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Несмотря на неустанные попытки дистанцироваться как от Московского патриархата, так и от Русского Мира во всех его проявлениях, несмотря на тысячи куличей (точнее, «пасок») для ВСУ, Харьковскую епархию не миновала всеукраинская кампания против УПЦ. Все сложилось в соответствии с известным правилом: выбрав позор, священники под руководством Харьковско-Богодуховского и с некоторых пор Изюмского Онуфрия в придачу получили войну.

Однако, в силу общей лояльности епархии режиму, «война» получилась не слишком убедительная. В частности, не добрав «агентов Кремля» среди братии, СБУ вызвала всеобщее недоумение, устроив обыски с задержаниями на паперти Свято-Покровского монастыря.

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Под стать облаве на нищих оказались представленные силовиками «вещественные доказательства» связи Харьковской епархии с Кремлем. В списке «вещдоков» лидирует номер газеты православных мирян «Десятина» за 2004 год.

14 декабря украинские СМИ сообщили о передаче российской стороне во время очередного обмена пленными священника УПЦ, осужденного за «госизмену».

Имя священника не называется. Можно, однако, с уверенностью сказать, что речь идет не о не диаконе Благовещенского собора отце Михаиле (Добкине). Последний, кстати, никак не отреагировал на операцию СБУ в Харькове и области, и вообще на гонения против УПЦ на Украине. Ну, еще бы. Добкин ведь не только православный диакон, а, по собственному признанию, еще и бандеровец.

Как в известной эпиграмме ныне запрещенного на Украине Пушкина:

Полу-милорд, полу-купец, Полу-мудрец, полу-невежда, Полу-подлец, но есть надежда, Что будет полным наконец.

Несмотря на молчание, отец Михаил на днях стал фигурантом очередного скандала – на этот раз не по собственной инициативе.

Нардеп Ярослав Юрчишин заинтересовался фотосессией Добкина в «пикселе». Фото, опубликованные дочерью Добкина Аллой, были сделаны на вновь захваченной ВСУ в ходе осеннего контрнаступления территории. Добкин позировал на броне разбитого танка, а также с местными жителями.

Юрчишин не поленился отправить официальные запросы в Минобороны, СБУ и Министерство внутренних дел – словом, во все инстанции, которые могли подтвердить или опровергнуть принадлежность «отца Михаила» к каким либо силовым структурам.

Ответы из различных ведомств звучали примерно так:

«Михаил Добкин военную службу и службу в полиции не проходит, в трудовых отношениях с ними не состоит».

Так что, кто именно послал Добкина в служебную командировку, о которой с такой гордостью писала дочь Алла, остается загадкой.

Следует отметить, что Добкину довольно долго удавалось быть «полу». Как полу-мэр, он благополучно просиживал штаны в «первой приемной» горисполкома, в то время как чиновники и посетители до глубокой ночи толпились во «второй приемной», у секретаря горсовета Кернеса. Как полу-губернатор полностью подчинялся «семье» Януковича, даже не пытаясь отстаивать интересы области. Как полу-пророссийский политик устраивал парады в День Победы и тут же открывал мемориальную доску бандеровскому деятелю Иосифу Слепому. Именно в этом полу-качестве Добкин принес больше всего зла Харькову и не только, став одним из могильщиков «Русской весны» в городе.

Однако, как видим, с укрофашистами никакое полу- не проходит. Нужны веские доказательства верности режиму. Но, как писал Пушкин, «есть надежда, что будет полным наконец».