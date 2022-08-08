Харьков давно разобрался, кто и откуда стреляет

08.08.2022  18:59 (Мск), Харьков
Александр Кондрусик.  
Просмотров: 2476
 
Авторская колонка, Военные преступления, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, СМИ, Украина, Харьков, Цензура
Новости Украины

В Харькове окончательно заглушили трансляцию российских  телеканалов, и теперь их невозможно посмотреть даже тем, у кого есть спутниковое телевидение. Теперь харьковчане по телевизору могут смотреть только официальные новости, где сплошные пэрэмогы, и парад ВСУ в Москве уже не за горами.

Но на Украине и Харьков – не исключение, давно уже существует две реальности: одна от официальных властей, где вещают Зеленский и его сообщники, где  «орки» гибнут пачками, и победа скоро,  и реальность объективная, в которую харьковчане погружаются все сильнее и ощутимее.

В Харькове окончательно заглушили трансляцию российских  телеканалов, и теперь их невозможно посмотреть даже тем,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Вот и  командиры теробороны совершенно другие вещи говорят в доверительных беседах. Неделя – две на подготовку,  и бойца могут отправить на передок, после которого, как правило, возвращаются две категории людей – алкоголики и наркоманы. Вот и получается, что вояки из них уже  никакие, от слова совсем – ни мотивации, ни мастерства, и война им уже не рисуется как в красивом кино.

На этом фоне, настроения этих самых командиров, ещё вчера твердивших – отстоим, защитим, и все такое, начинает меняться, и меняется оно не в лучшую сторону, да и разговоры местных жителей, которым уже все равно и которых больше волнует, что завтра поесть – оптимизма тоже не  добавляют.

Единственное, что местные жители хорошо научились понимать, это из чего стреляют, чем стреляют и кто стреляет. Вот и сегодня буквально были прилеты по Павлову полю, погиб мужчина.  Прилеты были прямо в середину микрорайона. Обстрел был миномётный, он происходил в 10 часов утра, и сразу же местные заговорили о том, что Синегубов врёт, что это обстреливали не российские военные, что от них если и прилетает, то только ночью и только по тем местам, где, так или иначе, находится что-то, связанное с ВСУшниками – казармы, склады, скопление техники.

Поэтому и прилетало уже много раз по тому же военному училищу имени Кожедуба на Клочковской, поэтому и прилетало несколько раз по спорткомплексу Унифехт, где было полно укровояк, их возле гостиницы Мир постоянно местные наблюдали, и на промзону на ХТЗ регулярно прилетает по той же причине.

Если киевская власть при помощи «глушения» неугодных источников информации рассчитывает решить эту проблему, то она глубоко ошибается. Людей можно обманывать какое-то время, но водить их за нос бесконечно не получится даже у таких циничных и беспринципных лжецов, как Зеленский и Ко.

Кстати, по поводу Зеленского – если раньше говорили о том, что президентская гуманитарка стала более скудной, то теперь её практически нет, за крайне редким исключением. Очень редким…

Вот такие сообщения приходят сейчас Харьковчанам. Похоже, гуманитарка от Зеленского всё…

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть