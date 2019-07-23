Харьков: оказывается, у нас это возможно

23.07.2019, Харьков, Дмитрий Губин

В Харькове и области, где еще на памяти живущих здесь происходило жесткое подавление выступлений местного антимйдана, на выборах в Верховную Раду победила не антимайданная оппозиция, не кандидаты от местной власти, а совсем не русофильская партия президента Зеленского «Слуга народа», которой еще недавно не было и в намёках. Причем с таким ошеломительным результатом!

Результаты парламентских выборов в Харьковской области стали неожиданностью и для победителей, и для побеждённых. Пришло время депутатов, пришедших из ниоткуда. Только два мажоритарщика из четырнадцати — Александр Фельдман и Дмитрий Шенцев — сохранили свои мандаты.

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Анализ качества мажоритарщиков от пропрезидентской партии показывал, что в каждом регионе им противостояли люди, имеющие на месте свою историю и весомый авторитет. Не обязательно это бывшие депутаты, но заслужившие в целом положительную репутацию. Например, в Харькове вы попросите людей назвать фамилию кандидата (теперь уже депутата) от «Слуги народа» — они не назовут. Тем не менее, всегда было так, всякое новое лицо имеет свою биографию, оно не с Луны падает.

Обычный обыватель из года в год рассуждал по принципу: этого знаю, о том слышал, а это кто такой… И большинство исследователей и практиков ведения избирательных кампаний было уверено: там, где есть активные депутаты или общественники, живущие и ведущие работу в округе, там «Слуге народа» ничего не светит.

Признавали, что оголтелая пропаганда о непроходимости «Оппоблока» приведет к тому, что часть его голосов уйдет «Слуге народа» и «Оппозиционной платформе – За жизнь». Ожидалось, что большинство голосов харьковчан разделится между «Оппозиционным блоком» и «Оппозиционной платформой». При этом голосующие за вторую силу поддержат мажоритарщиков, близких к первой. Еще 25-30% избирателей имеет нетрадиционную для Харькова политическую ориентацию. Эти голоса уйдут партиям Порошенко, Тимошенко и Вакарчука или Смешко. И так было бы, если бы не три фактора.

Первый из них в том, что парламентские выборы прошли с коротким перерывом после президентских. Владимир Зеленский ещё не успел себя проявить, у него не было не только своих депутатов, но даже своих министров и своего генпрокурора и поэтому для него действует своего рода «презумпция невиновности».

Второй был в том, что выборы посреди лета, что заметно снизит явку из-за большого количество уехавших отдыхать, а практика голосования по почте за своего кандидата у нас отсутствует. И явка действительно была невелика — по области 50,43%. Обычно приходят на 7-8% больше голосующих.

И третий в том, что открыто промайданные партии демонстрировали свою наглость и полное пренебрежение к аборигенам, а местная элита и чудом уцелевшие антимайдановцы — неспособность их и себя защитить от штурмовиков и хунвейбинов, от тотальной украинизации и мобилизаций. Вот и голосовали за третьих — за тех, кто просто не высказался громко и напористо, а говорил намёками. А то, что люди Зеленского — во многом те же евроатлантисты, этого просто хотели не замечать. Отсюда и результат.

Это то, что лежит на поверхности. А теперь перейдем к тому, что редко видно из столицы и тем более из-за рубежа. Вот, например, руководитель сайта «Страна» Игорь Гужва высказался в соцсети: «По многим округам в Харькове и Одессе представитель «Слуги народа» победил только потому, что вели борьбу на взаимоуничтожение представители местной (харьковской и одесской) элиты и кандидаты «Оппоплатоформы». При объединении усилий — представители партии Зеленского не смогли бы победить». Это не совсем верно, хотя многие избиратели, видя эту драку и сказали своими бюллетенями всем «оппо»: «Чума на оба ваши дома».

Действительно, борьба внутри оппозиции режиму Порошенко была куда более безжалостной, чем с местным противником. И началась она с того, что задолго до всех выборов Виктор Медведчук попытался свести счеты со своими давними бизнес-конкурентами и использовал для этого российское руководство, закрыв с помощью санкционного списка всякую возможность для диалога других небандеровских сил с Москвой. Россияне же, вместо того, чтобы заставить украинскую оппозицию контактировать и на время забыть о старых счетах, приняла сторону Медведчука и заставила других вести переговоры с теми, кто готов говорить.

Кроме того, в сомнительных «договорняках» на Украине замечен и сам Медведчук. Например, по харьковским делам он больше был на связи с людьми Авакова, чем с местными властями. Не смогла практически нигде его политическая сила выдвинуть кандидатов, которые бы шли на равных с кандидатами от местных элит (в Харьковской области только в одном круге был единый кандидат, а в другом представитель Медведчука взял больше выдвиженца от мэра).

И, наконец, еще один фактор, который интуитивно почувствовал режиссёр Карен Шахназаров, хотя и неверно артикулировал: «Видимо, можно говорить, что «Украина сделала свой выбор». И России нужно оставить иллюзии. Потому что они мешают нам прагматически выстраивать отношения с Украиной. Как говорила Анна Каренина, «мне нужна любовь, а ее нет». Значит, всё кончено! Мы не один народ сегодня. Мы были одним народом. Так бывает, видимо, за 30 лет после 1991 года серьезную работу провели с Украиной».

Вывод такой, конечно, преждевременен, но нужно понимать, что идет время. Демографическая ситуация меняется. Кто-то умирает, кто-то эмигрирует, а кто-то приходит на места выбывших. И это далеко не всегда их единомышленники. Так, например, в последние годы количество «айтишников» в Харькове увеличивается на четверть ежегодно. Это люди, которые, как правило, никак не связаны с Россией, но имеют партнеров в Галиции и на Западе, для них языковой проблемы не существует, а историческая память не входит в приоритеты.

Кроме того, строительный бум здесь происходит, в отличие от советских времен, не от жилищного кризиса у местных жителей, а от того, что дешевое жильё могут купить уроженцы других регионов. И «новым обывателям» глубоко по барабану, какие здесь традиции, что здесь любили и уважали всегда. И это тоже правда. Как правда и то, что Харьков всегда умел абсорбировать приезжих и рано или поздно делал их неотличимыми от старожилов.

Но для этого нужно время и отсутствие помех со стороны. Коренные жители боятся, что президент Зеленский, вдохновленный двумя победами подряд, объявит выборы мэров и местных советов на год раньше положенного срока. И тогда может так случиться, что коммунальное чудо, которого за 13 лет добилась нынешняя городская команда во главе с Геннадием Кернесом, канет в прорву. Ведь все видят, как неконтролируемое разрастание Киева привело к полному развалу городской инфраструктуры и превращению когда-то самого уютного города Восточной Европы в рассыпающуюся помойку.