«Харьков может стать отправной точкой для падения Киева» – Бортник

Вадим Москаленко.  
08.04.2024 20:32
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Киев, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Харьков


Харьков является важным культурным центром Украины, и его потеря может привести к потере Киева, как уже было в начале XX века.

Об этом на канале «Politeka» заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Харьков является важным культурным центром Украины, и его потеря может привести к потере Киева,...

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«Харьков важен не с точки зрения захвата всего Донбасса, или даже всего Левобережья. Харьков важен с политической точки зрения. Харьков – первая столица Украины в XX веке», – сказал политолог.

«Опираясь на Харьков, можно создавать альтернативные, коллаборационистские модели управления. Не аннексируя Харьков в состав России, такого плана пока не было, а просто создавая альтернативные правительства

Благо, всякого роде беженцев с 2014 по 2022 год в России накопилось разного уровня. И Харьков может стать отправной точкой того, что наша страна переживала в 1920-м, когда харьковское советское правительство формально пошло с походом на Киев. Потом были Круты, захват Киева», – то ли переживал, то ли тихонько радовался Бортник.

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