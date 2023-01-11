Харьков: кровавая провокация к визиту Бербок и «абсолютное безумие»

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Утром 9 января по рынку поселка городского типа Шевченково Харьковской области, который украинские войска захватили в ходе осеннего контрнаступления, был нанесен ракетный удар. Погибли две женщины. Еще 5 человек получили ранения, в том числе девочка 10 лет. По состоянию на 11 января, ребенок переведен из реанимации в общую палату, идет на поправку.

Согласно заявлению главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, рынок обстреляли «предварительно из ЗРК С-300», и, разумеется, «оккупанты». Что касается С-300, это единственный вид боеприпасов, который в своих сообщениях упоминает Синегубов. И это очень удобно: во-первых, другие снаряды у россиян, как известно, давно закончились, во-вторых, так легче скрыть регулярные косяки украинской ПВО.

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Однако в данном случае вряд ли произошла ошибка воздушной обороны, скорее, имела место целенаправленная акция, вполне в духе ЦИПсО.

Для ВС РФ, с любой точки зрения, удар по рынку смысла не имел. А вот Украина несколькими часами ранее получила чувствительный щелчок по носу в ООН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш расформировал миссию по расследованию инцидента с украинскими пленными в Еленовке. Можно допустить, что удар по Шевченково понадобился банде Зеленского в качестве очередного «военного преступления путинского режима».

Еще более «своевременной» атака на гражданский объект Шевченково выглядит в свете визита в Харьков 10 января главы МИД Германии Анналены Бербок. В ходе визита, анонсируя поставки Украине новых видов вооружений, Бербок заявила:

«Харьковский регион показывает, что важна не только оборона, но и освобождение мирного населения от ужасов российской оккупации».

Видимо, ради свежего «доказательства» справедливости этих слов погибли или получили ранения мирные жители Шевченково.

Под впечатлением от экскурсии по местам весенних «прилетов» Бербок назвала Харьков символом «абсолютного безумия российской войны против Украины».

Следует признать, что слово «безумие» немецкая чиновница, видимо по Фрейду, выбрала точно. Безумие, что русский город искусственно, титаническими усилиями, оторвали от России, лишают родного языка, культуры, исторической памяти, веры. Безумие, что тщательно выпестованные манкурты насильно гонят адекватных харьковчан на войну с соотечественниками.

Как раз в то время, когда Бербок в компании областной и городской верхушки прогуливалась по Харькову, в городе продолжались так называемые «антитеррористические мероприятия» – совместная двухдневная акция военных, нацполиции и СБУ. Заявленная цель – выявление диверсионных групп противника, служила только прикрытием для главной задачи операции. Силовики объединились для отлова «пушечного мяса». Для этого усилили посты на всех выездах из города, перекрыли часть улиц, проводили тотальные проверки документов. Участие в операции СБУ предоставило «законные» основания для того, чтобы вламываться в квартиры горожан – и особые полномочия карателей были в полной мере реализованы.

Следует отметить, что харьковские военкомы изобретают все более креативные способы отлова военнообязанных. Свежее изобретение – ловля на скидки. Дело в том, что в городе действует так называемая «карта харьковчанина», позволяющая делать покупки по сниженным ценам на товары в некоторых торговых, в том числе аптечных сетях. Получить карту и в мирное время могли «не только лишь все», а после начала спецоперации выдача карт полностью прекратилась. И вдруг – о чудо – городские власти возобновили действие программы. Мужчин от 18 до 60 заботливо приглашают за скидочной картой… Вот только «скидки» неосторожные получают в военкомате.

Ещё ловят «на испуг». Харьковчане, не покидавшие город с начала конфликта, давно не реагируют на сигналы воздушной тревоги. Известно, что удары ВКС РФ направлены «куда надо», а «фрэндли файер» сигналом никто не предваряет. Но вот беженцы, недавно вернувшиеся в город, и переселенцы из области (а их по официальным данным в городе около 150 тысяч) предпочитают тревогу переждать в убежище или в метро. Там-то их и встречают военкомы с повестками.

Такая вот целевая сирена ревела в Харькове и во время визита Бербок. А в дополнение картины общего безумия по улицам города курсировал бутафорский «HIMARS». Какой-то креативный «патриот» прикрепил на крыше своего «Рено» макет американского РСЗО. Инсталляцию дополнили два украинских флага и надпись «М-142».