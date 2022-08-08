Харьков давно разобрался, кто и откуда стреляет

Новости Украины

В Харькове окончательно заглушили трансляцию российских телеканалов, и теперь их невозможно посмотреть даже тем, у кого есть спутниковое телевидение. Теперь харьковчане по телевизору могут смотреть только официальные новости, где сплошные пэрэмогы, и парад ВСУ в Москве уже не за горами.

Но на Украине и Харьков – не исключение, давно уже существует две реальности: одна от официальных властей, где вещают Зеленский и его сообщники, где «орки» гибнут пачками, и победа скоро, и реальность объективная, в которую харьковчане погружаются все сильнее и ощутимее.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Вот и командиры теробороны совершенно другие вещи говорят в доверительных беседах. Неделя – две на подготовку, и бойца могут отправить на передок, после которого, как правило, возвращаются две категории людей – алкоголики и наркоманы. Вот и получается, что вояки из них уже никакие, от слова совсем – ни мотивации, ни мастерства, и война им уже не рисуется как в красивом кино.

На этом фоне, настроения этих самых командиров, ещё вчера твердивших – отстоим, защитим, и все такое, начинает меняться, и меняется оно не в лучшую сторону, да и разговоры местных жителей, которым уже все равно и которых больше волнует, что завтра поесть – оптимизма тоже не добавляют.

Единственное, что местные жители хорошо научились понимать, это из чего стреляют, чем стреляют и кто стреляет. Вот и сегодня буквально были прилеты по Павлову полю, погиб мужчина. Прилеты были прямо в середину микрорайона. Обстрел был миномётный, он происходил в 10 часов утра, и сразу же местные заговорили о том, что Синегубов врёт, что это обстреливали не российские военные, что от них если и прилетает, то только ночью и только по тем местам, где, так или иначе, находится что-то, связанное с ВСУшниками – казармы, склады, скопление техники.

Поэтому и прилетало уже много раз по тому же военному училищу имени Кожедуба на Клочковской, поэтому и прилетало несколько раз по спорткомплексу Унифехт, где было полно укровояк, их возле гостиницы Мир постоянно местные наблюдали, и на промзону на ХТЗ регулярно прилетает по той же причине.

Если киевская власть при помощи «глушения» неугодных источников информации рассчитывает решить эту проблему, то она глубоко ошибается. Людей можно обманывать какое-то время, но водить их за нос бесконечно не получится даже у таких циничных и беспринципных лжецов, как Зеленский и Ко.

Кстати, по поводу Зеленского – если раньше говорили о том, что президентская гуманитарка стала более скудной, то теперь её практически нет, за крайне редким исключением. Очень редким…

Вот такие сообщения приходят сейчас Харьковчанам. Похоже, гуманитарка от Зеленского всё…