Харьков: Мужчин отлавливают на войну. Перспектива – вернуться «грузом 200»

Новости Украины

Пока «азовцы», курируемые украинскими спецслужбами и лично верховным главнокомандующим всея Украины Зеленским, героически сдаются в плен, «товарищи на местах» тоже делают весомый вклад в пэрэмогу. Вот и накануне доблестный спецназ СБУ героически обезвредил особо опасного… пенсионера из Красноградского района Харьковской области. Брали «злодея» как минимум впятером, и надо сказать, операция была тщательно продумана до самых мелочей.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Что же натворил этот пособник «агрессора» и изменник Родины?! Всё просто – он выразил в соцсетях симпатию к России, и написал о том, что скоро в Украине бандеровщина будет уничтожена.

В итоге при обыске у него была найдена «запрещённая советская символика», за которую, кстати, в нынешней Украине можно получить вполне реальный тюремный срок, ибо дело Вятровича – Дробовича живёт и побеждает, особенно в современных украинских реалиях.

А мне пришел на память один эпизод годичной давности – в соцсетях мне попался пост упоротой журналистки из Винницы. Она писала об одной героине АТО, которая пошла на войну ради того, чтобы прокормить детей! Другими словами, чтобы на Украине заработать на жизнь и прокормить семью, нужно пойти и трудоустроиться … на войну!

Как это показательно, когда работы нет, денег нет, но если пойти на Донбасс и убивать, государство Украина отблагодарит тебя не только материально, но и предоставит тебе максимум льгот и прочих удобств.

Почему этот эпизод для меня показателен – на Украине много лет создавали людям все условия для того, чтобы без проблем можно было трудоустроиться, только взяв в руки оружие. Промышленность сыпалась, производство загибалось, страна жила в долг, и партнёры методично готовили страну как таран против России.

У «героини» из Винницы не так удачно все сложилось, как хотелось бы, и она вернулась домой в виде груза 200. Хоронили её всем селом. Прошу заметить, печальное известие это было датировано январём прошлого года, и уже тогда народу Украины настойчиво внушали, что Украина воюет с Россией.

Но это было далеко, и теледива Катя Осадчая в своих гламурных шляпках интервьюировала светских львов и львиц местного разлива, выспрашивая – кто на каких островах отдыхал и о творческих планах. Никто тогда не вспоминал о бомбежках Донбасса, это было для них где-то, и их не особо волновало.

И вдруг Россия явилась на войну. Точнее, даже не явилась пока, а начала специальную военную операцию, ибо другого способа выковырять эту нацистскую власть попросту уже не было… Катя Осадчая вдруг побледнела, побледнели и ее светские львы, возможно, до них начало доходить, что шутить с ними и их хозяевами больше никто не собирается. На место Осадчей пришла Люся Арестович, и вместо светских Львов ньюсмейкерами стали захЫстнЫкы. Вот сейчас они, как раз, воюют с «коллаборантами» из соцсетей и в порядке великого почина, сдаются в плен.

Кстати, повестки в Харькове начали раздавать ещё более настойчиво, на кадрах видно, как возле магазина АТБ на Новых Домах людей отлавливают прямо на входе. Тоже, видимо, желают «трудоустроить», других вариантов у киевского режима для своих граждан, похоже, не осталось!