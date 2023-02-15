«Харьков нас научил»: ВСУ не дойдут до Крыма, но будут бить по полуострову

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ВСУ не смогут захватить Крым, потому что за прошедший год Россия учла свои ошибки и построила на Херсонском направлении крепкую оборону.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Дмитрий Дрозденко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Заявление, что они вот-вот возьмут Крым – уже не первое, и, наверное, даже не сотое. Чтобы перерезать сухопутный коридор, который сейчас есть в сторону Крыма, со стороны Украины нужно приложить невероятные усилия, потому что там очень хорошо укреплённая линия обороны, достаточная, чтобы справиться практически с любой опасностью. И, слава Богу, после истории с Харьковом мы научились, как и что нужно делать. Поэтому шанс, что они перережут сухопутный коридор, минимален. Даже при условии, что они сформируют так называемый бронетанковый корпус», – сказал Дрозденко.

Однако он подчеркнул, что удары по Крыму будут наноситься до тех пор, пока Россия не отодвинет линию боестолкновения гораздо ближе к Киеву.

«Что касается ударов по Крыму, они были, есть и могут быть. И система ПВО должна с этим бороться. Тут без вариантов, потому что единственный способ решить эту проблему – отодвинуть линию соприкосновения подальше. Линия соприкосновения должна проходить или по Днепру, или в районе Киева. Тогда будет совсем другая история. Я думаю, что наше руководство будет стремиться к какому-то близкому к этому этапу», – резюмировал эксперт.