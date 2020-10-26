Харьков. Мастер-класс от Кернеса для опозорившихся из ОПЗЖ

26.10.2020, Харьков, Яков Бабаевский

Экзит-полы харьковских выборов демонстрируют полную ясность по городским результатам. Почти никто не сомневается, что Кернесу для победы хватило одного тура.

Но как проголосовала область — никакие экзит-полы даже не пытались разглядеть. Это странно.

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Например, «Оппозиционная платформа — За жизнь» уверенно заявляет о своем лидерстве на выборах в Одесской области. А вот что «оппозиционеры» собрали в свою копилку в Харьковской области — туманное молчание. Это и неудивительно. Достаточно просто вспомнить, что на выборы в облсовет ОПЗЖ вел мутный типок Райнин, в прошлом харьковский губернатор и глава администрации президента Порошенко. Поэтому и картина для «оппозиционеров» — такая же мутная.

Зато Юлия Светличная (давняя соратница и преемница Райнина на губернаторской должности, а ныне народный депутат и лидер Блока Светличной «Разом») в собственном телеграмм-канале рапортует о победе своих 12 кандидатов на выборах городских голов и глав объединенных территориальных громад, ссылаясь на предварительный подсчет голосов. Она заявляет о победе в Валках, Дергачах, Барвенково, Золочеве, Близнюках, Коломаке, Зачепиловке, Безлюдовке, Высоком, Солоницевке, Кегичевке, Шевченково.

Если это заявление подтвердится, то к областному «стратегу» ОПЗЖ Райнину у однопартийцев должны возникнуть логичные вопросы: он просто с позором профукал выборы в этих населенных пунктах — или технично слил их своей «боевой подруге»? В любом случае, руководству ОПЗЖ нужно будет делать оргвыводы с применением швабры.

Но это — если исходить из благоразумия руководства ОПЗЖ. А там не всё так однозначно. Ведь кто-то поставил Райнина на областную организацию в одном из самых антимайданных регионов.

Мне возразят: Кернес тоже поддерживал Порошенко на выборах, а на его нынешний результат это обстоятельство никак не повлияло. Верно. Не повлияло.

Харьков — город специфический. К конформизму Кернеса многие харьковчане относятся как к простительным качествами Фигаро или Труффальдино: схитрил, вывернулся; сходил налево — и вернулся…

Как бы там ни было, Райнин в сознании харьковчан — это чиновник, с маниакальным упорством выполнявший и перевыполнявший план по декоммунизации Харькова, избавляя город от таких топонимов, как станции метро «Маршала Жукова», «Советской Армии». Райнин «осчастливил» первую столицу улицами в честь коллаборационистов и националистического отребья. А Кернес пытался отстоять проспект Маршала Жукова или Фрунзенский район (в честь летчика, Героя Советского Союза Тимура Фрунзе).

Парадокс заключается в том, что Райнин возглавлял список в облсовет, но «минусовали» харьковчане еще и команде ОПЗЖ, идущей в горсовет. Вполне возможно, сказались все зашквары в комплексе: и Райнин, и бывший «азовец» Ширяев, которого Кива поставил координировать деятельность «Патриотов — за жизнь»…

Специфика Харькова еще и в том, что, например, на парламентских мажоритарных выборах Фельдман был едва ли не единственным в городе победителем, не входившим в команду «Слуг народа». А все кандидаты, поддержанные Кернесом, прошлым летом проиграли харьковскую мажоритарку.

Но вот сейчас именно Фельдмана убедительно побеждает Кернес. Дело тут в соображениях как ситуативных, так и интуитивных. Летом 2019 случилось политическое затмение: харьковчанам захотелось чего-то совсем нового, попробовали на вкус — оказалось дерьмом. И если в прошлом году из всей старой гвардии по городским округам оставили мандат доверия только Фельдману, то сейчас — ровно наоборот. Мандат доверия получили Кернес и его команда.

Но интересно дождаться и результатов выборов в облсовет. Вполне может оказаться, что сельским жителям не так уж и важны идеологические претензии к Райнину…

Нужно иметь в виду, что прошлую пятилетку Харьковский горсовет провел без Оппоблока. И Кернес здесь полностью зачистил поляну под себя. А вот в облсовете расклады другие. Там поработали и Оппоблок, и «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Юрий Бойко в спецпроекте «Ночь выборов с Савиком Шустером» заявил, что по Харькову ОПЗЖ рассчитывала на большее.

Напомним харьковские результаты согласно экзитполу студии Савика Шустера.

На выборах городского головы Геннадий Кернес побеждает с 57,9%, кандидат от ОПЗЖ Александр Фельдман взял 12,12%, «слуга народа» и губернатор Алексей Кучер — 11,98%.

На выборах в горсовет Блок Кернеса «Успешный Харьков» имеет 39,52%, ОПЗЖ — 16,99%, «Слуга народа» — 12,39%, «Европейская солидарность» — 9,17%; Партия Шария — 6,41%; Блок Светличной «Разом» — 5,42%.

По крайней мере, Бойко не скрывает, что недоволен харьковским результатом. Хотя, пока еще не задается вопросом: а кто вам доктор, что вы во главе списка поставили Фельдмана с его бизнес-интересами?

Сомнительный багаж первого номера в городском списке (скандалы вокруг рынка «Барабашово»), по существу, стал камнем на шее городского списка ОПЗЖ, который не только не позволил прыгнуть выше собственного роста, но и тянул на дно. Добавим сюда и тот неоспоримый факт, что ОПЗЖ сама подгадила собственной репутации в регионе, когда поставила во главе областной организации порошенковского холуя Райнина.

Нельзя же так откровенно подносить к брезгливому носу избирателя кусок дерьма и, спрашивая «ну, как вам это нравится?», рассчитывать на положительные эмоции.

Но Бойко хотя бы реалист, отдающий себе отчет в том, что в Харькове что-то пошло не так. А вот когда читаешь заявление Левочкина… Первая мысль: у функционера ОПЗЖ «кукушка» рассталась с «гнездом».

«Мы удовлетворены теми цифрами, которые уже знаем из результатов экзит-полов, — уверяет Левочкин. — Особенно это касается Юго-Востока нашей страны — традиционно базовых регионов для нашей партии». То есть откровенный пролет в таком базовом регионе как Харьков (где результаты ОПЗЖ на выборах мэра и в горсовет почти одинаковы с показателями «Слуги народа» и убоги рядом с показателями команды Кернеса) удовлетворяет Левочкина?! Ну-ну.

Но еще больше умиляют результаты загадочного экзит-пола, продемонстрированные каналом News One, который связывают с ОПЗЖ. Трудно понять, что это было: Кернес — 42,4%, Фельдман — 31,9%; Блок Кернеса «Успешный Харьков» — 30,2%, ОПЗЖ — 28,7%. Видно, замеры делались на рынке «Барабашово» или в избирательном штабе Фельдмана. Бывает…

В этом же сюжете новостей News One глава городской организации ОПЗЖ Андрей Лесик сетует на выборные рецидивы: «На одном из участков (а потом это подтвердилось системно) были просто подменены бюллетени. В Немышлянском районе, где баллотировался я, привезли бюллетени моего коллеги из Шевченковского района… По факту эти все бюллетени были потом недействительными. На одном из участков — это было порядка сорока бюллетеней».

Лесик предлагает умножить 40 бюллетеней на 600 участков, чтоб понимать масштаб искажений. Он уверен, что харьковские результаты ОПЗЖ намного выше, чем тот, что показан в студии у Савика Шустера.

Отдадим должное партийному экзит-полу, опубликованному Блоком Кернеса: Геннадий Кернес — 62,1; Александр Фельдман — 12,6%; Блок Кернеса — 43%; ОПЗЖ — 17%; «Слуга народа» — 11%; «Европейская солидарность» — 7%; Партия Шария — 6,25%. Здесь результаты почти идентичны тем, что показаны экзит-полом студии Савика Шустера, без особых надбавок себе любимым.

Первый заместитель харьковского мэра Игорь Терехов заявил: «Я разговаривал с Павлом Фуксом, который общался с Геннадием Адольфовичем. Состояние — стабильное, сомнений у врачей не вызывает. Будет его обращение к харьковчанам, фото и ролик, и главное — приезд Геннадия Кернеса в город Харьков».

Харьков и Харьковская область взяли «бронзу» по худшим показателям явки избирателей на Украине — около 32,33%. Второй показатель низкой явки — у Николаевской области: 32,02%. Самая низкая явка в Донецкой области — 31,67%.

Многие эксперты говорят об однозначном пролете «зеленой плесени» на местных выборах. Другие им возражают: власть предвидела такой результат и изначально делала ставку на будущее тесное сотрудничество с мэрскими командами в регионах. Оправдает ли себя этот расчет центральной власти?

Займет ли Блок Кернеса вакансию пропрезидентской силы (взамен «зеленой плесени») в регионе и будет пытаться потрафить Офису президента? Или претендует на роль полноценной региональной элиты, которая должна выдвигать серьезных политических игроков и не бояться «центробежных» теденций?

Найдет ли Блок Кернеса общий язык с ОПЗЖ в горсовете? Для этого партийному руководству ОПЗЖ надо абстрагироваться от бизнес-хотелок Фельдмана. Тогда можно будет протягивать руку дружбы.

Интересно сравнить новые перспективы и вероятные расклады сил в будущем горсовете (согласно шустеровскому экзит-полу) с результатами местных выборов 2015 года. Тогда партия «Видродження», которую вел на выборы Кернес, взяла большинство мест в горсовете. В том числе отъела значительную часть мест у Оппозиционного блока, который не участвовал в городских выборах (стараниями губернатора Райнина, оппозиционеров сняли с городского пробега, устроив им волокиту с перерегистрацией). 13 мандатов имела «Самопомощь» — и это было аномалией для региона. Блок Петра Порошенко «Солидарность» и «Наш край» имели по семь мест.

Сейчас, как видим, немайданная палитра более разнообразилась. Там где монобольшинство было у мэрской политической силы «Видродження», сегодня будут Блок Кернеса, ОПЗЖ и Партия Шария.

Мерзейшую «Самопомощь» ожидает ротация: ее место займет «Слуга народа». Собственно, порой «Самопомощь» и «Слуга народа» — это одно и то же. Например, нечесанная хабалка-патриотка Мария Мезенцева (получившая известность после скандальной «спецоперации» по принуждению собственной бабуси к мечте о продаже своей земли) была в горсовете представительницей «Самопомощи».

Грубо говоря, порошенковцы в горсовете останутся при своих. А бесцветный «Наш край» заменит Блок Светличной.

Но «Харьков здорового человека» всё же хотел бы какого-то совместного креатива от Блок Кернеса, ОПЗЖ и Партии Шария.