Харьков, Одесса, Николаев, Запорожье – названы будущие регионы России

14.09.2019, Москва, Владимир Гладков

Владимир Зеленский, как и его предшественники, вместо выполнения Минских договорённостей по признанию особого статуса Донбасса, хочет выторговать уступки и вычеркнуть из соглашений пункты, не выгодные для националистического режима Украины.

Об этом в эфире телеканал «Россия 1» заявил политолог Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский согласен на Минск, но за минусом, и делает большую запросную позицию – мол, давайте все пять основных пунктов оттуда уберём, и будет такой «Минск минус», надеясь, что выторгует хотя-бы один-два. Для этого он и хочет торговаться.

Мы же хотим не «Минск» и не «Минск минус», а «Минск плюс». Потому что кроме минских договорённостей мы будем настаивать, чтобы прошёл демонтаж репрессивной машины террора – все неонацистские формирования были ликвидированы и запрещены, чтобы все, совершившие военные преступления – Турчинов, Аваков, Парубий, были арестованы и судимы за военные преступления. Это гарантии того, что машина террора не обрушится всей тяжестью на людей Донбасса. И мы будем на этом настаивать», – отметил он.

Марков отметил, что в Киеве напрасно по-прежнему надеются на силу санкций Запада – угроза развала маячит не перед Россией, а перед Украиной.

«Санкции нужны не для того, чтобы мы что-то изменили по Украине. Они ориентированы на вмешательство во внутренние дела России. Они хотят сделать нулевой экономический рост, рост протеста, массовые выступления в Москве, снижение рейтинга популярного, демократически избранного, президента. И после этого создание условий для госпереворота по типу российского майдана.

Многие из них уверены, что они чего-то такого добились на этом пути, поэтому, я думаю, санкции они отменять не будут. Другое дело, сейчас есть достаточно умные люди, понимающие, что в случае какого-то изменения внутренней ситуации, мы встанем перед необходимостью воссоединения Донбасса с Россией, по крымскому варианту.

Кроме Крыма и Донбасса, мечтают стать частью России и другие регионы Украины – это Харьков, Одесса, Николаев, Запорожье – ключевые экономические регионы», – добавил эксперт.