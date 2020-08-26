Харьков. Кто портил атмосферу праздника Освобождения?

26.08.2020, Харьков , Артур Манцевич

В Харькове был праздник. День города, совпадающий с Днем Освобождения от нацистов в 1943 году. И атмосфера вокруг него оказалась весьма и весьма загрязнённой.

Предпраздничные сюрпризы

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В соцсети незадолго до праздника один местный журналист из понаехавших напомнил, что 23 августа у харьковчан тройной праздник: «День Прапора, День вышиванки и День міста». Сельская одежда — явно не городской атрибут. Флаг, под которым пособники нацистов отлавливали евреев и загоняли жителей Харькова в «душегубки», а потом рушили памятники и оскорбляли горожан в 2014-м и позднее. И день того города, где его приучили сморкаться в платок, мыться с мылом и пользоваться унитазом. И он уже возомнил, что это его город, а не потомков тех, кто пришел сюда по зову царя Алексея Михайловича в 1654-1656 гг., и тех, кто выбросил отсюда нацистов и их подельников в 1943 году.

Ну, его откровения мало кто прочитал, а вот то, что утворила накануне Дня города партия «За ЖОП», то есть «Оппоплатформа — За Життя» стало достоянием широких масс. Мало того, что ее областную организацию возглавляет бывший наместник Порошенко Райнин, прославившийся соучастием в бандеризации и терроре, так еще более «ценный» кадр она подобрала. Олег Ширяев стал куратором всеукраинского движения «Патриоты — за жизнь», возглавляемой депутатом от оппоплатформы Ильёй Кивой.

Вы не ошиблись, это тот самый Ширяев, с которым в Харькове в 2014-2018 годах ассоциировались «Правый сектор» (запрещен в РФ), рота МВД «Східний корпус» и все клоны «Азова», плавно переходящие в Нацкорпус вслед за Андреем Билецким . Именно его губернатор Райнин назначил советником в день рождения Гитлера, 20 апреля 2016 года. Потом против него появились обвинения в крышевании карьероуправлений, рейдерстве.

«Да, я стал куратором по всей Украине общественного движения “Патриоты — за жизнь”. Да, я в команде Ильи Кивы. И он — сильный человек и сильный лидер, которого я уважаю. Я разделяю его точку зрения на все, что происходит в Украине. Я разделяю ценности патриотов. Сегодня это объединение людей, которое является образцом морали, чести и достоинства», — написал Ширяев, заметив, что в партию пока не вступил.

Ширяев

И какое будет следующее приобретение этой команды? Думаю, что самое время привлекать тех сотрудников СБУ, которые имеют опыт пыток и фальсификации доказательной базы. И это будет еще одним доказательством «верности» этой команды тем идеям, которые декларируют ее лидеры.

И всё же не только эти новости прозвучали в предпраздничные дни. Были и приятные известия. Например, в Харькове из-за COVID-19 отменен традиционный парад вышиванок ко дню государственного прапора. А еще стало известно, что обещавший приехать с поздравлениями президент Зеленский появится в наших краях только в сентябре. И это несколько разрядило атмосферу.

Праздник почти без политики

Зеленский не только не прибыл лично, но и не прислал харьковчанам поздравление. Даже Порошенко, и тот соблюдал этикет и формально отмечался, а вот его преемник… Более того, имя кандидата в мэры Харькова от пропрезидентской партии будет объявлено не на месте, а 30 августа на крыше здания центра «Парковый» в Киеве, где состоится всеукраинский съезд партии «Слуга Народа».

Таким образом, Харьков жил по своей программе. Горожане во главе со своим мэром Геннадием Кернесом возложили цветы на мемориале вечной славы в Лесопарке. «Мы каждый год празднуем День города и День освобождения от нацистских захватчиков. Это время, когда мы рассказываем нашим детям и внукам о подвигах наших отцов и дедов. К сожалению, с каждым годом ветеранов становится все меньше. Но Харьков – это город воинской славы, и мы должны увековечить память о тех, кто не вернулся с войны, и о тех, кто еще с нами. Спасибо вам, герои, за ваш подвиг, за наш город!» — сказал Г. Кернес.

Кернес на возложении

Депутаты горсовета и сотрудники горисполкома поздравили ветеранов, среди которых — Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Михаил Карпеев и кавалер 4-х медалей «За отвагу» Алексей Прокофьев.

А дальше было перерезание ленточек — открыли Дом недвижимости и фонтан на площади Свободы, в нескольких метрах от того места, где заезжие штурмовики и хунвейбины снесли памятник Ленину. В процессе строительства фонтана с площади убрали камень с надписью «Героям, которые погибли за свободу и независимость Украины».

убранный камень

Стукачи из «антикоррупционного центра» тут же написали донос: «На открытие пришло очень много людей. Процентов 80 находятся в сквере без масок. О соблюдении безопасной социальной дистанции речь вообще не идет. Между тем, с 24 августа —Харьков в “оранжевой” зоне карантина».

Зеленского не было, но приехали поздравить мэры городов, которые еще тридцать лет назад были «миллионниками» — Одессы и Днепра (б. Екатеринослава и Днепропетровска). Конечно, общество известного своей пронацистской позицией не добавляет баллов перед выборами ни Геннадию Кернесу, ни Геннадию Труханову. Но уж очень много общих проблем накопилось у мегаполисов — и деиндустриализация, и желание Киева ограничить возможности местных властей. И много чего еще, идущего из неухоженной столицы.

Кернес с Трухановым

Звание «Почетный гражданин Харькова» присвоено четырем жителям города. Это бизнесмен, президент бизнес-группы «DCH» Александр Ярославский, председатель Харьковской организации Национального союза художников Украины Виктор Ковтун, первая ракетка Украины, член национальной сборной по теннису Элина Свитолина и директор Харьковской гимназии № 6 «Мариинская гимназия» Александра Зуб. Но чествовали их не на площади, как это было до 2013 года, а в помещении.

Парад «национальной гордости»

А вот в День независимости, то есть 24 августа, в Харькове прошел «парад гордости». Национальной. Как сообщили его организаторы, в «шествии, которое длилось от площади Конституции по улице Сумской к памятнику Тарасу Шевченко, приняли участие граждане всех возрастов, в том числе ветераны «украино-российской войны».

И кто же организовал этот, в плохом смысле слова, гей-парад? «Организаторами мероприятия выступили общественная организация “Фрайкор”, “Правый сектор/Харьковщина”, “Союз ветеранов АТО”. Участники акции держали национальные флаги, символику своих организаций, колонну возглавляли активисты с транспарантом в виде украинского флага с надписью “Нет капитуляции”. Большое количество участников шествия одеты в вышиванки.

Идя по центру города, участники акции скандировали “Одна, единая, соборная Украина”, “Слава Украине — Героям слава!”, “ОУН, УПА — герои Украины”, “Нет капитуляции”», — сообщил о нём насквозь коричневый сайт Kharkiv Today.

По сведениям правоохранителей, в этом «параде гордости» приняли участие около 500 граждан, а охрану общественного порядка осуществляли около 70 полицейских. Харьковчане же в подобных вещах не участвуют. Ни красно-черные, ни радужные флаги им не близки. И праздник у них 23 августа, а не на день позже.