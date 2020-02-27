Харьков против Киева: Жукова не отдадим выпускнику бурситета

27.02.2020, Харьков, Марк Старолисов

26 сессия харьковского горсовета вновь утвердила имя маршала Жукова у одноименного проспекта. «За» проголосовали 52 депутата.

«С 19 декабря 2019 года по 19 января 2020 года в Харькове проводилось общественное обсуждение, как это предусмотрено законодательством. По результатам поданных предложений, в поддержку переименования проспекта выступили 11 тысяч 193 человека, что составляет 86% от общего количества голосов.

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Также хочу напомнить, что в этом году исполняется 75 лет окончания Второй мировой войны и отмечается 75-я годовщина подписания капитуляции Германией. Решение о возвращении проспекту имени Георгия Жукова будет уместным с точки зрения празднования этих дат», — отметил секретарь городской топонимической комиссии Алексей Хорошковатый.

Городской голова Геннадий Кернес заметил: «В законе о декоммунизации действительно есть разночтения, которые используются определенными силами для раскачивания ситуации вокруг переименования проспекта. Но городская власть все же намерена воспользоваться своим правом давать названия объектам топонимики города… И у нас есть право, право депутатского корпуса, принимать решения, которые находятся в нашей компетенции.

Мы выбрали последовательный план действий: в рамках своих полномочий и в законодательном поле, если нужно — в суде, будем продолжать отстаивать право харьковчан на историческую память».

Проспект Жукова

Он напомнил депутатам и о том, что 22 января Окружной административный суд города Киева по иску Харьковского горсовета обязал Кабмин Украины утвердить Единый национальный реестр памятников Второй мировой войны 1939-1945 годов.

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А что же делал в это время губернатор Кучер, назначенный президентом Зеленским? На сессии его не было, он встречался с местными учеными. Что ж, желание послушать умных людей — это похвально, но он явно не спросил у них, кого бы назначить своими заместителями и начальниками областных департаментов. И тут этот юрист, ранее защищавший аферы сына министра Авакова, мало чем отличается от своих предшественников времён Порошенко.

Так, например, до сих пор не уволен начальник управления культуры и туризма Олег Яцына, чьи бандеровские взгляды и чья деятельность известны всем, кто мало-мальски интересуется местными делами. Остается в нетронутом виде и департамент массовых коммуникаций, ставший пристанищем для наиболее исполнительных ретрансляторов русофобии и прочих «темников», пропагандирующих ненависть. Это те, кто на своих местах и продолжает работать, как будто власть не менялась.

Но есть и новые «дарования», уже назначенные при Зеленском. В этом месяце вице-губернатором назначен ценнейший кадр — некий Тарас Пастух. Без него харьковская область, по мнению Кучера, никак не обойдётся. Откуда же он взялся на нашу голову? Может из Оксфорда или Принстона?

Пастух

Как бы не так! Практически всю свою жизнь он прожил и проработал…. не в Харькове, не в области, не в Киеве и даже не в Европе. Где же тогда? В славном городе Тернополе! И образование у него выше некуда!

В 90-е он, как сообщает сайт облгосадминистрации, «ученик Высшего профессионального училища № 4 г. Тернополя (с 10.12.2003 – реорганизовано в Тернопольское высшее профессиональное училище № 4 имени Михаила Паращука)». Это, с каких пор ПТУ (в народе — бурса) стало вузом? Даже в царские времена бурсаки были ниже студентов, а высшее образование давалось в духовных академиях и университетах.

После окончания «бурситета» Пастух не «пас ягнят за селом», а на должностях, сначала в бизнесе, а потом, как сообщает тот же сайт, (вдумайтесь!) «старший лаборант учебно-методического кабинета юридического института, старший лаборант кафедры уголовного процесса и криминалистики, инженер уголовного процесса и криминалистики, референт ректора, преподаватель кафедры уголовного права и процесса Тернопольской академии народного хозяйства (04.05.2005 на базе Тернопольской академии народного хозяйства образован Тернопольский государственный экономический университет)». О том, что он там где-то учился, облгосадминистрация умалчивает. При этом в местном облсовете заседал два созыва.

При Ющенко он возглавил Бучачский район Тернопольской области, а при Януковиче снова в бизнесе. При Порошенко служил по мобилизации («В 2014 году служил в АТО добровольцем в 128-й горно-пехотной бригаде ВСУ», — конкретизирует сайт «Чесно»), а затем депутатствовал в Верховной Раде, где членствовал в Комитете по вопросам национальной безопасности и обороны и неуклонно повышал «эффективность использования бюджетных средств распорядителями, относящихся к предметам ведения этого Комитета». Избран он был от Тернопольщины, состоял во фракции «Самопомощь».

О том, каковы его взгляды, говорит следующий факт: когда коллегия Апелляционного суда Донецкой области оставила в силе меру пресечения в виде ареста на 60 суток бывшему командиру роты добровольческого батальона ОУН Леониду Литвиненко (позывной Бек), который был арестован по подозрению в разбойном нападении на охрану сельхозпредприятия в Донецкой области, Пастух вместе с Семеном Семенченко готов был взять бандита на поруки.

В новый созыв Рады он не попал, как и его партия с рукоблудским названием. Помыкался где-то (в официальной его биографии немало незаполненных дыр) и был притащен в Харьковскую область вице-губернатором. Не правда ли, незаменимый кадр, без которого области невмоготу?

И такие кадры будут командовать, в том числе и городом, который отстаивает право на свою историческую память. Харьковчане — не стадо, и в пастухах (хоть с большой, хоть с маленькой буквы) не нуждаются.