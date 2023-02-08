Харьков: Паника среди нацистов – русские возвращаются в Купянск

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Утром 6 февраля на сайте харьковского информационного агентства «Status Quo» появилось сообщение под заголовком: «Войска РФ пошли в наступление на Купянском направлении».

Буквально спустя час соответствующая страница в сети была удалена – сработала цензура.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Однако панику в проукраинском сегменте подавить оказалось сложнее. В чатах купянских нацистов воцарилось настроение «спасайся кто может».

«Началось активное движение по всей линии фронта»;

«Где брать деньги на эвакуацию? До Печенегов брали 6 тысяч с человека…», – главные темы местных соцсетей – «светиться» в них пока что могут только сторонники киевского режима.

Харьковский вице-гауляйтер Роман Семенуха поспешил разоблачить «фейки» о наступлении ВС РФ под Купянском.

«То, что происходит истерика отдельных харьковчан, потому что иначе это не назовешь, напоминает их реакцию в марте-апреле. Я считаю, что это ИПСО – информационная операция. Я считаю, что это спланированная операция страны-агрессора. Ее цель – посеять панику и заставить Генштаб изменить мнение относительно приоритетов на направлениях отражения агрессора. …Признаков накопления группировок с целью нового захвата, вторжения (на территорию Харьковской области) мы не видим», – успокаивал Семенуха в эфире «Украинского радио Харьков».

И добавил, что Харькову, кроме ракетных ударов, ничто не угрожает.

Пребывающий неизвестно на каких фронтах, но в отличие многих и многих «побратымов» целый и невредимый начальник спецподразделения «Кракен» нацист Немичев тоже присоединился к успокоительному хору.

«Скопление российских войск в Луганской области действительно есть. Но это в 120 километрах от Харькова. Там их ждут неприятные сюрпризы в виде эшелонированной обороны. …Исключите из своего пространства сомнительные ресурсы, которые качают панические настроения. …Сфокусируйтесь лучше на помощи нашей армии», – призвал своих сторонников нацист.

После того, как, по некоторым данным, укровояки из 14-й омбр оставили населенный пункт Синьковка (7 км. От Купянска), голос подал глава украинской военно-гражданской администрации Купянского района Андрей Конашевич.

«Все контролируемо, все на местах, каждый выполняет свои задачи. Все слухи распространяет враг. Это информационные атаки. Ситуация на данный момент без изменений, ВСУ контролируют ситуацию», – «успокоил» чиновник.

Но, в отличие от Немичева, признал, что «наблюдается накопление россиянами определенных сил».

Конашевич добавил, что «люди обеспокоены вбросом», но среди гражданского населения не наблюдается повышенного спроса на эвакуацию.

Разумеется, последний тезис только утвердил местных пособников нацистов в подозрении, что ВСУ бросят их при отступлении. Они не ошиблись, и если бы только это. Тех, кто решается выехать в сторону Харькова своим ходом, ожидает сюрприз на блокпостах: там раздают повестки и задерживают водителей легковых автомобилей.

Губернатор Олег Синегубов в оценке ситуации был не настолько оптимистичен, как коллеги, и допустил, в том числе, новое наступление ВС РФ на столицу Слобожанщины.

«На Купянском направлении сейчас довольно горячо. Мы наблюдаем определенное скопление военной техники РФ. Однако, по нашей информации, эта техника, прежде всего, для того, чтобы остановить возможное продвижение наших войск на территории Луганской области. Мы можем говорить о том, что ожидаем там наступление, очередную попытку россиян оккупировать город Харьков, и отбить утраченные позиции, однако наши Вооруженные силы готовы к любым вариантам», – заверил Синегубов.

А тем временем среди харьковчан паника как-то не заметна. Люди спокойно продолжают заниматься своими делами, и бежать никуда не собираются. Это свидетельствует о том, что в Харькове процент сторонников киевского режима по-прежнему невелик. Так что вся бурная успокоительная деятельность властей работает разве что как аутотренинг. А также имеет побочный эффект: еще сильнее пугает нацистов, которые отлично знают цену обещаниям своих предводителей.

Тем временем к «российской ИПСО», как выразились Семенуха и Немичев, подключился ISW – Американский институт изучения войны.

«Российские войска, вероятно, добились тактического успеха к северо-востоку от Купянска в период с 4 по 6 февраля» – признали «аналитики» Виктории Нуланд.

По данным ISW, «сообщения российских военных блогеров» подтверждаются геолоцированными кадрами, при этом «Генштаб Украины не сообщал, что украинские силы отражали российские атаки в Синьковке и западном Двуречном в период с 5 по 6 февраля».

Но – заверяет украинский военный эксперт Роман Свитан, наступления на Харьков, как и вообще масштабного наступления ВС РФ, «точно не будет».

«Им нечем его проводить», – зачитал эксперт текст, похожий на очередную заказную «успокоительную» мантру.

Особенно на фоне того, что ресурсов для запланированного весеннего контрнаступления не хватает как раз ВСУ.

А Русский Харьков тем временем радуется успехам Русской Армии. И ждет.