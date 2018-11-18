Харьков никогда не был Украиной, заявили в Израиле

18.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Пока майданщики не захватили в Киеве власть, у Украины не было никаких проблем, никто стране не угрожал и не собирался нападать.

Об этом в эфире телеканала «ТВЦ» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украине никто не угрожал, на неё никто не нападал. Если бы Украина не дала этой пронацистской сволочи устанавливать законы, ограничивающие русское население, язык, культуру, которые объявили Россию своим врагом, эти западницкие, которые приехали из Галиции, воспитанные в своё время военной разведкой Австро-Венгерской империи, не было бы никаких проблем, люди бы в Крыму не испугались бы этой Украины.

Когда из харьковского университета увольняют профессора русской литературы за то, что он преподаёт её на русском языке, то что вы хотите от населения Украины? Это Харьков, который никогда не был украинским городом, пока Ленин не решил, что он украинский», – заявил Кедми.