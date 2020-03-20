Харьков обозлён на Киев: Зеленский использует карантин как технологию

20.03.2020, Харьков, Марк Старолисов

Жесткие меры вроде закрытия метрополитена были приняты Владимиром Зеленским и его столичной командой не столько для того, чтобы защитить массы от эпидемии коронавируса, сколько в чисто политтехнологических целях. Задача – подорвать доверие избирателей к местным властям с прицелом на грядущие выборы мэров и депутатов. Ведь в крупных городах юго-востока партия Зеленского «Слуга народа» так и не сформировала популярные организации. Всё, что продемонстрировали здесь «зелёные» за время нахождения своего ставленника в кресле президента – продолжение курса Петра Порошенко на дерусификацию и ликвидацию традиционных предприятий.

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Похоже, что повторить успехи прошлого года пропрезидентским силам не удастся нигде, кроме разве что Киева, да и то большой вопрос. Но там особая ситуация, городская власть не справляется не то, что с эпидемией, но и со своими обязанностями по благоустройству и поддержанию чистоты в столице Украины. К киевскому мэру Виталию Кличко полностью применимы слова, сказанные его предшественнику Голядкину генерал-губернатором Дмитрием Бибиковым: «Вы, господа купцы, не киевские купцы, а киевские суки, а вы — не киевская городская голова, а киевская городская жопа!». И пусть там они сами разбираются.

Так же точно всё более или менее ясно с Днепром (Екатеринославом —Днепропетровском), где мэром является садист и нацист Борис Филатов. Он тоже оказался не на высоте в исполнении обязанностей, да еще и ушел из-под олигарха Коломойского. Но там и метро покороче, и экономическая ситуация куда сложней. Стоят огромные заводы, например, и непонятно, где людям работать. Кроме того, в этой области находится родина Зеленского – Кривой Рог, однако по опыту прошлого, Днепропетровщина далеко не всегда поддерживала на выборах политические проекты своих уроженцев.

А вот Харьков и окрестности… Тут всё гораздо интересней. Местная элита решила сброситься на помощь медикам и пострадавшим. Был собран общественный штаб, который возглавили губернатор Алексей Кучер, мэр Геннадий Кернес и олигарх Александр Ярославский.

«У меня точная уверенность, что мы решим проблему и по коронавирусу. Благодаря моему другу Джеку Ма прилетит на 2 миллиона человек-тестов, 200 тысяч на Харьков. Это мой вклад. Президент говорил, чтобы мы сбросились по два миллиона, мы приняли решение, что они пойдут на Харьковскую область, фактически мой вклад – 3 миллиона. Харькову надо порядка 2,5 миллионов и области порядка 2,5 миллионов. Пенсионерам, малоимущим — 32 тысячи человек — около миллиона на месяц. Шесть миллионов, три миллиона есть, три надо собрать, если не получится, я доложу. Павел Фукс дал около 500 тысяч на оборудование, значит еще меньше нужно», — сказал Ярославский.

Но на первое же заседание этого штаба киевский назначенец Кучер не явился, прислав своего зама, причём такого, который до назначения всю жизнь прожил в Тернополе. Как сказал хозяин стадиона, аэропорта и тракторного завода Ярославский, «На сегодня нас осталось двое (в штабе), я и Кернес. Я просто поражен, что наша область имеет такое позорище (губернатор). Договориться на 13 часов и прислать Пастуха какого-то, зама. Мэр пришел, я нашел время, Кучер не нашел, Харьковский регион не заслуживает такое позорище». «Здесь никто на себя не тянет одеяло, уже понятно, кто руководит процессом. Пусть простит меня старший начальник по власти губернатор, но он ведет себя недостойно и выдает какие-то организационные формы деятельности», – сказал Кернес.

И мэр Геннадий Кернес, и бизнесмены, и руководители предприятий и вузов говорили, какой вклад они готовы внести. Разве что глава местной «Самопомощи» Ситенко попытался публично «стучать» на местных уважаемых людей так, чтобы услышали в Киеве. Стал обвинять городские власти в том, что они недостаточно сурово борются за карантин и спорят с центральной властью о целесообразности ограничений (закрытии метро).

Люди Ситенко, пока были депутатами, уже прославились тем, что писали доносы на Кернеса и харьковчан Вятровичу, что те чтят маршала Жукова и советских воинов-освободителей, а не обслугу газовых камер на колёсах («душегубок») и геббельсовских подпевал. И это можно было бы не заметить, если бы не тот факт, что многие выходцы из этой партии с рукоблудным названием не переселились в «Слугу народа» и стали незаменимыми нардепами и чиновниками.

А у президента и губернатора Кучера было в области дело поважнее. Прошло назначение главы нововодолажской райгосадминистрации. Районом, который славится аграрными достижениями и памятниками истории, руководить назначен не агроном или краевед, а… Не падайте со стула! Врач-паталогоанатом! Вот, оказывается, какой специалист нужнее всего для местного населения, особенно во время эпидемии.

Не было на этом совещании и влиятельного местного нардепа Александра Фельдмана. Да, у него конфликт с городским начальством по поводу рынка «Барабашова» и, конечно же, он в соцсети вставляет шпильку мэру. Но при этом он не остаётся безразличным и участвует в жизни города и не только. «Добрыми делами мериться не надо. Надо просто их делать. И иногда не при свете камер и в присутствии СМИ, – написал Фельдман на своей странице в Фейсбук. – Наш благотворительный фонд, «Концерн АВЭК и КО» и другие аффилированные структуры направили на помощь харьковчанам все ресурсы. Начиная со вчерашнего дня по городу курсируют автобусы, позволяющие людям добираться до центра… медицинского центра «Интермед», включая аппарат искусственной вентиляции легких… автомобиль скорой помощи, поливальные автомобили – все это тоже задействовано для борьбы с коронавирусом на Харьковщине». А отсутствовал он по уважительной причине. Пообщался депутат с носителями заразы, сдал тест на коронавирус и находится на самоизоляции.

В городе между тем закрыты крупные торговые центры. В отличие от других регионов, в Харькове вызов такси не подорожал почти во всех службах. Городской транспорт идет часто, но долго. Автор этих строк потратил сегодня на проезд из одной точки города в другую вместо обычных сорока пяти минут один час сорок минут. И это притом, что ждать троллейбуса и маршрутки почти не пришлось. Требования к числу людей в вагоне или салоне (не более 10 пассажиров) соблюдаются только там, где на остановках дежурят полицейские. Маски есть у водителей и продавцов в магазинах, но у прохожих на улицах – редкость. Город не пуст, люди ходят и ездят.

И – ругают того президента, который лишил их нормального передвижения. Винят в транспортном коллапсе и опозданиях на работу только президента, забывая и о губернаторе, и о правительстве. А городские власти жалеют: они же предупреждали, что этого не надо делать.

В общем, пока что политтехнология «зелёного» Киева, заключавшаяся в том, чтобы создать людям и предприятиям непреодолимые трудности, а затем свалить их на местные власти в канун выборов, не срабатывает. По крайней мере, в Харькове, где местная элита находит общий язык между собой и участвует в защите от общей беды. А выскочки и заезжие назначенцы показывают своё бессилие и неуважение к отданному им на раздирание региону.

P.S. По данным мэрии, в Харькове госпитализировано 22 пациента с подозрением на коронавирус. Город ждет результаты обследования.