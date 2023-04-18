«Харьков не повторится» – в Киеве ждут провала наступления ВСУ

Вадим Москаленко .  
18.04.2023 18:22
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Российские войска хорошо подготовились и ждут наступления ВСУ, которые не смогут повторить «успехи» прошлого года.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский военный эксперт Арти Грин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские войска хорошо подготовились и ждут наступления ВСУ, которые не смогут повторить «успехи» прошлого...

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В студии поинтересовались, смогут ли ВСУ в грядущем наступлении использовать фактор неожиданности.

«Нет неожиданности. Они прекрасно знают свои слабые места, они везде будут готовиться. Неожиданностью может стать только то, куда мы бросим резервы. Всё остальное для них абсолютно ожидаемо.

Они нас будут ждать. Поэтому с наскока прорвать оборону, как это получилось под Харьковом, у нас уже не получится. Это уже не сработает», – ответил Грин.

Он признался, что ожидает провала наступления ВСУ.

«Если оно [наступление] будет провальным, а это не исключено в случае бездарных действий наших генералов. Совершенно не удивлюсь, что это может случиться. Тогда нам придётся пересматривать свои творческие планы», – добавил эксперт.

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