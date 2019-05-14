Харьков: Драка за бандеровскую бомж-палатку

14.05.2019, Харьков, Артур Манцевич

«Патриотическая общественность» Украины уже несколько дней раскручивает истерию вокруг угрозы сноса самовольно установленной в центре Харькова националистами после начала военной операции на Донбассе палатки «Все для победы», в которой собирались взносы на нужды т.н. АТО. Поводом стало появление на сайте горсовета петиции с предложением демонтировать сомнительную «достопримечательность».

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Харьковский городской голова Геннадий Кернес уже заявил, что будет работать над претворением петиции в жизнь, если она наберет необходимые 5 тысяч голосов. Менее чем за сутки петиция собрала необходимое количество подписей, как и воззвание с требованием вернуть на карту города имя советского маршала Жукова.

Сам Кернес призвал харьковчан поддержать обе петиции: «На эту палатку на площади Свободы смотреть действительно уже невозможно. Грязная, с какими-то фрагментами снарядов, сама уже тоже взрывалась не один раз. Лично я – за то, чтобы ее убрать.

С проспектом, который раньше был имени маршала Жукова, а теперь генерала Григоренко, сложнее. Оба – достойны увековечивания. Но спросите тех немногих ветеранов – кого они называли маршалом Победы? И, конечно же, его заслуги в разгроме фашизма – переоценить невозможно. Вывод – харьковчане! Я призываю вас поддержать эти петиции», – объявил Кернес.

Чем же вызвано такое решительное поведение мэра (который, как мы помним, еще недавно обещал поддержку Петру Порошенко, а в 2014 году – напротив, был противником Евромайдана)?

Да прежде всего тем, что у новоизбранного президента Зеленского публичной команды в Харькове и области нет. А это значит, что набирать ее нужно хотя бы из тех людей, которые отражают настроения избирателей, поддержавших победителя недавних выборов авансом.

Высказывания Коломойского в поддержку Авакова насторожили Кернеса: он не только подозревает главу МВД в покушении, после которого оказался прикован к инвалидному креслу, но и прекрасно знает, что в течение долгого времени министр спонсировал националистов и просто деструктивных личностей.

Некоторое время Авакову удавалось избегать высказываний на гуманитарные темы, и нужно было заставить его фан-клуб залаять. Ведь понятно, как аваковская клоака отреагирует и, тем самым, в очередной раз противопоставит себя большинству горожан.

И мэр не ошибся. Они шумною толпою с бандеровской символикой бросились поддерживать палатку и даже пытались ее отмыть.

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Казалось бы, дело глубоко внутригородское: горожане предложили, избранный абсолютным большинством жителей Харькова мэр поддержал… Но не всё так просто. Вся мощь государства и поддерживающих его представителей нетрадиционной для Харькова политической ориентации была продемонстрирована в защиту бомжового шалмана и права назначенных из Киева чиновников уродовать карту города (имя маршала было стерто, напомню, не решением горсовета, а распоряжением губернатора).

Вятрович стал грозить мэру посадкой, вице-спикер пообещала проводить в палатке свой депутатский прием, а депутат от фракции «Рукоблудие» объявил этот самострой своей приемной и стал там заниматься самопомощью на глазах у всего народа.

«У активистов есть разрешение на проведение акции на площади Свободы с 1 января до 31 декабря 2019 года», – соообщил начальник Главного управления полиции в Харьковской области Валерий Сокуренко.

По словам главполицая области, снести палатку можно только по решению суда. «По предписанию коммунальной службы снести эту палатку невозможно. Это допущено не будет. А формат протеста может быть в любой форме, даже в виде палатки», – заявил Сокуренко.

Таким образом, ведомство Авакова встало на сторону откровенных нарушителей правопорядка.

Заместитель главы назначенной из Киева облгосадминистрации Михаил Черняк заявил, что вопрос о размещении палатки на площади Свободы в Харькове должен решить суд, а сейчас ее взяли под охрану силовики.

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Пригрозили и из прокуратуры. «Если суд в Харькове примет решение о сносе палатки «Все для победы» на площади Свободы, прокуратура немедленно подаст апелляционную жалобу», – заявил прокурор Харьковской области Юрий Данильченко.

«Для сноса палатки на площади Свободы не нужно решение суда», – заявил 13 мая директор департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко. Он пояснил, что местные власти имеют право сами принимать решение о сносе тех или иных незаконно установленных объектов.

Сидоренко напомнил, что сначала «активистов» попросили убрать палатку добровольно. Если этого не произойдет, вопрос рассмотрит исполком горсовета. Если будет принято решение снести палатку, будет решаться вопрос о том, как именно это сделать. Но это будут только законные методы.

Сидоренко также обратил внимание на тот факт, что никаких заявлений о проведении акции на площади от «активистов», установивших палатку, начиная с 2015 года в согласительную комиссию горсовета не поступало. Это обстоятельство и позволяет считать палатку незаконно установленным строением.

Он подчеркнул, что горсовет готов принять заявление от «активистов» на проведение акции. Когда оно поступит, согласительная комиссия будет рассматривать вопрос, где, когда и на какой срок в Харькове установить палатку.

Сидоренко так говорил, уже имея под рукой нормативный документ. Соответствующее предписание опубликовали 11 мая на сайте мэрии в разделе «Объявления». Там говорится о том, что надлежит демонтировать палатку добровольно в трехдневный срок, до 14 мая. Предписание подписано начальником Инспекции по парковке Департамента территориального контроля Андреем Гаркушиным. Если палатку не уберут, его демонтируют решением исполкома городского совета.

Однако уже 13 мая палатку обнесли забором с символикой теплосети – тем самым, который используется при ремонтных работах.

«ПолитНавигатор» будет следить за тем, чем завершится эпопея с бандеровским пятачком в центре Харькова.