Харьков. Добкин «десятой свежести» и протухший «сепар» Терехов

27.07.2021, Харьков, Александр Буров

Новости Украины

Харьковские выборы становятся унылыми, тягомотными и второсортными.

Поначалу казалось, что выдвижение Михаила Добкина кандидатом на пост городского головы вернет большую игру и большие ставки в «первую столицу». Но сам экс-мэр и экс-губернатор выглядит в этом забеге политиком «второй свежести».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Добкин забил на предвыборную «работу в полях» и довольствуется периодическими эфирами на ахметовском канале «Украина-24» и спорадическим участием в программах «Нашего» или в авторском проекте Елены Бондаренко. Не исключено, что и этого будет достаточно в довесок к бренду «Добкин». Но результаты опросов (пусть даже проведенных сомнительными конторами) говорят об обратном.

Команда Добкина, состоящая из каких-то сыновей Наташи Влащенко и детей лейтенанта Шмидта, усиленных беглыми крымскими политологами, могла бы успешно сниматься в сериале «Испанский стыд». Или проводить тренинги: «Как прос.ать битву за «первую столицу» не выходя из Добкин-хаба».

Добкин-хабы, возможно, и способны были бы стать действенным инструментом и для обрастания команды новыми людьми, и для активизации предвыборной работы, и для полноценной обратной связи. Но где эта команда? Если гюльчатай откроет личико, вас, скорее всего, стошнит.

Вроде бы у Добкина была партия «Христианские социалисты». Но идет он на выборы просто как хороший парень и отборный собеседник Наташи Влащенко.

Хорошо, поверим на слово: Добкин — народный кандидат. Тогда – где его хождение в народ? Где, собственно, та предвыборная работа, которой не гнушаются молодые политики и о которой забывают «сбитые летчики», уже побывавшие на высоких должностях?

Например, глава фракции ОПЗЖ в харьковском горсовете Андрей Лесик часто проводит встречи с жителями города во дворах, в микрорайонах. Депутаты горсовета от Партии Шария системно это делают. А дневник их малых дел постоянно ведется в роликах Шария.

Почему бы Добкину не дойти до каждого микрорайона? Харьковчане и экс-мэр могли бы поведать друг другу о косяках сегодняшней городской власти. Добкин рассказал бы им о «большой распродаже» земельных участков Тереховым и Фуксом. А избиратели пожаловались бы ему на то, что в апрельской платежке за тепло (отопительный сезон закончился к середине месяца) значатся такие же суммы, как и в мартовской квитанции за полный месяц.

Какие схемы мутит Терехов с новым руководителем Харьковских теплосетей после того, как уволил его предшественника Андреева? Почему по ночам на аллеях «внезапно» гаснут фонари, как в 90-е? Почему в выходные троллейбусы ходят не до полуночи, а как попало, исчезая с маршрута гораздо раньше положенного времени?

В ходе такого обмена информацией Добкин мог бы обогатить свой репертуар для сольных выступлений у Влащенко, раз уж он без нее жить и трудиться не может.

Но в его избирательной кампании всё обставлено иначе. Лозунг «Наш дом — Харьков» вовсе не означает, что Михаил Маркович снизойдет до вашего двора или микрорайона. Он просто изволит принять вас в своем «нескучном» хабе. Возможно, и таким способом Добкин реально поможет кому-то из земляков. Но он рискует не достучаться до большинства харьковчан.

Выглядит эта хаб-деятельность примерно так: приходите к нам, предлагайте себя, находите свое место в команде, становитесь бесплатными агитаторами, помогите моим пиарщикам сэкономить на выборах.

Может, и такая тактика проканает, и на финише Добкин переиграет главного соперника, не прикладывая лишних усилий, а полагаясь на прошлый авторитет. Тем более, что пиарщики и.о. мэра Игоря Терехова работают совсем уж топорно, тупо и нагло.

Чего стоит видеоролик исполняющего обязанности, где он рассказывает о свом участии в строительстве храма Святых Жен-Мироносиц. Добкин так прокомментировал это выступление: «У всего есть грань. Это видео — за гранью. По поведению этого индивидуума будут судить обо всём Городе! «Ну почему лох он, а стыдно всем?!» (с)».

Следует напомнить, что предложение Харьковской епархии о строительстве новой Мироносицкой церкви было поддержано именно мэром Добкиным. При нем городская власть разработала проект строительства и начала его реализовывать. Терехов в то время был заместителем губернатора Авакова. То есть, представлял «оранжевую» команду, которая как раз была против строительства этого храма.

В 2008 году, в день города, в присутствии мэра Добкина была освящена закладка нового храма. Потом проект заморозили. Возобновилось строительство в 2013 году, при мэре Кернесе, когда Добкин уже был губернатором. К тому времени Терехов, как переходящий вымпел, перекочевал из команды Авакова в кабинеты городской власти (сначала при Добкине, потом надолго при Кернесе).

Поэтому понятно, почему Добкина насмешило видео Терехова.

Надо сказать, что весь цикл тереховских видеороликов «Современные истории Харькова» — это откровенная лажа оборзевших пиарщиков. В этом фанфаронском проекте харьковчане увидели глуповатого чиновника Терехова, примазывающегося к чужим заслугам. Он еще и произносит тексты заунывным голосом откинувшегося зэка, который однажды двадцать лет спустя вернулся в родные пенаты.

За такую халтурную работу Терехову следовало бы перетряхнуть и высушить свой информационный департамент, а своих политтехнологов гнать пинками и без выходного пособия. Им должен Добкин доплачивать.

Кому-то из основных кандидатов ангажировать бы силиконовую Диану Панченко для участия в его избирательной кампании. Она давно созрела. «Оппозиционная» телеведущая так энергично топила за травимую Светлану Крюкову, что, безусловно, сумела бы придать свежести и этому «славянскому базару» на харьковских выборах. Да она бы и двоих потянула — правой ногой гнула бы свою линию за Михаила Марковича, а декольте пустила бы в подмогу Игорю Александровичу. Или наоборот.

С одной стороны, Михаил Маркович обзавелся зачетной кепочкой: в ней он пел военную песню в День Победы, в ней же давал интервью Елене Бондаренко. Это плюс.

С другой стороны, Добкин постит видеоролик беглого донецкого блогера, упоротого свидомита Дениса Казанского — «Как рейдернули Харьков». Это что?! Это член команды Добкина или его ситуативный союзник?! Не попутал ли Михаил Маркович берега окончательно, если тащит это дерьмо в Харьков?

Казанский озвучивает уже общеизвестную версию об афере Фукса и Терехова по выводу последнего в наследники Кернеса. Что добавляет к этим знаниям новый ролик Казанского? Ничего, кроме того, что теперь Добкин с его аккаунтами используется Казанским для пиара собственной зловонной книги «Как Украина теряла Донбасс».

На всякий случай (для тех, кто не в курсе) напоминание от Анатолия Шария: «Казанский — это то чмо, что регулярно оскорбляло жителей Донбасса, разжигало и выдумывало фейки о них. Один из сотен ярких и безумных фейков — о солдате, которого «сепаратисты» ради смеха повесили на провода».

Кстати, команда Терехова тоже не гнушается услугами самых токсичных «беглых донецких» типа политолога Кирилла Сазонова. На протереховском сайте уже несколько месяцев висит прогноз Сазонова о том, что Добкин может и не попасть во второй тур. Главное, чтоб за подобную «футорологию» Терехов платил всем своим «экспертам» не из городского бюджета (а что-то в неизменном выражении его табла подсказывает нам, что именно так и происходит).

Вообще, в обоих лагерях наблюдается нездоровая склонность «обогатить» эти харьковские выборы всевозможными профессиональными неликвидами, моральными отбросами. Уже и пиарас Лещенко подтянулся с видеороликом о том, как Аваков противился на СНБО санкциям против Фукса. Удивительно, что Добкин не додумался еще и лещенковское видео подвесить в своих пабликах.

Противостояние двух основных кандидатов на пост харьковского мэра «обесточено» не только второсортной унылостью избирательной кампании, но и увиливанием обоих от политической четкости.

Добкин часто повторяет, что мэр такого крупного города должен быть не только хозяйственником, но и политиком. Да вот только чем дальше, тем больше проявляется такой политический спектр ситуативных союзников Михаила Марковича, что ему впору отмываться от подобной политики хозяйственным мылом и дустом.

Да, вот если бы ходил Добкин по дворам и микрорайонам, как во время давних избирательных кампаний, то наверняка услышал бы такие вопросы: «Михаил Маркович, можно как-то на берегу прояснить ситуацию: кто вам профессиональный ублюдок Денис Казанский, и на хрен он впал Харькову?»

Добкин построил свою предвыборную тактику на виртуальной борьбе с «китайской копией» Кернеса и с «демоном»-бизнесменом Фуксом.

Я вот в душе не гребу, чем Михаил Маркович лучше Фукса с Тереховым для русских людей? Кепочкой? Да, кепочка зачётная. Но один только залётный Денис Казанский уже обильно на эту кепочку нагадил. А сколько еще таких «союзников» обнаружится у Добкина?

«В Харькове никогда не было безликих мэров», — сетует Михаил Маркович в одном из эфиров. Но при этом сам он демонстрирует откровенную размытость политического лица.

Например, у многих избирателей Добкина есть ностальгия по тем временам, когда белгородцы могли приехать в Харьков просто, чтоб поужинать, а харьковчане так же запросто гостили в Белгороде. Но она никак не проявляется в выступлениях Добкина. Почему?

Наоборот. В эфире «Нашего» (в программе «Смотрящие» с Полуевым и Степанец) Добкин по другому поводу вспоминает, что живет в 40 км от границы. Допускает, что, в случае чего, российские войска «катком пройдут» через его дом. «Я возьму то оружие, которое есть дома, и пойду защищать свой дом», — уверяет Добкин.

Он уже не впервые в собственных выступлениях попугайничает и берет на вооружение грозное заявление слабоумного Кравчука. Какой Гудвин вставил сегодняшнему Михаилу Марковичу мешочек с иголками и булавками вместо мозгов (как Страшиле из известной сказки)?

Добкин не понимает, при каких обстоятельствах могут появиться российские войска у его дома? Например, украинская власть решит выйти из Минских соглашений и начнет реализовывать «хорватский сценарий» в Донбассе или какую-нибудь военную авантюру в духе Саакашвили. И он готов впрягаться с оружием за такую власть?

Тогда, может, Добкину следует сходить не на выборы, а гораздо дальше? Проветрить свой мешочек с иголками и булавками…

Похоже, завсегдатаю ахметовского канала уже перепрошили его представления о старых добрых временах и новых скверных временах, о том, что такое хорошо и что такое плохо. Добкин как будто порывается поцеловать перстень и присягнуть на верность Офису президента. Но там никто не торопится (по крайне мере, открыто) протянуть ему руку.

Забавно, когда в газете «Время Добкина» на козырном месте красуется цитата Зеленского по поводу возвращения названия «проспект Маршала Жукова»: «Для людей зрелых или взрослых, бабушек, он был маршалом победы. Пусть будет там эта улица». И прогиб перед президентом засчитан. И роль команды Терехова в возвращении этого топонима вроде как принижается. Так теперь играют обмельчавшие политические тяжеловесы.

Еще забавнее тот факт, что статья «Игорь Терехов и его личная борьба за историческую память» (о роли и.о. мэра в возращении проспекта Маршала Жукова) с какого-то интернет-ресурса перепечатана на сайте ГТРК ЛНР «Луганск 24»!

Пожалуй, это самое яркое событие харьковской избирательной гонки.

То ли команда основного противника опосредованно подставляет Терехова перед Офисом президента и нациками? То ли команда и.о. мэра действительно заинтересовалась размещением рекламных текстов на «сепарских» ресурсах в расчете на голоса пророссийских избирателей?

Да и тереховский покровитель Аваков на министерском посту не вечен (как показало время), а покровительство Офиса президента еще надо заслужить. Там могут и на Добкина поставить. Поэтому на случай, когда «наши придут», Терехову не помешало бы соломки подстелить.

Тут даже трудно предположить, чего больше для Терехова в такой публикации — вреда или пользы, и кому она выгодней. Это может быть как случайная перепечатка, так и чей-то изощренный прикол. «Здравствуйте, Игорь Валерьевич»? Вспомним, как совсем недавно на коломойском канале «1+1» из Терехова интенсивно лепили образ «сепара» и «ватника». И как совсем бесплатно Янина Соколовская подрядилась трудить свой черный рот обличениями тереховского сепаратизма.

В любом случае, ода Терехову на сайте ГТРК ЛНР повеселила. И хоть какая-то живость внесена в эту тухлую избирательную кампанию.