить проблему, во дворе госпиталя установили армейскую палатку…

А на улицах Харькова продолжается отлов призывников. В самом деле, зачем беречь «пушечное мясо»? Военком поймает других.