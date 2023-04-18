«Харьков не повторится» – в Киеве ждут провала наступления ВСУ

Российские войска хорошо подготовились и ждут наступления ВСУ, которые не смогут повторить «успехи» прошлого года.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский военный эксперт Арти Грин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии поинтересовались, смогут ли ВСУ в грядущем наступлении использовать фактор неожиданности.

«Нет неожиданности. Они прекрасно знают свои слабые места, они везде будут готовиться. Неожиданностью может стать только то, куда мы бросим резервы. Всё остальное для них абсолютно ожидаемо.

Они нас будут ждать. Поэтому с наскока прорвать оборону, как это получилось под Харьковом, у нас уже не получится. Это уже не сработает», – ответил Грин.