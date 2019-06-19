Харьков. Публичное унижение нацистов. «Оппоблок» осмелел перед выборами

19.06.2019, Харьков, Яков Бабаевский

В Харькове вернули историческое название проспекту Маршала Жукова. Это решение поддержали 59 депутатов Харьковского горсовета, против проголосовали 13 человек.

В короткий предвыборный отрезок инициативы мэра Геннадия Кернеса совпали с интересами и требованиями большинства харьковчан. Времени на раскачку не оставалось. Вопрос оперативно был вынесен на рассмотрение сессии горсовета. Нужное решение принято, вызвав истерику у харьковских апологетов Вятровича и добавив предвыборных баллов Оппозиционному блоку.

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Противники возвращения исторического названия пикетировали здание горсовета и снарядили на сессию своих посланцев. Одному из них, вечному евромайдановцу Игорю Рассохе, мэр дал две минуты на изложение собственных аргументов против переименования. Ходоки с улицы требовали пять минут. На что Кернес ответствовал: «Вы будете указывать у себя дома». Мэр вообще общался с этой публикой в свойственной ему манере: «Спокойно ведем себя в этом зале. Если вы хотите покричать – пожалуйста, на улицу, там с вас будут смеяться». Ниспровергатели Жукова не унимались и брали голосом. А Кернес выдавал на гора очередную порцию перлов: «Вы что-то сегодня ели? А почему у вас глаза на лбу?».

Собственно, выступление Рассохи не обмануло ожиданий мэра. За две минуты уличный оратор успел продемонстрировать феерическую неадекватность – главную составляющую майданной полемики. Рассоха объявил маршала Победы военным преступником и палачом. Потом обвинил Жукова в сдаче Харькова немцам в 1941 году. Напоследок зачем-то напомнил депутатам горсовета о том, что они в 2015 году почти единодушно (за исключением Андрея Лесика) голосовали за признание России государством-агрессором. Коллективное бессознательное майданной публики по-прежнему не поддается логическим объяснениям.

Депутат Игорь Черняк (член «Автомайдана») вопрошал: «Почему не была учтена позиция Института национальной памяти?!». Затем процитировал выступление пресс-секретаря президента: «Владимир Зеленский призывает власти Харькова выяснить правовую коллизию, поскольку здесь должны пройти четкие обсуждения с общественностью. Следует принять наиболее приемлемое для всех сторон решение. Сейчас мэр Харькова должен взять на себя ответственность как главный арбитр, а не становиться на чью-то сторону».

Черняк негодовал: не было никаких общественных обсуждений! И это симптоматичное негодование. Если пресс-секретарь президента «петросянит» по молодости лет и в силу недостаточной информированности (не исключено, что дело и в недостатке образования), то харьковскому депутату отлично известно, что общественные слушания в 2015 году как раз проводились! И тогда историк Куделко давал квалифицированные пояснения по многим топонимам, которые не подпадают под действие «закона о декоммунизации» и не подлежат переименованию.

И харьковчане не намерены были переименовывать ни проспект Маршала Жукова, ни станцию метро Маршала Жуков. Но тогдашний губернатор Райнин наплевал на мнение городской общины и произвел переименование собственным распоряжением, демонстрируя президенту Порошенко, кто среди полезных идиотов способен быть самым полезным.

В противовес истеричному мнению апологетов Института национальной памяти прозвучало выступление депутата парламента Евгения Мураева, который явно радикализирует оппозиционную риторику (еще месяц предвыборной кампании впереди). Депутат Верховной Рады резонно отметил, что в уничтожении исторической гордости заинтересованы те люди, которые поддерживают внешнее управление страной. У уличных посланцев снова наблюдался приступ истерики, на который мгновенно отреагировал Кернес: «Вот там кричит из унитаза или из чужих штанов. Может, ему там больно было? Или он представитель ЛГБТ?».

Мураев тоже не скупился на резкие характеристики и не стесянялся называть вещи своими именами. Оппонентов из «Самопомощи» он назвал «представителями неонацистской партии». Его выступление то и дело прерывали. Кернес при этом продолжал троллить противника: «Рассоха, спокойно, вы уже у меня в кабинете плакали, что вас предали? Или вам видео показать, как вы заходили в кабинет и там чай с конфетами русскими пили?».

Затем Мураев тоже отбомбился по оппонентам: «Их сейчас, как чертей, коробит». На возгласы ненавистников Жукова он отвечал: «Вы выскочки, и ваше мнение будет интересовать врачей 15 больницы» (имеется в виду психиатрическая больница).

Мураев пошел еще дальше: «Мы должны проводить не декоммунизацию, а депорошенковизацию». Заявил о необходимости возвращения исторической памяти. «Я не хочу жить в стране Парубия – у нас свои ценности», – подчеркнул Мураев. Депутат Рады добавил, что он выступает за принятие закона, который позволял бы жителям конкретного региона решать, какие топонимы нужны в их местности. И напомнил, как Верховная Рада во главе с Парубием навязывала новые топонимы несговорчивым населенным пунктам.

Напоследок и Кернес прокомментировал претензии оппонентов к нему: «То, что мне сказал пресс-секретарь президента быть арбитром… Я арбитр». Мэр объяснил ситуацию: за возвращение имени маршала Жукова проспекту высказались 50 тысяч харьковчан, а против этого – 5 тысяч.

Решение Харьковского горсовета – это только меньшая часть дела. Главные вопросы по-прежнему остаются открытыми. Сможет ли городская власть обеспечить сохранность бюста Жукова после того, как он будет восстановлен? Будет ли доведено до логического завершения уголовное дело против вандалов, принимавших участие в сносе памятника Жукову? Будет ли обеспечена безопасность харьковчан, чтящих память маршала Победы?

Ведь в Харькове только вчера был избит «активистами» и облит зеленкой Аднрей Лесик (кандидат в депутаты ВР по мажоритарному округу) в тот момент, когда возлагал цветы к еще пустующему постаменту снесенного бюста Жукова.