Харьков. Губернатора гонят со сцены, а ему плевать

23.11.2020, Харьков, Артур Манцевич

В Харькове появились биллборды с карикатурой, которая однозначно намекает на действующего главу облгосадминистрации Алексея Кучера, проигравшего местные выборы.

На бордах изображён кучер, который погоняет коня в направлении «Выход», обозначенном на указателе. Подпись под слоганом — «Тренер». Несведущему в нюансах местной политической борьбы ясно лишь, кому предложено выйти вон, а вот кто его тренировал?

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Если покопаться в архивах, то окажется, что ранее этот назначенец Зеленского называл своим тренером мэра Харькова Геннадия Кернеса.

В ответ от имени кучера показан монарх, низвергнутый с трона.

Но «тренер» находится на лечении в Берлине, да и креативом с помощью бордов он уже давно не занимается. Это лет восемнадцать назад тогда еще рядовой, но очень активный депутат горсовета Кернес мог признаться в любви своей жене таким образом. Но Геннадий Адольфович и сам не любит повторяться, и свою команду гоняет за это. Стало быть, кто-то другой. Попробуем составить список возможных желающих проехаться по тушке Кучера.

Кучер и Кернес

Зампред Харьковского облсовета Владимир Скоробагач заявил о том, что будет инициировать созыв внеочередной сессии облсовета для выражения недоверия председателю ОГА Алексею Кучеру за бездействие властей в борьбе с коронавирусом. Да он говорил такое. И обменялся нецензурными репликами с губернатором. После этого Скоробагач подошел к креслу Кучера, губернатор и зампред облсовета начали кричать друг на друга. Драку предотвратил своим окриком многоопытный председатель облсовета Сергей Чернов, переживший на своём посту уже пять губернаторов и скоро, возможно, и шестого.

Скоробагач идёт к Кучеру

А то, что облсовет при желании может проголосовать за отставку губернатора, так это известно. В 2006 и 2010 году он набирал кворум для выставления вон тогдашнего главы области Арсена Авакова, но тогда суды и позиция Киева мешали выполнить требования закона. Но сессия так и не собралась. Сейчас в облсовете пересменка: старый созыв уже исчерпался, а новый пока не самоорганизовался. Так что, если и будет там что-то такое, возможно, то после новогодних и рождественских праздников.

Вопрос об отставке Кучера и ряда других губернаторов, с треском продувших местные выборы в своих регионах, был поставлен 28 октября на заседании Кабмина. Однако принято ли там решение на его счет, официально не объявлено. «Я не знаю, какое будет решение Кабмина по этому вопросу, но, надеюсь, что кулуарные договоренности не станут преградой для волевого решения, которое должно было уже давно поставить точку в этой истории. Некомпетентность и незрелость — так можно охарактеризовать работу Алексея Кучера на посту губернатора. Особенно, когда понимаешь масштабы медицинской катастрофы, которая стала эпилогом его работы, и видишь „результаты“ развития других важных сфер жизнедеятельности региона. Думаю, что на Банковой уже это поняли», — говорит Скоробагач.

Кучер и Соробагач

Думается мне, что для команды Зеленского это слишком сложно. Ведь её, по большей части составляют люди, застрявшие в пубертатном периоде и способные в основном обсуждать «сиськи-письки», а не решать проблемы, с которыми столкнулась Украина. Но даже во время своей непрекращающейся течки они вполне умеют считать и видят, сколько голосов набрала партия «Слуга народа» в регионе. И даже для них такой провал должен стать тем поводом, за которым оргвыводы неминуемы.

Но пока Зеленский указ об отставке не подписал. Вот когда не поленится, будем обсуждать нового его представителя. А сейчас только заметим, что в ряду руководителей области Кучер был самым неопытным и неумелым. На фоне таких выдающихся администраторов, как Александр Масельский, Олег Дёмин или Евгений Кушнарёв он выглядит, по словам олигарха Александра Ярославского, «молью». А он знает, о чём говорит, ведь у того же Масельского он был зятем, а при других успешно делал бизнес. И эпохальные его стройки при губернаторе Добкине остались на виду у всех — новые стадион и аэропорт не заметить нельзя. Даже Аваков, и тот, понимал в вопросах госуправления уж поболе Кучера, как и выдвиженцы Порошенко.

А что о нём можно вспомнить? Закрытое метро тогда, когда в области не было еще ни одного больного коронавирусом, кроме Скоробагача с женой, да и те лечились в Киеве. Теперь же лимит столь жестоких мер исчерпан, а в регионе на 23 ноября у 51 637 человек подтвердили COVID-19. Или концертный зал из сена в Волчанском районе, где Кучер ударил по барабану филармонического оркестра… Вот и всё.

Так что – пора на выход!