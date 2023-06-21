Харьков: Горожане с тревогой ждут приближения фронта

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К Харькову вновь приковано внимание российских СМИ. Все следят, что будет после заявления президента РФ о необходимости создания «санитарной зоны» для предотвращения обстрелов Белгородской области.

Несомненно, Харьков, как прифронтовой город, имеет особенности повседневной жизни. Сейчас, как уже сообщал «ПолитНавигатор», муниципальные власти прикладывают максимум усилий навязать обществу «иллюзию мирного времени».

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Действительно, последние недели город живёт в относительной тишине: если ещё пару месяцев назад случались прилёты в промышленные районы, то сегодня кроме нервирующих воздушных тревог – ничего не происходит. И то, тревоги объявляют чаще из-за обстрелов приграничных районов с Российской Федерацией.

Конечно, из разных источников поступает информация, что фронт значительно оживился, это подтверждают и официальные лица Министерства обороны Украины. Но на жизнь самого Харькова пока это никак не влияет.

Если сделать вылазку в район Южного железнодорожного вокзала, единственное, что бросится в глаза – наполненность прибывающих поездов. Из чего следует, что харьковчане возвращаются в свои дома, демонстрируя веру словам украинских чиновников о том, что всё худшее уже позади. Хотя чаще вокзал просто пустует. Пригородные поезда не курсируют, а междугородние сократились в разы.

Количество вернувшихся повлияло на гуманитарные программы. В регионе прекратили раздавать продуктовые наборы и оказывать какую либо помощь. Оставили лишь горячие обеды для бездомных и малоимущих.

Харьковские власти больше рапортуют о достижениях в области восстановления разрушенных домов, «отмывая» деньги через свои строительные компании, нежели реально заботясь о бедствующем положении большинства харьковчан.

У военкора Сладкова в свежей сводке «новостей из Харькова» упоминается о росте захоронений на кладбищах, расположенных на окраине города. Мы подтвердить эти сведения не можем. Тут нужно вновь вспомнить о плане властей по созданию иллюзии «мирной жизни». Уже более как месяц в городе действует запрет на госпитализацию раненных военных.

Раньше колонны «скорых», даже в ночное время, бросались в глаза и порождали слухи среди харьковчан. Чтобы исключить любую утечку по потерям, Харьков закрыт для выведенных из строя солдат. Всех направляют в больницы Изюма и Полтавы. Там и хоронят умирающих от ранений.

Захоронения в Харькове вообще скрыты от простых людей, так как в городе до сих пор действует запрет на посещения кладбищ «в связи с высокой опасностью минирования».

Так или иначе, но в городе, конечно, растут тревожные настроения. Прежде всего, из-за отсутствия достоверной информации о происходящем на фронте. Что укрепляет в харьковчанах мысль о возможности новой попытки Россией взятия города. И к этому каждый готовится, исходя из худшего сценария – ведь при отступлении украинские боевики будут использовать Харьков как большой укрепрайон.