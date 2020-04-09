Харьков: Полковнику никто не «впишет»?

09.04.2020, Харьков, Артем Клименко

Вечером 6 апреля в Харькове в районе улицы Пискуновской два полковника полиции подверглись нападению то ли хулиганов, то ли «активистов»… Сейчас на Украине трудно понять, кто половцы и печенеги, а кто наоборот. Бывает, что в разные времена суток они меняются местами. Вот и здесь: вроде хулиганы напали на правоохранителей. А потом появляется предыстория конфликта — и поди пойми, кто кому там больше нахамил… Начальник отдела раскрытия преступлений против личности ГУНП в Харьковской области Сергей Новиков зацепил на перекрестке автомобиль харьковчанки. А в итоге конфликта, связанного с нарушением правил дорожного движения, — избиты два полицейских начальника.

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Начальник управления уголовного розыска Евгений Драка и начальник отдела раскрытия преступлений против личности ГУНП в Харьковской области Сергей Новиков пострадали еще в понедельник. Но подробности избиения появились только на следующий день.

Бывшие коллеги пострадавших, скептически относящиеся к «реформированной» аваковской полиции, в один голос говорят: полковник Новиков явно нарушил правила дорожного движения. И, скорее всего, полицейский, при выяснении отношений с девушкой, автомобиль которой он зацепил, вел себя недостойно. Иначе ей не пришлось бы вызывать группу поддержки.

Остается дискуссионным вопрос: видели ли спортсмены, избивавшие полковников, их удостоверения. Но у среднеарифметических граждан страны не вызывает сомнений: если бы на месте харьковчан, напавших на полковника Драку и полковника Новикова, были матерые «активисты» со стажем и с государственной поддержкой типа Стерненко, то кого-то из полицейских могли бы запросто посадить на пику. Потому что на днях генпрокурор Венедиктова, по сути, разрешила активистам доставать нож, если что-то им не по нраву или что-то пошло не так. Не верите? Посмотрите ее интервью «Украинской правде», а лучше сразу выдержки из него в ролике у Шария.

Когда порохоботы откровенно смеялись с этой тетки, путающейся в профессиональной терминологии (в прошлом году харьковчанка Венедиктова входила в юридический блок Зе-команды), это были цветочки. Ягодки пошли, когда Венедиктова села в кресло Генпрокурора и принялась широко толковать понятие «самооборона», комментируя дело Сергея Стерненко… В интервью «Украинской правде» харьковская тётка договорилась до того, что дело убийцы Стерненко она рассматривает в той плоскости, как государству защитить гражданских активистов!

И вот гражданские активисты сами расширяют эту плоскость, и показывают государству, как они будут себя «защищать». Укладывают двух полковников полиции лицами в землю. Прямо под управлением угрозыска.

А что непотопляемый министр внутренних дел Аваков? А ему всё — сосулькой по лбу. Он 8 апреля празднует годовщину «освобождения Харькова» от сепаратистов.

МВД выпустило фанфаронский ролик, где сообщает: «Всего 17 минут штурма админздания понадобилось полку специального назначения НГУ «Ягуар» в/ч 3028, чтоб остановить сторонников ХНР». Аваков разглагольствует: «Боевики через окна, через левое крыло проникли в здание и, по сути, начали контролировать всё здание изнутри, начиная стрелять из обрезов». Рассказывает он о событиях 6-8 апреля 2014 года в ХОГА… Но показывают при этом видео от 1 марта 2014 года: освобождение харьковчанами здания обладминистрации от захвативших его майдаунов. Понятно, зачем это Авакову. Кадры с масштабным выступлением харьковчан 1 марта более подходят ему, чтоб показать, какую серьезную угрозу он «зачистил» 8 апреля! Перед этим еще использован мартовский же кадр с Моторолой в Харькове.

На самом-то деле, 8 апреля 200 вооруженных «ягуаровцев» за 17 минут справились с шестью-семью десятками мирных протестующих. Например, двум сотням харьковских «беркутов» для упаковки семидесяти майдаунов понадобилась бы минута. Но это – кто на что учился.

«Ребята из «Ягуара» под руководством Полторака провели эту операцию», – вспоминает «освободитель» Харькова. Но где же обрезы, из которых, якобы, «начинали стрелять» приснившиеся Авакову «боевики»? А обрезы, видимо, в том игорном заведении, где становился звездой Ютуба обдолбанный сын Арсена Борисовича. Скорее всего, младший Аваков и поделился чудо-травой или вдохновляющим порошком с министром внутренних дел, по случаю «годовщины освобождения Харькова».

Но вернемся к нашим баранам, то есть к аваковским полковникам, которые лежат лицами в землю, пока министр внутренних дел ностальгирует над «историческими» кадрами, где 200 винницких «ягуаровцев» укладывают на землю 60 протестующих харьковчан.

Офицер милиции, работавший в Харькове до государственного переворота, прокомментировал «ПолитНавигатору» последний скандал: «Чисто ментовское быковство. По всему видно, что Новиков должен был пропустить машину с девушкой. Ходят разные версии: был ли полковник в состоянии опьянения или не был. Но вел он себя, как будто был. Или просто быковал, понимая, что виновен в ДТП. У меня здесь нет никакой ментовской солидарности. Потому что у этого Новикова репутация, мягко говоря, нехорошая. И потом это позорище, где второй полковник размахивает наградным пистолетом. Откуда у него наградной пистолет? У него нет никаких заслуг, за которые дается наградное оружие. Скорее всего, купил».

Также корреспондент «ПолитНавигатора» поинтересовался мнением ветерана МВД Олега Собченко. Бывший милиционер говорит: «Посмотрел ролик, где Аваков с Полтораком хвастаются, что за 17 минут «Ягуар» уложил «боевиков ХНР» без единого выстрела. Такая интересная параллель: а сейчас полковников полиции уложили мордой в грязь без единого выстрела. И что дальше? Как-то всё повторяется, только навыворот. Ситуация из ряда вон выходящая и парадоксальная. Как получается, что в «ментовском городе» такое происходит?! Я работал в милиции долгое время. Причем работал в уголовном розыске. Мы все помним конец 80-х-начало 90-х. Страна в развале, был сильный беспредел. Почему возникли «ментовские города» и «бандитские города»? Наверное, в Харькове люди, работавшие тогда в милиции, поставили себя особым образом. А сегодня полицейских ставят совсем другим образом, в самые унизительные позы».

Ветеран МВД считает, что в те годы, когда за Харьковом закрепилась слава «ментовского города», правоохранители совершили подвиг, не пустив криминал во все сферы жизни.

«Я вспоминаю тех людей, с которыми работал: надежные, преданные, стояли друг за друга, – рассказывает Собченко. – Долг, честь и совесть – это были не пустые слова. Было такое выражение: «На офицера милиции ты поднял руку?! При исполнении служебных обязанностей?!» Это нонсенс. За тобой стояла стена коллег, друзей. Даже если они тебя не знали, всё равно четко понимали: работника милиции обидели. Того человека обидели, который охраняет закон и порядок. «Ментовский город» был, потому что на самом деле менты не отдали город бандюкам. Кто бы ни приезжал в Харьков, какие бы договорняки ни происходили у кого-то с бандюганами, со всякими группировками, – менты очень четко объясняли ситуацию, кто в городе хозяин: закон и порядок».

По мнению ветерана МВД, одна из основных проблем – влияние иногородней массы, понаехавших «активистов» после госпереворота. Хотя начались пагубные изменения гораздо раньше.

«Эти активисты закрепились здесь еще в 2004 году, – продолжает Собченко. – И эта среда сыграла свою роль. В ней не было никакой ответственности. Она была поощряема новой властью. И другой момент: саму по себе милицию угробили на корню. Я со многими общаюсь. Многие люди ушли по той простой причине, что от них больше ничего не зависело. Раньше они несли на своих плечах бремя выполнения закона, Работник милиции был неприкасаем – не только в соответствии с законом, но и в соответствии с внутренними понятиями милиции. Сейчас власть поощряет активистов-беспредельщиков. И вот результат. Эта ситуация должна вызвать не просто озабоченность, а ужас. Какие-то упыри, недоумки могут позволить себе наносить увечья, совершать хулиганские действия в отношении должностных лиц тех отделов, которые следят за правопорядком в стране, и им это безнаказанно сходит с рук. В результате у простых людей рождаются такие мысли: «Если такое может случиться с ними, то что тогда может случиться с нами?». Исчезли порядок и закон. Сейчас полиция (не хочется обижать всех, но о большинстве нового призыва можно сказать с уверенностью) – это какой-то сброд. Для них это место для бизнеса, где есть свои темы».

Ветеран МВД объясняет: ржавчина появилась в нулевых годах, когда в университет, возглавляемый генералом-нардепом Бандурко, приходили, кто попало, платили взятки за поступление.

«Люди прекрасно понимали, что родители в них вкладывают деньги, а они должны по месту службы эти бабки отбить потом. И эта психология дала свои результаты. Сейчас полковников избили, что само по себе нонсенс. Но я не знаю, что собой представляют сегодня эти руководители высокого ранга… Работники правоохранительных органов потеряли свое лицо. Потому что честь, совесть, долг – это уже стало не для них. С одной стороны, это смешно. С другой – страшно. В те времена, когда я работал, землю бы рыли и через час бы всех нападавших нашли. Поотбивали бы им бока, а потом уже разбирались бы, почему так произошло».