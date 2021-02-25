Харьков: Кернесовцы и кукловоды нацистов раскатали договорняк

25.02.2021, Харьков, Яков Бабаевский

Новости Украины

В Харькове уже третий раз горсовет вернул проспекту Маршала Жукова законное название. Но всё, что происходило в сессионном зале в среду, очень смахивало на неприкрытый договорняк между исполняющим обязанности мэра Игорем Тереховым и кукловодами нациков, бесчинствовавших у трибуны.

Поэтому обольщаться по случаю восстановления названия проспекта Маршала Жукова не стоит. Само по себе решение горсовета, конечно, похвальное. Но непонятно, обзавелась ли, наконец, городская власть профессионально пригодными юристами, которые смогут отстоять это решение в судах.

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Как известно, проспект Маршала Жукова был переименован в проспект генерала Григоренко по скудоумному решению бесцветного чмошника Игоря Райнина, занимавшего пост губернатора в 2015—2016 гг.

При Порошенко у властей была холуйская традиция: любую гадость делать с перевыполнением нормы и взятых на себя обязательств. Так украинский президент в известном телефонном разговоре отчитывался перед куратором Байденом, что задание МВФ по повышению тарифов для населения перевыполнено на 30 процентов. Примерно с таким же рвением кретина перевыполнял план по декоммунизации Райнин, угождая президенту Порошенко.

При Кернесе горсовет дважды, в 2019 и 2020 годах, возвращал проспекту Маршала Жукова его название. Но свидомиты оспаривали эти решения в суде. А городская власть проигрывала судебные процессы.

Новые лица в Харьковском горсовете.

Зачем понадобилась третья попытка? Неужели Терехов уверен, что она увенчается успехом? Ответы лежат на поверхности. Никто и не планирует работать на успешный результат в судах. Всё делается с прицелом на результат будущих мэрских выборов. Достаточно послушать выступления Терехова, его сбивчивую речь. Он не мыслит на несколько шагов вперед. У него еще на полушаге мысль сбивается.

Нацики, явившиеся с улицы на сессию горсовета, чувствовали себя так вольготно, будто они пришли в дрочсалон и за всё заплачено…

Исполняющий обязанности городского головы с первых минут продемонстрировал полнейшее убожество и запредельную низость. Мирное сосуществование Терехова с боевиками Нацкорпуса и «Фрайкора» в сессионном зале подчеркивало «идиллическую» картинку оскотинивания местного самоуправления. Да и собственно действовали они в унисон. Радикалы физически не давали выступать главе фракции ОПЗЖ Андрею Лесику и представителям фракции Партии Шария, а Терехов банковал на трибуне, выполняя все пожелания дорогих гостей.

Вооруженные быки Нацкопуса под зданием Горсовета.

Складывалось впечатление, что тема выступления Лесика была кому-то заранее известна, а членам Нацкорпуса и «Фрайкора» поставили задачу сорвать его. И не вызывает сомнения, что именно на главу фракции ОПЗЖ и на фракцию Партии Шария нацеливали радикалов, получивших доступ в сессионный зал и команду «фас».

Глава фракции ОПЗЖ в Харьковском горсовете говорил о том, что СБУ стала одним из основных нарушителей прав человека в стране, что ее сотрудники послушно выполняют политические заказы и преступные приказы.

Лесик успел сказать следующее: «17 февраля в офис городской организации ОПЗЖ пришли сотрудники СБУ. Они сообщили, что причиной визита является якобы заявление гражданина о том, что у нас собираются подписи под обращением к власти против высоких тарифов и готовится тарифный майдан. При этом никаких документов, обосновывающих этот визит, правоохранители не предъявили. Была ли организована проверка по заявлению, в рамках чего расследуется дело, если оно действительно есть, неизвестно. Сотрудники спецслужбы сказали, что пришли с целью профилактической беседы. Отобрали объяснения у собственников помещения, а также предложили помочь отремонтировать канализацию в помещении офиса».

Ситуация действительно абсурдная. С одной стороны, сотрудники СБУ становятся пособниками тарифного геноцида. А с другой стороны, тревожатся о том, что придется нести ответственность за это, и подсознательно готовятся переквалифицироваться в сантехники?

Лесик продолжил: «Сама по себе ситуация с приходом в наш офис сотрудников СБУ лично у меня не вызывает недоумения. Ведь они постоянно демонстрируют свой непрофессионализм. Приравнивают к госизмене и сепаратизму действия тех, кто критикует власть. Выдвигают подозрение лидеру одной из партий через соцсети — это я про Анатолия Шария. Сегодня пришли с обыском к Юрию Дудкину. Это политический эксперт, человек, который выступал на украинских каналах: тоже госизмена».

В общем-то, глава фракции ОПЗЖ сказал о вещах очевидных. СБУ занимается борьбой с инакомыслием, вместо того чтоб выполнять свою главную задачу — обеспечивать национальную безопасность государства. «Что сделано в стране, где несколько лет назад произошел вооруженный госпереворот, и при этом никто за это не наказан?» На этих словах Лесик был прерван, началась потасовка.

Но обратим внимание на последовательность событий. Сначала перепуганный Терехов вопит: «Лесик, заканчивайте здесь это всё говорить! Хватит, хватит, хватит, хватит, хватит!» Потом быки с улицы вперемешку с несколькими быками из фракции «Европейская солидарность» набрасываются на Лесика. Под трибуной, как гамадрил, прыгает долговязый нацист. Это городской сумасшедший Поздняков — осквернитель памятников и замочных скважин. Всему этому зверинцу мерзко подхрюкивает исполняющий обязанности городского головы: «Лесик, я лишаю вас… Лесик, займите свое место!»

Депутат из фракции «ЕС» Пушкарев бьет коллегу из ОПЗЖ ногой. Символично, что именно это порохоботское животное числится в постоянной комиссии горсовета по вопросам обеспечения общественного порядка, соблюдения законности, охраны прав, свобод и законных интересов граждан.

Кто-то жалуется, что водой облили стену. Терехов отвечает: «Испортили стену? Будем ремонтировать, это наша работа». Это, конечно, апофеоз тупости. «Хозяйственник» Терехов готов за счет бюджета ремонтировать имущество, испорченное быками, которых при его попустительстве (или выполняя его заказ?) завели в горсовет. Кстати, когда нацик Поздняков осквернял памятник Жукову, городская власть точно так же ремонтировала его за счет бюджетных средств, вместо того, чтоб взыскать с вандала.

А потом происходит голосование по возвращению топонима «проспект Маршала Жукова». 57 депутатов за, 16 против, 6 воздержались. Боевики Нацкорпуса и «Фрайкора» стоят цепью в проходе сессионного зала, вяло кричат: «Ганьба!» И совсем не мешают Терехову сделать хоть что-нибудь хорошее.

А что ж такое?! Лесику сорвали выступление за слова о государственном перевороте. Хотя подобное он произносил на различных телеканалах, наверное, десятки раз. С точки зрения «расово правильного» нациста, сейчас принимаемое решение о проспекте Маршала Жукова куда важнее, чем оценка уже свершившегося события, много раз звучавшая. Но почему же нацики не метутся к президиуму, не лезут в «бычку» с Тереховым?

Здесь два варианта наиболее вероятны. Либо и.о. мэра и заказал весь этот «банкет» с быками из Нацкорпуса и «Фрайкора». Либо и Терехова, и радикалов «танцует» один общий хозяин (и поэтому быкам не велено прыгать на человека, ведущего сессию).

Недавнее фото исполняющего обязанности городского головы в компании с Величко (Чили), одним из главарей харьковского Нацкорпуса, хорошо иллюстрирует любой из этих вариантов.

Одно дело делаем: справа и. о. мэра Игорь Терехов и Сергей Величко (Чили).

Напомним, что Анатолий Шарий не раз заявлял об участии Величко (Чили) в покушении на убийство Никиты Роженко — харьковского активиста Партии Шария (а ныне депутата фракции ППШ в горсовете). И на вчерашней сессии боевики Нацкорпуса устраивают вторую драку именно во время выступления Никиты Роженко, который вышел к трибуне с плакатом в поддержку Шария. Депутат не успел выступить, плакат у него вырвали. Терехов дал радикалам возможность побыковать, а потом лишил слова Никиту Роженко.

Реплики и. о. городского головы понуждают задуматься о его адекватности. Это речь пациента шестой палаты: «Правоохранительные органы, пожалуйста, успокоились!» У Никиты Роженко, подвергшегося нападению быков, Терехов спрашивает: «Ну, нужно было это делать?..». И продолжает: «Шарий, присаживаемся… Все фракции выступили». Потом обращается к фракции Партии Шария: «Вы как начали, так и закончили. Без начинаний… Не провоцируйте, здесь и так всё напряжено… Нейтрально сядете с места и выступите».

Глава фракции ОПЗЖ кричит Терехову: «Они же (шариевцы) ничего не сказали еще!». Но исполняющий обязанности мэра продолжает исполнять: «Лесик, выйдешь вот там, скажешь, и вперед и с песней в контейнер».

Вообще трудно требовать от свиньи у корыта, чтоб она начала отдуплять, что происходит вокруг. Ей не до этого.

Никита Роженко спрашивает у Терехова уже с места: «Что в зале делают представители Нацкорпуса? Как они сюда прошли, если даже наши помощники не могут зайти? Как эта организация здесь находится?» И. о. мэра отвечает: «Это вопрос не к нам. Есть пропускная система».

Андрей Лесик в комментарии «Политнавигатору» рассказал:

«В зал зашли националисты. Я так понимаю, они сотрудничают с городской властью. Им не понравилось, что назвал «революцию достоинства» государственным переворотом. После этого начался движ, толпой, с кулаками.

Я написал заявление в полицию. В четверг данные будут внесены в ЕРДР. Сделаю экспертизу. Меня по ноге ударил ногой депутат от Европейской Солидарности» Игорь Пушкарев, в прошлом входивший в «Схидный корпус». Он рукой не смог дотянуться и ударил ботинком в голень. Перенесем всё в законную плоскость: нанесение легких телесных повреждений депутату. Есть такая достойная уголовная статья».

Депутат горсовета добавляет, что, по его информации, в четверг радикалы намерены громить офис ОПЗЖ.

Также А. Лесик сообщил «ПолитНавигатору» основные тезисы своего незавершенного выступления:

«После той фразы, на которой меня оборвали, я хотел сказать о важных вещах.

Что-то слышно о результатах расследования по деятельности американских бактериологических лабораторий, которые угрожают жизни и здоровью украинцев, харьковчан в том числе? А ведь Шевченковский районный суд Киева по заявлению лидеров ОПЗЖ обязал СБУ начать это расследование…

СБУ давно утратила навыки эффективной спецслужбы и деградировала до уровня производителя фейков. Пресс-служба СБУ регулярно производит массу «грандиозных новостей» и несуществующих событий, опускаясь до уровня сплетен.

Нынешняя деятельность СБУ достигла такого масштаба, что непосредственно сама угрожает национальной безопасности, которую должна обеспечивать. Политическое руководство государства полностью потеряло контроль над происходящим в спецслужбах и государством в целом.

Итак, на лицо симптом деградации спецслужбы, заточенной на обеспечение сохранности политического режима и участие в распределении ренты от непрозрачной экономики, а не на выполнение своих непосредственных задач.

СБУ, которая себя дискредитировала, не выполняет свои функции, внутри которой происходит «брожение», нуждается в полнейшей перезагрузке и очистке рядов».