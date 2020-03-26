Харьков: Маска для моли, маска для танка

26.03.2020, Харьков, Петр Угрюмов

Конкурирующие между собой украинские чиновники и олигархи в Харькове пытаются предстать в роли главных спасителей населения от коронавируса. У рядового обывателя с неделю рябило в глазах — сначала от словесных пикировок в соцсетях борцов с пандемией, потом от цифр пожертвований, которыми они жонглируют.

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Итак, обо всем по порядку. 19 марта в Харькове прошло заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, где банковали городской голова Кернес и бизнесмен Ярославский. Губернатор Кучер это мероприятие проигнорировал и заявил, что настоящий штаб находится в харьковской обладминистрации. Серьезные мужчины так активно мерились штабами, что казалось – сейчас начнут цитировать песню Шнура: «Баня – как военный штаб: карты, деньги, пару баб».

В заочной полемике Кернес принялся школить молодого губернатора: «Я считаю, если посмотреть на наш тандем с Ярославским, то мы движемся, как танк. Если посмотреть на Кучера, то он движется, как моль, подъедая что-то непонятное…». Геннадий Адольфович верен себе и собственной стилистике: Мустафа Найем – дятел, Кучер – моль, Портников — просто нехороший человек. В данном случае мэр убедительно указал губернатору на его реальную роль в регионе: нет у последнего никаких отношений ни с крупным бизнесом, ни с работодателями, ни с мэром. «А еще у него нет отношений с моим другом Александром Ярославским, который взял на себя инициативу создать антикризисный штаб».

Кучер в долгу не остался: «Я бы сказал, что Кернес и Ярославский – это танк, который скорее похож на трактор производства ХТЗ, выпуск которых Ярославский так и не наладил, хотя много об этом говорил». Губернатор процитировал басню Крылова «Собачья дружба», намекая на отношения Кернеса и Ярославского. Кроме того, он поведал о двусмысленном разговоре с бизнесменом. Якобы, Ярославский советовал Кучеру, как лучше распорядиться бюджетными средствами, и не нашел понимания. Губернатор утверждал, что именно после этого посыпались оскорбления в его адрес. Кучер намекнул, что Ярославский хотел бы дать заработать компании своего брата, специализирующейся на поставках медицинского оборудования. 23 марта Кучер уже сообщил в соцсетях, что удалил свой пост о конфликте с Ярославским.

За это время действительно много чего произошло. По всей видимости, губернатору сделали доходчивое внушение на Банковой: негоже разевать рот на солидного дядю, с которым контактирует непосредственно президент. Еще до конфликта Кучера с Ярославским было известно, что последний договорился с китайским миллиардером Джеком Ма о закупке тест-систем для диагностики коронавируса и что доставлять их будет президентский борт. 23 марта в Харьковскую область уже прибыли два груза с тестами на COVID-19 и средствами индивидуальной защиты. Поэтому, скорее всего, губернатору рекомендовали замять конфликт с Ярославским и не отсвечивать в качестве разоблачителя. И Кучер не отсвечивал, ограничившись облизыванием в соцсетях своего любимца и заместителя Тараса Пастуха, участника АТО, уроженца Тернополя, человека с засекреченными умственными способностями и профессиональными достоинствами.

24 марта на совместном совещании по противодействию коронавирусной инфекции Ярославский отрапортовал: «Задача президента выполнена, 2 миллиона уплачено. На них будет приобретено 450 тысяч экспресс-тестов для Харькова. Спасибо Джеку Ма – вчера в Украину прибыло 50 тысяч тестов. В Харьков попало достаточное количество. Тесты, которые прибыли в Харьков, – это «золотой стандарт». Таких тестов нет даже во многих странах. Мы попросили Джека Ма заказать еще одну партию. Но тех тестов, которые прибыли к нам, вполне достаточно —-на 3 месяца хватит». Обыватель зафиксировал: уплачено всё (2 млн долларов), прибыла только часть, но и ее достаточно – хватит на три месяца. Высокие отношения и высокий уровень доверия у этих бизнесменов…

Правда, пятью днями ранее, на том антикризисном штабе, который был без Кучера, бизнесмен Ярославский сыпал другими цифрами: «На поддержку Харьковшщины я даю от семьи Ярославских 13 млн долларов. Это на 10 млн долларов тест-систем, которые едут из Китая и уже в понедельник-вторник должны быть в харьковских больницах. Это те 2 млн долларов, про которые я говорил в этот понедельник на Банковой, я переориентировал на наш регион, и мы уже их распределили на закупку масок и медицинского оборудования. Плюс 1 миллион долларов, которые я сначала предназначал для Харьковщины».

Не знаю, как вы, а я запутался: 2 млн или 10 млн выделены на тест-системы для Харькова, и сколько попало в Харьков из тех 50 тысяч тестов, которые завезены на Украину? И если бизнесмен уверен, что этих нескольких тысяч тестов хватит на три месяца, куда девать остаток с 450 тысяч проанонсированных тестов? И будет ли их закуплено еще в пять раз больше, на 10 млн, как говорилось ранее? Обыватель «втыкает» в эту цифирь – потом махнет на нее рукой: у богатых своя арифметика, главное, чтоб тесты попали в харьковские больницы, а не в «Евролаб» к бизнесмену Пальчевскому.

А потом обыватель читает пост народного депутата Дмитрия Шенцева о совместном совещании по противодействию коронавирусной инфекции. Узнаёт, что из областного бюджета уже направлено 45 миллионов гривен на поддержку врачей и медперсонал, что уже «закупили респираторы и защитные маски, оплатили аппараты ИВЛ, готовим партию защитных костюмов и бахил для врачей скорой помощи, которые находятся в зоне риска». И в этом, и в других сообщениях говорится о том, как политики и бизнесмены подключаются к оснащению больниц всем необходимым.

Всё хорошо. Но что-то режет глаз. Обыватель видит в посте Шенцева фотографии харьковских политиков, бизнесменов, местной власти. Все они – в масках. В тех самых масках, которых нет в харьковских аптеках. Всю прошлую неделю харьковчане слышали в аптеках стандартный ответ: «Масок нет в закупках». Всю прошлую неделю обыватель думал: «Антикризисный штаб есть, а масок нет…». На этой неделе харьковчане уже и не стремились лишний раз выходить в аптеки, где «масок нет в закупках».

Под постом Шенцева непонятливые сограждане оставляют недоуменные комментарии: «Масок в аптеках НЕТ! О какой защите речь?», «Где достать такие маски, как у участников совещания? Так как я из группы риска, пенсионного возраста, а хлеб, воду, лекарство никто не отменял, а без них карантин не выдержать».

То есть простым харьковчанам по барабану, кто из властных мужей и тетенек «моль», а кто «танк». Главный вопрос, который интересует людей: почему в аптеках нет таких масок, как у участников совещания оперативного штаба. Да и вообще никаких нет. И что это за оперативный штаб такой, который не может оперативно отреагировать на эту проблему?!

Чем занималась заместитель мэра по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения? Светлана Горбунова-Рубан на этой теме (соцзащита и медицина) в горисполкоме еще с прошлого тысячелетия сидит. Она в этом «бизнесе» – не мальчик типа Кучер. И что?!

Еще дней десять назад, до карантина, Горбунова-Рубан заявляла: «Количество сезонных больных с простудой и ОРВИ уже идет на спад, мы даже не перешли эпидемический порог. И если никто не привезет в Харьков коронавирус, мы должны справиться с ситуацией». Городская власть даже не пыталась озаботиться тем, чтоб аптеках появились маски. Более того, она требовала еще и метро не закрывать. Весь расчет был на авось: «если никто не привезет в Харьков коронавирус»…

Ну ладно, губернатор Кучер – «моль». Но где же «танк» Кернес? Где тот суровый «крепкий хозяйственник», который в прошлые годы мог накосячившего чиновника «помножить на ноль»? Нет масок в закупках? А почему Горбунова-Рубан не шила их на подвале? У Харькова была фора во времени – целый март. А маски мы наблюдаем только на физиономиях участников совещания по противодействию коронавирусной инфекции, а не в аптеках.

И вместо послесловия – еще один комментарий от харьковчанина: «Больше всего очкуют заболеть вирусом хозяева жизни, чиновники, олигархи, прокуроры и прочая крутая шелупонь. Они как привыкли, заболел, самолет Вена, Мюнхен, Париж, ВИП-клиника. На Украине для себя вип-клиник не построили, не продумали, да и кто мог знать, что вот так всё. А теперь с ужасом представляют, как ему лежать в облезлом коридоре возле обос…ного туалета с храпящим по ночам работягой рядом. Вот где облом-то, немыслимый».