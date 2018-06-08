08.06.2018, Харьков, Артур Манцевич

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Харьков: доносчики и штурмовики за работой

Понаехавшие в Харьков и местные новообретённые нацисты создают «реестр сепаратистов». Открытое стукачество и призыв к внесудебным расправам приобретают организованный характер.

На встрече представителей восьми общественных организаций с националистическим амбре, среди которых — «Антикоррупционный блок ветеранов АТО», «Союз ветеранов АТО «Антирейдер», и некие профсоюзные организации предпринимателей Харьковщины, принято решение о «консолидации усилий проукраинского движения».

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Участники этого слёта стукачей решили сделать ставку на малый и средний бизнес, который, по их мнению, «является базой, гарантирующей социальную стабильность и спокойствие в Харькове и регионе, серьезным налогоплательщиком, работодателем и помощником для Вооруженных Сил». Именно его они хотят подмять под себя, забывая, что торговцы и ремесленники — местные и в большинстве своём имеющие иммунитет к навязанной извне заразе. Хотя, чего скрывать, и среди них выродки имеются, и на них нацисты и делают ставку.

По их мнению, новый «реестр антиукраинских деятелей» будет открыто размещен в интернете и упростит «работу правоохранителей по противодействию сепаратизму». Одним из первых претендентов на включение в список и, стало быть, на расправу оказался экс-депутат облсовета от блока Витренко Владимир Цимбалюк, занимающийся юридической защитой рыночных торговцев от произвола контролеров.

Сам Цымбалюк с обвинениями не согласен и утверждает, что сотрудничает со всеми, кто к нему обращается, в том числе и с представителями националистических организаций. «Я, как юрист и адвокат, консультирую разных людей. Я у них не спрашиваю об их партийной или религиозной принадлежности. Если Вы посмотрите интернет-страницы моих оппонентов, например сайт «Главное» (аваковский рупор — Авт.), то узнаете, что я еще помогал активистам «Правого Сектора» (запрещен на территории РФ) и «Нацкорпуса» (создан на базе «Азова» и пока не запрещен на территории РФ и др. стран). А правовую помощь предпринимателям рынка «Барабашово» я оказываю с 1996 года», — говорит он. То есть, никакое позднейшее обслуживание нацистов в расчет ими не берется. И предатели города могут легко оказаться в том же ряду, что и не изменившие своим убеждениям.

О других претендентах на включение в харьковский список «антиукраинских» деятелей собравшиеся «активисты» обещают проинформировать в ближайшее время. В свой реестр они будут заносить людей, «так или иначе связанных с пророссийскими организациями». В качестве возможного ресурса для такого списка был назван сайт, активно наполнявшийся в 2014-2016 годах, однако сейчас почти не используемый.

А теперь представим себе, что было бы, если бы другая сторона решила бы обнародовать списки, например, разжигателей ненависти в СМИ с подборками публикаций, уличных хулиганов с фото без балаклав, доносчиков с образцами их «творчества»? Написали бы об этом провластные рупоры? Отреагировали бы и на кого — на составителей, или на включенных — прокуратура и СБУ?

Вот и в этот раз прозвучал очередной безнаказанный призыв к расправам. Стукачи объединились с исполнителями и подталкивают «заплечных дел мастеров» ускорить работу и перевыполнить план по посадкам. Дух товарища Ежова мог бы порадоваться тому, какая смена ему пришла. И эта публика еще что-то там говорит о декоммунизации…

Между тем, они забывают, что во всяком таком грязном деле действует принцип, сформулированный в 1649 году дьяком Федором Акимовичем Грибоедовым, пращуром великого драматурга и дипломата. А он звучит так: «Доносчику — первый кнут».