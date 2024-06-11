Харьков может не пережить эту зиму – мэр Терехов шантажирует Европу сибирскими морозами на Слобожанщине   

Константин Серпилин.  
11.06.2024 19:58
  (Мск) , Берлин
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Харьков


Вся харьковская электрогенерация была уничтожена ударами ВКС России, и без её восстановления или помощи извне город зиму не переживёт.

Об этом на «конференции по восстановлению Украины» в Берлине заявил мэр Харькова Игорь Терехов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вся харьковская электрогенерация была уничтожена ударами ВКС России, и без её восстановления или помощи...

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«Мы понимаем, что впереди зима. Мы понимаем, что на сегодня наш враг уничтожил всю генерацию, которая была в Харькове, разрушил все ТЭЦ. Мы не имеем ни одного киловатта собственной генерации.

И потому мы нуждаемся в децентрализации поставок электричества, тепла и воды. Нам очень нужна сегодня помощь наших международных финансовых партнёров, международных организаций. Для нас это жизненно необходимо, потому что зимой будет минус двадцать. И без того, чтобы обеспечить тепло и свет, люди не выдержат», – сказал Терехов.

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