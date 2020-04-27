Харьков. Подпольная избирательная кампания и враги города

27.04.2020, Харьков, Артур Манцевич

Карантин не вечен и закончится уж точно до октября. Тогда на Украине пройдут очередные выборы мэров и местных советов.

Для русскоязычного Харькова, где была жестоко подавлена всякая массовая политическая активность ненационалистического толка, расположенного более чем в тысяче километров от эпицентра бандеровской идеологии и всего в тридцати восьми км от границы с Россией, – важно, кто и как к этим выборам готовится и с чем идёт к людям.

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Понятно, что в условиях карантина митинг не соберёшь, палатку не поставишь, а требование «больше трёх не собираться» — вынужденная необходимость, а не произвол властей и полиции. В отличие от закрытия метрополитена, например.

Но тут сделано это было по окрику из Киева: городское самоуправление и пыталось объяснить неправильность этого шага, и выполнило распоряжение под угрозой изнасилования, и пытается его отменить всеми законными средствами. Но делать-то что-то надо!

И это что-то — работа с людьми. Пока не запущен механизм избирательной кампании с ее запретами на раздачи и разнос, можно помогать людям, которые заперты в собственных квартирах.

В этом плане мэру Геннадию Кернесу несколько проще, чем всем остальным. Все сложности, связанные с карантином, оказались решаемы, и ему ничего особо навороченного делать не надо, чтобы понравиться избирателям — просто говорить с людьми и не допускать заторов в работе городских служб. И он говорит через все возможные каналы и просто работает по схеме раздачи помощи.

Продуктовые пакеты с упоминаниями мэра Кернеса и олигарха Александра Ярославского получило большинство харьковских пенсионеров и многодетных семей, многие также стали обладателями аптечек. Более ста тысяч пакетов уже дошло до получателей, остальные в пути.

Кто их разносит? Живущая на западные гранты организация «Обсерватория демократии» недовольно кряхтит: «Они ярче всего демонстрируют использование благотворительности с прицелом на местные выборы. Пакеты с фамилиями «тандема» адресно доставляются малообеспеченным, а медицинские маски массово раздаются через школы, детсады и центры соцзащиты. Цель, казалось бы, благородная — поддержать харьковчан в трудных условиях карантина.

Но исполнение выглядит как предвыборная пиар-акция городского головы с использованием вип-агитатора и админресурса… Публиковались фото- и видеодоказательства, что к доставке пакетов были привлечены сотрудники райадминистраций города, центров соцзащиты, коммунальных предприятий (даже «Харьковгорлифта») и воспитатели детсадов».

Правда ли это? Да. Не нравится выразителям нехарьковских интересов? Ещё как. Им же нечего предложить жителям города, кроме криков о коррупции и админресурсе. Есть ли пакеты от той же «обсерватории» или, например, от «Слуги народа»? Как же, размечтались. Даже самые прожженные аналитики не знают, состоит ли в ней кто-нибудь, не говоря уже о том, кого она будет толкать в мэры.

Что касается харьковской Зе-команды, то систематическим участием в карантинной благотворительности отличается только губернатор Алексей Кучер. Но не как представитель партии, а как госчиновник – он занимается распределением по медучреждениям Харьковщины поступающей через Офис президента и другие госструктуры гуманитарной помощи. А нардепы-мажоритарщики — эпизодически и очень точечно. «Большая же часть харьковской Зе-команды достаточно пассивна, чем обозначает отсутствие собственной заинтересованности в разрезе будущей избирательной кампании», — сообщили те же аналитики из «Обсерватории демократии».

Полтысячи пакетов от Виктора Медведчука и его супруги, а также пасхальные куличи распространила городская организация «За Жизнь» — Оппоплатформы, во главе с экс-депутатом Андреем Лесиком. Она же успела перед закрытием кладбищ привести в порядок могилу Героя Советского Союза Казакова на одном из харьковских кладбищ.

Областная же организация ЗаЖОП во главе с экс-губернатором Игорем Райниным так глубоко самоизолировалась, что ее еще попробуй отыщи, если не знаешь, где.

Централизованно, через местные ячейки, проходили раздачи от Партии Шария и Евросолидарности Порошенко. От них были продукты и информационные листовки, а больницам — средства защиты и спецодежда… Но в полуторамиллионном городе это незаметно.

Адресную помощь пенсионерам и неимущим якобы доставляет ВО «Свобода» (запрещена в РФ), однако даже грантовые наблюдатели сообщают это со слов представителей партии, а не со ссылкой на свидетелей. Волонтеры, привлечённые нацистским Национальным Корпусом теряются среди помощников городских властей. Эта партия также координирует одну из городских инициатив по бесплатному подвозу медиков на работу.

А вот министра Авакова никак не видно в местной повестке дня. Впрочем, до выборов еще почти полгода. Зато над городом замаячила другая фигура, которая может наделать бед и горожанам, и команде мэра. Возможное назначение вице-премьером Михо Саакашвили может увеличить конфликтность и привести к усилению хунвейбинов, ненавидящих всё, что так дорого харьковчанам.

Почему так? Да просто достаточно заглянуть в список партии «Рух Нових Сил», с которым экс-президент Грузии шел на парламентские выборы, а там… Например, известный харьковский нацист и депутат от «Самопомощи» Булах, спрашивавший когда-то у Вятровича, можно ли сносить памятник маршалу Жукову.

Да, Саакашвили не любит Авакова, но по вопросу Харькова у них нет разногласий, и их «бе-бе-бе» в сторону Харькова окажется хоровым пением.