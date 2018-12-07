Харьков: хроники военного положения с местной спецификой

07.12.2018, Харьков, Артур Манцевич

Военное положение на территории Харьковщины дает возможность делать назначенной из Киева областной власти и людям в погонах разных силовых ведомств то, на что они в иное время не решились бы.

Например, восстановлена подзабытая система блокпостов. По словам начальника Управления превентивной деятельности Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергея Бирбасова, на въездах во все крупные населенные пункты области создали мобильные посты (всего 27), на которых несут службу сотрудники полиции. Также задействовали те стационарные блокпосты, которые были созданы в 2014 году.

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Рынок «Барабашово» — традиционное место для кормёжки разного рода правоохранителей и контролирующих инстанций. Полиция, налоговики, пожарные, эпидемиологи и другие хищники и падальщики объедают его более двадцати лет, затем к ним присоединились нацики всех мастей и СБУ, но изредка и не так настойчиво, как эндемичные дармоеды и кровопийцы. И вот теперь пришла очередь пограничников. Ареалы обитания этой публики располагается в полусотне километров от рынка — на российской границе, а в черте города — на вокзале и в аэропорту. Казалось бы, потрошите и придирайтесь вместе с таможенниками на здоровье, да так, чтобы до потребителя контрафакт не доходил неправильными путями. А вот надо же…

Как сообщили в Восточном региональном управлении Госпогранслужбы Украины, торговцев подозревают в контрабанде одежды из натурального меха по «серой схеме» с помощью международных почтовых пересылок. По месту жительства продавцов и на торговой точке на ТРЦ «Барабашово» изъяли 300 меховых изделий на 2 млн. 230 тыс. гривен, 100 тыс гривен, банковские карточки, документацию, подтверждающую характер преступных деяний. На мероприятие выехала межведомственная группа в составе оперативных сотрудников Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины совместно с сотрудниками фискальной службы области, под процессуальным руководством прокуратуры.

Интересно проследить дальнейшую судьбу шуб. Станут ли они частью униформы Госпогранслужбы или как?

Если городские власти проводят такую политику, как будто никакого военного положения нет, то облсовету, надеюсь, администрация зачтет несколько прогибов, происшедших в течение одного сессионного дня. Согласно программе, утвержденной харьковским облсоветом, из областного бюджета компенсируют 40% расчетной стоимости жилья, которое приобретает семья участника АТО (ООС). «Программой предусмотрено в 2019 году обеспечить жильем 60 участников АТО или ООС. В целом за три года работы программы она даст возможность обеспечить жильем непосредственно 180 участников антитеррористической операции и операции объединенных сил», — отметили в департаменте градостроительства и архитектуры облгосадминистрации.

Звание почетного гражданина области получил экс-губернатор, а ныне глава администрации президента Игорь Райнин. Приходится напоминать, что не все занимавшие губернаторское кресло получают это: Степан Масельский и Игорь Балута не были к нему представлено, а Арсен Аваков дважды вместо него получал от облсовета решение об импичменте. Но когда это было? А тогда, когда многие из этих депутатов в прошлых созывах имели позицию, а не становились в нее в соответствии с комментариями к Камасутре. И проторил дорогу унижения всё тот же Райнин, давя депутатов угрозами посадить, мобилизовать или раскулачить.

Его преемница Юлия Светличная, по словам источника в облсовете, действовала теми же методами, чтобы продемонстрировать, как говорили в советское время, «монолитное единство». И вот результат. В Харьковском облсовете создана новая депутатская группа “Единство и развитие”. Ее возглавила глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная. В депутатскую группу вошло 90 депутатов из всех 6 фракций, то есть три четверти списочного состава. «Целью нашей группы является развитие региона и страны, защита интересов каждого жителя области. Людям нужны реальные дела, а не политические лозунги и заявления. Нужно работать, строить, создавать, поддерживать людей. Именно это и есть самая главная функция депутатов местных советов», — заявила губернаторка.

И пока идут баталии, нажим и отжим, на первый раунд международных нефтегазовых аукционов в области выставлено 5 из 10 участков. Как сообщил Олег Кирилюк, в.и.о. руководителя Госгеонедр, в Харьковской области это Свитанково-Логовский, Печенежско-Кочетковский, Салтовский, Княжинский и Южно-Кобзовский. Как отмечают эксперты, все участки находятся в пределах хорошо исследованных нефтегазовых бассейнов с разветвленной газотранспортной инфраструктурой и проведенными сейсмическими исследованиями.

Командир воздушного командования «Восток», генерал-майор Олег Струцинский обратился к жителям Харьковской области в связи с введением на территории региона военного положения. В нем говорится и такое: «Напоминаем об ответственности за ведение фото- и видеосъемки военной техники, мест несения службы военнослужащими и режимных военных объектов Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины».

А еще правоохранители отрапортовали о том, что из Харькова выдавлены вербовщики «Хизбалла». Но так и непонятно, до или после введения военного положения. Так что невозможно сказать, идет ли этот факт в зачёт.