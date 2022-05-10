Харьков: Охота на «пушечное мясо», «сволонтёры» и Тимошенко на лабутенах

Новости Украины

В Харькове вновь начали очень активно раздавать повестки, причем, это обретает огромные масштабы. Город напичкан блок-постами, и на них всем подряд мужчинам призывного возраста (напоминаю – с 18 до 60лет) раздают под роспись повестки в военкомат.

Также мужчин отлавливают в супермаркетах Класс и Рост, в пунктах выдачи гуманитарной помощи, просто на улицах города, приходят домой. Некоторых пытаются уговаривать, в духе – «не хотите ли?!», получив отрицательный ответ – все равно вручают повестки. Особенно активно это сейчас происходит в районах Восточная Салтовка, Алексеевка, Холодная Гора, около Благовещенского рынка. Сейчас это активизировалось очень сильно.

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Киевские власти разрешили использовать тероборону не только в городах проживания участников этих формирований, но и на фронте, и кто знает, возможно, жителей «пророссийского» Харькова хотят поставить под ружье, и вместо того, чтобы привлекать к охране местных объектов, на блок-посты и усилению органов правопорядка, бросить необстрелянных и неопытных бойцов на фронт под Лисичанск, или в Краматорск, короче говоря, в очередную мясорубку.

Харьковчане, особенно призывного возраста, будьте бдительны, если не готовы встать плечом к плечу с ярошами, стерненками, белецкими и прочими нацистами! Впрочем, вы едва ли окажетесь с ними в одних окопах, более половина из этих «патриотов» (тот же «полковник Дейдей) благополучно сбежали заграницу, не забыв прихватить с собой огромные суммы денег.

Головокружительная карьера Дейдея а Украине перед тем, как сбежать с кучей денег в Европу

Местные, естественно, мобилизации не хотят. «Теряются», как могут. Прячутся по знакомым, за город уезжают. Пока ещё выпускают, кстати, ходят упорные слухи, что скоро перестанут из города выпускать.

Харьковчане не так боятся обстрелов, как вот этой вот мобилизации – «под обстрелами безопасней, чем в окопах». Все уже поняли, что россияне бомбят исключительно военные объекты, гражданские не трогают. Посмотрите хотя бы вчерашние семь прилетов ракет по Одессе, где власти сообщили только об одном погибшем. Всем уже всё ясно, а «кудахтать» продолжают лишь «упоротые».

Кстати, неспроста в Харькове сейчас очень активизировать так называемые «волонтеры». Есть такая публика, которая декларирует заботу о Родине, о соотечественниках, рассказывают о том, как не покладая рук трудятся, приближая «перемогу», а на деле становятся в итоге сказочно богатыми. Да, те цеховики, которые раньше обшивали рынок Барабашово, теперь шьют бронежилеты, разгрузки и прочее, а «волонтеры», предварительно собрав деньги со всего мира, у них это благополучно скупают. За «откат», естественно, да по разным схемам, тут для полета фантазии простор нереальный!

Я знаю троих таких, как минимум. Очень яростные патриоты, скажу я вам. Один в Западной Украине сидит, продукты в Харьков отправляет. Вторая на фото. Цены на все объявляет, все, как водится.

И ещё один, тот «экстремист» – деньги на тепловизоры для армии собирает. Этот с Притулой конкурирует, хотя это и нереально – Притула «сволонтёрит» в промышленных масштабах, у него уже целый фонд имени его, там счёт на миллионы давно уже пошел, там и беспилотники, и джипы, и всё, что хочешь, главное, чтобы бабло на карточку регулярно заходило! Но у Притулы ещё одна мотивация – этому соросёнышу кураторы ещё в феврале светлое политическое будущее готовить начали, партию на него зарегистрировали «24 Серпня» называется, уже и рейтинги рисовать начали, но вот незадача – СВО началась, но кураторы не потерялись, хоть и не голь, но на выдумку хитры.

В чем фокус этого «патриотического» волонтерства – деньги эти никто никогда не проверит и не отследит, вот и вся арифметика. Собрать можно тысяч 100, закупить на 40, разница в карман, плюс ты ещё и герой, тебе почет и аплодисменты. Ну и денежка, зачастую, не маленькая.

Но если бы одни «сволонтёры» пытались пиариться на этой войне!

Накануне в Харьков приезжала еще и Юлия Владимировна Тимошенко, наша мама украинской коррупции. Она теперь то с калашом позирует, то на Северную Салтовку в Харьков приезжает, и что характерно – не боится ни пуль, ни снарядов, ну прямо, как заговоренная, вот где Яценюк обзавидовался, сидя там у себя за океаном.

Ну, Юля в своём репертуаре – в бронежилете, но на своих неизменных лабутенах, как же без них походить вокруг воронок на фоне сгоревшей легковушки?

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Но знаете, какая мелкая, но очень значимая деталь просматривается именно в визите Тимошенко на Северную Салтовку – и она, и те, кто ее сопровождал, прекрасно знали, что в это время обстрелов не будет, иначе не полезли бы под бомбы и снаряды, они же не самоубийцы! А знали они об этом по той простой причине, что на Северную Салтовку прилетало и прилетает исключительно в ответ на обстрелы со стороны ВСУ, разместивших свои позиции в жилых кварталах и даже непосредственно в домах.

Таким образом, Юлия Тимошенко, желая попиариться, в очередной раз, косвенно подтвердила то, о чем давно все говорят в Харькове, и что так упорно отрицает пропаганда киевского режима – ВСУ сами провоцируют ответный огонь, и плевать им на Харьков и на харьковчан, не Харьков они защищают, а ту власть, которая готова из Харькова сделать второй Мариуполь…