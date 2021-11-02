Харьков: Почему провалился Добкин?

02.11.2021 16:54 (Мск), Харьков, Александр Буров

Новости Украины

Начнем с бесспорных вещей: выборы харьковского мэра Михаил Добкин проиграл с треском. Да, победа Терехова в первом туре неочевидна, очевидны нарушения в пользу и. о. городского головы. Но не менее очевиден и проигрыш Добкина.

Возвращения большой политики в Харьков, то есть возвращения прежнего Добкина, того, на что рассчитывали многие из нас, не произошло. Михаил Маркович включился в местечковые карточные игры, но за столом оказался прожженный шпильман. Рядом с этим игроком Добкин выглядел просто заезжим фраером, которого грех не разгрузить.

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Когда в конце августа одну главу городской территориальной избирательной комиссии из партии «Голос» заменили на другую представительницу партии «Голос», многие расценили это как верный знак: меняют колоду на крапленую. И новая глава комиссии Елена Матвиенко отработала 1 ноября на отличненько, впереди паровоза.

Это нужно «уметь» — с таким количеством скандалов на избирательных участках объявить официальные результата выборов уже на следующий день! В то время как крайние сроки установления официальных результатов отводятся районным территориальным избирательным комиссиям до 10 ноября, а городской территориальной избирательной комиссии — до 12 ноября. Но зачем тянуть?

Всё это не означает, что основным «шпильманом» был именно и.о. городского головы Терехов. Играла схема. Результат налицо: 146240 голосов за Терехова против 82008 голосов за Добкина.

Налицо и фальсификации, благодаря которым «победителю» натянули заветные 0,66%, превышающие пятидесятипроцентный порог. Депутат горсовета от Блока Светличной Дмитрий Булах резонно заявлял о том, что результаты экзитполов делались под лидера гонки, а победа Терехова — в границах статистической погрешности. Но сама избирательная кампания Добкина располагала к этой статистической погрешности.

Нынешний Михаил Маркович меньше всего похож на того красноармейца Сухова, который на вопрос «Тебя как, сразу прикончить или желаешь помучиться?» отвечает «Лучше, конечно, помучиться».

Вот как он оценивает оглашение официальных результатов:

«Под покровом темноты, в 21-13, председатель ТИК начала зачитывать некролог итогам выборов мэра Харькова. Они, эти члены комиссии, не удосужились дать ни одной оценки хотя бы одной из сотен жалоб поступивших в избирательные комиссии по поводу фальсификаций итогов голосования. Их не интересует, что вся Украина узнала о грубых фальсификациях во время голосования и, особенно, во время подсчёта голосов. У них там «всё чётко», как когда-то говаривал Геннадий Адольфович. С этим «одобрямс» я соглашаться не намерен. Я иду в суд. Тут дело не в «Добкине с его амбициями». У нас у всех харьковчан, при Терехове уже второй раз нагло украли право избирать себе мэра города! Избирать себе мэра, которого мы сами хотим. И тут уже дело принципа».

Ну суд так суд, стадион так стадион, Михаил Маркович. Но действительно, кого парит то, что сегодня «вся Украина узнала о грубых фальсификациях»? Вы разве не знали об этом еще вчера, и позавчера, и полгода назад? И что было сделано для мобилизации той части электората, которую так ненавидят ваши союзники Янина Соколовская, Наташа Влащенко? У вас «военкомами» для этой «мобилизации» выступили эти самые «Янин Соколовский» и Наташа Влащенко.

Кстати, а что там «Янин Соколовский»? Сошла с нарезки, как только закончился бюджет, отводившийся на первый тур? Так активно боролась с «сепаром» Тереховым, что даже те, кому он был безразличен или противен, задумались: «Если эта черноротая хабалка так ругает «товар», значит надо брать?»

Последнее разоблачение от Янины Соколовской в соцсетях прошло еще 20 октября:

«И.о. мэра Харькова Игорь Терехов превращается в «слугу народа». Недавнее назначение его замом Сергея Кузьмина — на 100% человека Банковой — было первым открытым проявлением альянса Терехова с Офисом президента. А сейчас «Украинская правда» в материале о харьковских выборах цитирует свои источники, которые утверждают, что Терехов пообещал «слугам» должность секретаря горсовета, если станет мэром».

И что это вдруг замолчала разоблачительница Терехова? Миссия выполнена? Больше не заносят? Или, наоборот, занесли?

На протяжении всей предвыборной кампании мы пытались подстегнуть Добкина к полноценному возращению с большую политику или хотя бы к себе прежнему. Но разве мог быть услышан чей-либо голос за луженой глоткой житомирской властительницы дум, осевшей на канале «Украина 24»? На выборы в Харьков Михаил Маркович и сам явился с несколько житомирским выражением лица. Трудно рассчитывать с таким скучным лицом на новый кредит доверия от харьковчан.

Добкин получил то, чего заслуживал. И если жаркие и душные сторонники Михаила Марковича станут говорить, что это жители города получили то, чего заслуживали, то я встану на сторону харьковчан. Ну нет, они заслуживали более пассионарного, последовательного выразителя их интересов, чем сегодняшний Добкин. Упрекать земляков в недостаточной пассионарности и активности мог бы только пассионарий, который сам шел с ними до конца.

Может, кто-то забыл, что последовательным сторонником харьковчан, выступивших против государственного переворота весной 2014 года, был вовсе не Михаил Добкин, а Олег Царев. Кто-то может вспомнить, когда Добкин последний раз появлялся «под памятником» весной 2014 года? За кого из харьковских политзаключенных внес залог?

Оговорюсь: я до конца надеялся, что Добкину удастся что-то противопоставить тереховской схеме, предъявить веские доводы в свою пользу. Но я понимаю, что проиграл Михаил Маркович не 31 октября 2021 года. Он проиграл еще в марте 2014-го. Он проиграл когда в программе какого-то токсичного банкира-шоумена Андрея Онистрата спокойно выслушивал от ведущего оскорбления в адрес харьковчан, выступивших весной 2014 года против государственного переворота. Миша, в твоем присутствии этот ублюдок плюнул память о ребятах, погибших на Рымарской, а ты с тупым плебейским лицом согласился с этим?!

Симптоматичен один из выводов, сделанных Добкиным после дня голосования:

«До 16-00 вчерашнего дня голосования мы с провластным оппонентом шли практически с одинаковой поддержкой избирателей. Учитывая все потуги его админресурса на выборах, это была наша почти уже победа. Во втором туре дожали бы. Но… Чем бы сегодня не закончились подсчёты — знайте, я и мои единомышленники никуда не денемся. Всё проанализируем, проведём работу над ошибками и дальше в бой. Будем контролировать все розданные обещания власти и все их принимаемые решения».

К 16 часам явка была 22 процента. То есть, если верить Добкину, то именно пассивность избирателей обеспечивала ему паритет в противостоянии с Тереховым? То есть в первом туре расчет был на пассивность харьковчан, которая станет залогом победы Добкина во втором туре?! Это ж кто такой выдающийся стратег был в добкинском штабе?! Его уже поблагодарили за службу? И где именно поблагодарили? Или это Маркович так просто ляпнул… как всегда?

А так-то конечно. «Проведите работу над ошибками и дальше в бой». Враги уже трепещут.