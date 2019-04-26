Харьков: пейзаж после выборов

26.04.2019, Харьков, Марк Старолисов

Харьков и область до и после выборов живут своей жизнью. Резких и новых шагов в пределах административных границ региона стараются не делать, но…

И власти, и обыватели свели своё участие в появлении шестого президента к минимуму. Сессии областного и городского советов проходили так, как будто до голосования еще много лет. Админресурс по отношению к избирателям, особенно во втором туре, если и включался, то лишь для того, чтобы заставить людей поработать в избиркомах и наблюдателями и во втором туре. Ведь за первый работавших на Порошенко и его спойлеров решили «кинуть на бабки». Так и остаётся загадкой, рассчитались ли с людьми или нет. Впрочем, в наших краях есть пословица: «Оказанная услуга уже ничего не стоит».

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А вот по отношению к местным нацикам — ещё как включался. Силовики продемонстрировали, что при желании они могут заставить «активистов» притаиться, чтобы не раздражать уже и так взволнованное население.

И как только выборы прошли, украинствующая и хулиганствующая публика решила вновь напомнить местному населению о своём существовании. Они захотели открыть музей нацистского прихвостня Шевелева https://www.politnavigator.net/mikhnovskijj-sheveljov-zhadan-tri-antigeroya-kharkova.html , ставшего в эмиграции профессором Колумбийского университета и одним из авторов словаря русской нецензурной лексики.

Во время оккупации он активно сотрудничал в газете «Нова Україна». Там подводилась идеологическая база и под уничтожение евреев (статьи «Жидівський месіянізм та вбивство народів», «Виселення жидів як засіб порятунку», «Жиди – найбільший ворог людства», «Жиди винні» авторства самого Й. Геббельса), и под отправку людей на рабский труд в Германию («Українські робітниці у Німеччині») и просто восхвалялся нацизм («Гітлер — визволитель», «Державний муж і воєначальник Адольф Гітлер», «Альфредові Розенбергу — 50»).

«Издатель Александр Савчук, сотрудница Харьковского литературного музея Татьяна Пилипчук и адвокат Роман Москаль инициируют сбор средств на выкуп квартиры, в которой жил известный языковед-славист и историк литературы Юрий Шевелев, чтобы создать в ней квартиру-музей ученого», — пишет “Интерфакс-Украина”. Почему вдруг сейчас об этом заговорили? Квартира выставлена на продажу, и они желают получить средства на ее выкуп. «Если мы (я имею в виду украинскую общественность) на 12 мая будем понимать, что в состоянии выкупить эту квартиру, то владелица дает нам год, чтобы мы могли собрать сумму на выкуп квартиры при условии, что ежемесячно мы будем компенсировать ей 3000 долларов» — сказал Москаль.

А теперь вспомним, что писал сам Шевелев об этой квартире, в которой большевики «уплотнили» их семью, а нацисты решили иначе: «Одна тяжелая проблема в советское время — жилищная — теперь разрешилась легко и просто. Покинутых помещений и комнат было множество. В нашей пятикомнатной теперь стояло налегке три комнаты — одну покинули Бимбаты, еврейская семья, он фармацевт, она зубной врач, третья — его сестра, одна Соня, вторая Лина, родом из Белоруссии; а вторые две комнаты остались после выезда семьи энкаведиста, чью фамилию я забыл, тоже евреи. В две комнаты мы и вселились. Теперь мы имели те две с четвертью, так сказать, комнаты на Рымарской плюс одну на Черноглазовской. Немцы в Харькове избегали больших добрых домов и для своих потребностей решили забирать дома похуже. Так случилось, что они решили забрать для своих солдат дом на Черноглазовской».

Замечу лишь, что существует решение горсовета, запрещающее увековечивать память Шевелева.

В день принятия «мовного закона» лица нетрадиционной для Харькова политической ориентации показали свое лицо. Впрочем, сами вглядитесь в эти лица

В Харькове 26 апреля прошёл марш футбольных фанатов, приуроченый к пятой “годовщине” кричалки о Владимире Путине. Ровно в такой же день, харьковские ультрас впервые спели песню “Путин х@@ло, ла-ла-ла”. Штурмовики держали баннер “Единая страна”, символику фанатских организаций “Металлиста”, флаги Украины, красно-черные бандеровские стяги и использовали пиротехнику. Движение транспорта по направлению хода было перекрыто. Сотрудники полиции охраняли нациков.



​Губернаторка Юлия Светличная работает в обычном режиме и об отставке не думает. Как заявили в пресс-службе облгосадминистрации в ответ на вопрос о возможной отставке губернатора вслед за отставками глав других областей Украины. В общем, блондинка перерезает ленточки, встречается с подчиненными, но ни замуж, ни в отставку не выходит.

Не собираются притормозить работу и сотрудники СБУ: то они взрывника в метро поймают и спишут всё на российские спецслужбы, то делом о хищениях при реконструкции зоопарка занимаются. Зная методы их работы, легко представить, как они подложат обезьянам гранаты, а скунсу предъявят обвинения в намеренном применении против них боевых отравляющих веществ.

Но кое-что всё-таки меняется. Экс-депутату горсовету Андрею Лесику суд отменил меру пресечения. «Мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста отменена!!!

Это вторая победа после того как я вышел из СИЗО в марте 2018 года!!!

Самая главная ,— одна на всех впереди!!! Про сепаратизм я просто молчу. Недавно прокурор предлагал закрыть дело по срокам давности якобы, но сегодня прокуратура принесла медицинский халат, в котором был следователь СБУ со следами крови. Эта кровь была моя. После этого у судьи, наверное, уже не было возможности дальше продолжать держать меня под круглосуточным домашним арестом. На сегодняшний день я являюсь свободным человеком»— радуется он. Да уж, в другой стране нечто подобное трудно представить такое. Ведь не заявляли же американские следователи, что пятна на платье Моники Левински поставлены Хиллари Клинтон или самой Левински, а не 41-м президентом США.

Да и харьковчане в Верховной Раде осмелели. Так, например, не только оппозиционеры отказались поддерживать языковой закон, но и те, кто прошел по квоте Авакова. Даже наметивший себе округ в Харькове соратник Порошенко Грановский не голосовал за это позорище. А Валерий Писаренко вообще занялся сбором подписей за снятие спикера Парубия. Что ж, лучше поздно, чем никогда.

Так и живет Харьковщина. Кто хочет, тот делает выводы, а кто не хочет, тот не читает уголовный кодекс.