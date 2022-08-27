Харьков подвергли массовой пытке

Новости Украины

Пытка звуком известна с незапамятных времен. В древнем Китае казнь шумом считалась самой жестокой. Она полагалась оскорбившим императора. Преступника окружали флейтисты, барабанщики и глашатаи, которые круглосуточно играли, дудели, словом, шумели без перерыва, пока охальник не расставался с жизнью.

Индивидуальные пытки в так называемых «музыкальных шкатулках» практиковали спецслужбы разных государств. В частности, известно, что Соединенные Штаты применяли специальные звуковые «альбомы» чтобы сломить волю узников Гуантанамо. Коллективную пытку звуком практиковали фашисты в Дахау. Территория концлагеря была нашпигована репродукторами, глушившими заключенных хриплыми гитлеровскими маршами.

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Но режим Зеленского пошел дальше. 24 августа, в честь украинского государственного праздника, пытке звуком впервые в истории был подвергнут город-миллионник.

Накануне «Дня независимости» по городу прошли облавы с проверками документов и телефонов, а с 19 часов вечера 23 августа был объявлен комендантский час продолжительностью 36 часов, до 7 утра 25 августа. Все это время харьковчане должны были оставаться в домах и квартирах, а город был закрыт на въезд и выезд как автотранспортом, так и по железной дороге.

И вот запертые в жилищах люди были вынуждены с раннего утра 24 августа в течение всего дня слушать оглушительный рев сирен с короткими, не более 10 минут перерывами. Смысла в этом не было абсолютно, поскольку атаки на Харьков, из-за которой якобы и затевался комендантский час, так и не последовало. Не только 24-го, но и в последующие два дня никаких прилетов ракет в город не было. А бессмысленная и беспощадная «музыкальная шкатулка» не добавила людям ни здоровья, ни доверия к власти.

Абсурдное «разъяснение» украинского командования только усилило общее раздражение.

Якобы во всем виноваты россияне, хитрый план которых «состоял в том, чтобы кошмарить украинцев и держать их в напряжении в День независимости».

«В День независимости Украины РФ 200 раз поднимала в небо свои самолеты. Именно поэтому было так много воздушных тревог. В России было много имитационных пусков ракет. Самолеты взлетали, маневрировали в воздухе, имитируя удар – в Украине срабатывала воздушная тревога. Всего над районами пролетело 8 ракет Х-22», – сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Это, конечно, многое объясняет. В частности, тот факт, что сирены в Харькове включаются, как правило, уже после ракетного удара. Очевидно, на настоящий пуск оборудование не настроено – исключительно на «имитационный».

Вот, например, в 23 часа 23 августа в Харькове прогремел мощный взрыв, безо всякого предварительного звукового сопровождения. Версий, официальных и не очень, по поводу этого взрыва было множество, от взорвавшегося в воздухе «Калибра» до неудачных испытаний «чего-то американского».

К слову, на днях украинские военные выпустили дальнобойную ракету AGM-88D Harm, которая преодолела большое расстояние, но так и не смогла поразить цель. Как вариант, Харьков мог слышать испытания чего-то подобного.

После звуковой обработки 24 августа даже зависимые и потому покорные коммунальщики вряд ли согласились бы слушать заунывное пение Вакарчука. Поэтому шоумен, посетивший Харьков 25 числа, избрал новый формат пиар-акции: пробежался по улицам, а затем радостно поведал на камеру, что в Харькове жизнь налаживается. Вероятно затем, чтобы через неделю сообщить, что «орки» снова все разрушили. После соответствующего «дружественного» обстрела, разумеется.

У харьковских нацистов государственный праздник тоже не задался. Как раз накануне под Харьковом был ликвидирован Олег Сапаленко – правая рука основателя террористической организации «Азов» Билецкого. В последнее время Сапаленко был боевиком «Кракена».

Если для Сапаленко все неприятности уже закончились, то для его «побратимов» Немичева и Величко только начинаются. МВД России объявило вознаграждение в 1 млн рублей за помощь в их задержании. Командиры «Кракена» обвиняются в пытках российских военных.

Кто-то отнесся к этому способу поимки скептически.

«Сложно нам представить, как ОГПУ или НКВД громогласно объявляют вознаграждение за поимку Коновальца или Бандеры; не менее сложно представить нечто подобное в отношении «Моссада» и Эйхмана. Лишнее это все», – пишет, например, тг-канал «Харьков наш».

Следует, однако, учесть, что «Кракены» пользуются заслуженной ненавистью не только военных и гражданских с российской стороны линии соприкосновения, но и огромного числа гражданских и военных с украинской. Чего стоит только недавний расстрел нацистами около сотни человек из 58-й бригады ВСУ. Так что в желающих оказать посильную, даже безвозмездную, помощь МВД недостатка не будет. А уж за деньги подавно.

К сожалению, негодяи хоть и не чувствуют себя в безопасности, но пока гуляют на свободе. Тем временем в Харькове продолжаются облавы на инакомыслящих. Далеко не такие масштабные, как анонсировали власти – очевидно, чтобы «накрыть» миллионник у сводной команды силовиков все же не хватило силенок. Правда, людям, которых, начиная с 22 числа, хватают на улицах, от этого не легче.