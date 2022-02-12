Харьков, Днепропетровск, Херсон – Пушилин опубликовал полную карту Донецко-Криворожской республики

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Новости Украины

Глава ДНР Денис Пушилин опубликовал историческую карту Донецко-Криворожской республики, включающую Харьков, Днепропетровск и Херсон. Впоследствии эти регионы, как и Донбасс, вопреки воле местных жителей были включены большевиками в состав Украинской ССР.

«Сегодня исполнилось 104 года со дня провозглашения Донецко-Криворожской республики. Более века назад жители Донецкого каменноугольного и Криворожского железорудного бассейнов так же, как и мы, видели свое будущее только вместе с Россией», – напомнил Пушилин.

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При этом он подчеркнул, что события последних лет показывает, что, несмотря на зигзаги истории, время расставляет всё по своим местам.

«Сегодня русский Донбасс возобновляет утраченные связи с Россией и налаживает новые. Мы сотрудничаем с Россией по всем направлениям. Это тот случай, когда можно сказать, что историческая справедливость начинает восстанавливаться», – написал глава ДНР.