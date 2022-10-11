Харьков: наступление на Пушкина, батальное полотно с Добкиным и пастораль с «кракенами»

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Новости Украины

Харьков, 11 октября. В городе тихо. Очередной блэкаут, случившийся накануне из-за ракетного удара ВКС РФ по энергетической инфраструктуре, закончился. Вечером 10 октября в большинстве домов и квартир харьковчан появился свет, возобновилась подача воды – по некоторым данным, удалось запустить одну из секций ТЭЦ-5.

И хотя пресс-служба Харьковоблэнерго предупреждает о возможных отключениях «для стабилизации ситуации», по состоянию на 16 часов все работает.

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А значит, областной совет сможет при желании провести запланированную онлайн-сессию и протащить-таки очередной русофобский проект: переименовать Русский драматический театр имени Пушкина просто в драмтеатр. Как говорится, «с упорством, достойным лучшего применения».

Как известно, с первой попытки это не удалось, «против» неожиданно проголосовали депутаты из фракции «Блок Кернеса — Успешный Харьков». Но теперь все должно срастись, поскольку в непокорной фракции была проведена зачистка.

Сына Геннадия Кернеса Кирилла Кернеса большинством голосов отстранили от руководства.

«Основной причиной для его замены депутаты назвали то, что с начала войны он ни разу не выразил своей позиции относительно военной агрессии России против Украины, а также с 24-го февраля текущего года самоустранился от руководства фракцией», — сообщается на официальной странице фракции в признанном в России террористическим – facebook.

Из фракции также исключили депутатов Альберта Кононенко, Павла Столбового и Владимира Святаша — отца Дмитрия Святаша. В последнем случае можно говорить о семейной карме. Депутат Верховной Рады Дмитрий Святаш в парламенте откровенно занимался лоббированием своего автомобильного бизнеса и полностью игнорировал проблемы своих русскоязычных избирателей. Однажды в ходе пресс-конференции в информагентстве «Status quo» он посоветовал не тратить время на борьбу за русские классы и детсады, а сразу обучать детей английскому. Не в последнюю очередь из-за таких «регионалов» имеем теперь то, что имеем.

Облсовет также собирается рассмотреть другой животрепещущий вопрос – о присвоении звания «Почетный гражданин Харьковщины». В список претендентов попал командующий Сухопутных войск ВС Украины генерал-полковник Александр Сырский, один из организаторов и руководителей сентябрьского контрнаступления ВСУ в Харьковской области. Это под его командованием находятся нацисты, устроившие террор в захваченных ВСУ населенных пунктах, в том числе садист – «азовец» Максим Жорин. Тот самый, который на днях опубликовал кадры жестокого убийства мирных жителей Купянска со злорадно-циничными комментариями.

Что ж, в истории Харькова уже случалось, что назначенные фашистами «почетные граждане» впоследствии шли под суд как военные преступники.

Тем временем на одном из районных телеграмм-каналов Харькова состоялось голосование по поводу появления скандального экс-политика Михаила Добкина в образе «эльфа», борца за бандеровские идеалы. Воинствующему диакону в камуфляже и шлеме на броне якобы трофейного танка народ вынес вотум недоверия. Но все же в активе у «отца Михаила» имеется около 10 процентов «ядерного электората» (интересно, кто эти люди?).

Результаты опроса таковы:

«Миша пиарится – 1262 Миша такой себе персонаж – 320 Я за Мишу – 172».

Неизвестно, участвовал ли в голосовании «кракен» Немичев, но по поводу появления Добкина в Боровой он высказался.

«Именно из-за таких политиков мы воюем и теряем лучших сыновей Нации. А кому-то это безразлично, ему важно сделать фотосессию в военной форме. Запомните: коллаборант хуже оккупанта, ведь он разрушал страну изнутри. За это нужно отвечать», — возмущается каратель.

Массированный ракетный удар 10 октября произвел интересный побочный эффект. Большинство «свидомых» харьковских пабликов перешло на русский, и теперь кричат «мамочка» на родном языке. Точнее, «мамочка, а нас за шо?».

Так что у языкового омбудсмена Тараса Креминя появилось множество новых объектов преследования, помимо мэра Игоря Терехова. Зато сайт медиа-группы «Объектив» в пароксизме «патриотизма» нацепил обновку: баннер с лозунгом «Слава Украине» и вопросом «Будешь читать Объектив-новости?» с вариантами ответа: cancel и «героям слава». Такой себе фейс-контроль, сквозь который «ватникам» не прорваться. И не стоит. Только настоящий, майданной закваски «патриот» способен всерьез воспринять такой, например, шедевр с этого сайта:

«Встреча бойцов спецподразделения KRAKEN ГУР Минобороны с жителями Ковшаровки и Купянска словно из лент о Второй Мировой войне. Люди из освобожденных городов встречают освободителей со слезами, объятиями и поцелуями. Женщины и мужчины пытаются угостить военных хоть чем-нибудь из своих нехитрых пожитков. «С капустой берите!» — протягивает свежие пирожки мужчина. Несет из гаражей, очевидно из самодельной кухни, которую обустроил, чтобы прокормить семью в оккупации. А дети меряют каски и броники бойцов, и взволнованно давят руки украинским воинам».

Которые, если журналисты «Объективно» не в курсе, немедленно приступают к «зачисткам»… В точности, как фашисты в годы Великой Отечественной.