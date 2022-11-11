Харьков. Пушкин «свергнут». Гоголю приготовиться

Новости Украины

Больше недели по Харькову не прилетают ни ракеты, ни «Герани». Точнее, как это и происходило с начала СВО, – по объектам военной и критической инфраструктуры города.

Пауза в действиях ВС РФ, как ни парадоксально, не радует. В городе практически нет веерных отключений, почти во всех районах нормальное водоснабжение, работает общественный транспорт, и даже метро – правда, с большими интервалами движения и адской вонью канализации на некоторых перегонах (вот чем бы заняться, наконец, городским властям). В большинстве многоэтажек плохо, но топят.

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Но Харьков – это город в оккупации. Русский город, который против воли все еще большинства населения служит производственной, ремонтной, учебной и транспортной базой ВСУ. Город, внутри и вокруг которого нацисты продолжают возводить укрепрайон. Город, в котором даже мирные «буржуйки» теперь производят для нужд ВСУ. И, разумеется, неонацисты продолжают переделывать город под себя. С удвоенной энергией после сентябрьского «контрнаступа», и окончательно обнаглев после прекращения ударов по объектам энергетики.

«Под нож» идет все, что связано с историей русского города со дня основания до госпереворота 2014-го года. За немногими угодными украинизаторам исключениями. Пушкин, разумеется, в список исключений не входит. 9 ноября, в день украинского языка, поборники полной и окончательной «незалежности» (они называют себя «деколонизаторами») отметили сносом старейшего в городе памятника – бюста Пушкину на площади Поэзии. Таким образом, осуществилась более чем вековая мечта украинских националистов. Первое покушение на памятник произошло в далеком 1904 году, под руководством Николая Михновского. Тогда памятник отделался лишь несколькими царапинами…

«Активисты» неоднократно обращались в администрацию области и мэрию с требованием снести бюст, и получали резонный ответ:

«Памятник поэту А.С. Пушкину, 1904 год, внесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины как памятник монументального искусства национального значения».

Такой ответ нацистов не устроил.

«Сейчас самое время избавиться от ментальных связей с Россией… Этим должны заниматься органы власти. Но если это не работает, община должна действовать! Каждый должен показать свою позицию», – призвал к самосуду над памятником «кракен» Немичев.

Но самосуд не потребовался. Пушкина «сдала» мэрия от лица горсовета. 6-го ноября вандалы в очередной раз осквернили памятник, сделали красной краской русофобские надписи. Коммунальщики очистили бюст и постамент, а утром 9-го вокруг памятника начали сооружать защиту из мешков с песком. Как сообщили в мэрии, в соответствии с рекомендациями Института национальной памяти, якобы ради «избежания актов вандализма».

Однако уже через час после начала работ их характер кардинально изменился. По одним данным, мэр Харькова Терехов принял другое решение: отделить бронзовый бюст от постамента и отправить его на «ответственное хранение». По другим, памятник демонтировала сама команда Немичева, переодевшись в униформу коммунальщиков. Во всяком случае, никаких протестов со стороны Терехова не последовало. Да и не могло.

Во-первых, Терехов ни в коей мере не является защитником русской культуры и истории Харькова. В качестве члена команды Авакова он и сам сделал немало для того, чтобы в городе расплодилась неонацистская зараза. Во-вторых, пока Терехов не мешает Немичеву пиариться с прицелом на политическое будущее, тот не вмешивается в текущие гешефты мэра. Иными словами, пусть лучше нацист зарабатывает очки на Пушкине, чем обращается к специалистам за подсчетом реальной стоимости очередных остановок-укрытий.

«Харьков является одним из наиболее пострадавших от рашистского оружия и агрессии городов Украины. В городском совете понимают чувства тех харьковчан, которые не желают видеть в своем городе русские топонимы и разделяют их желание переосмыслить культурную и историческую среду города. Как один из вариантов такого переосмысления – бюст Пушкина может стать частью экспозиции, посвященной украинскому национально-освободительному движению, ведь более ста лет назад, еще перед революцией 1917 года, его собирались снести активисты этого движения», – выступил горсовет.

«Как именно будет решен этот вопрос, будут решать сами харьковчане после победы Украины», – «прояснил» историю с памятником сайт городского совета.

На следующий день, 10 ноября, «защита» из мешков с песком скрыла от глаз памятник Гоголю, появившийся в Харькове через пять лет после памятника Пушкину и созданный тем же скульптором, Б.В. Эдуардсом. Памятники располагались в разных концах сквера Поэзии, что, по замыслу, придавало этому уголку города «архитектурную полноту и гармонию». Теперь гармонии пришел конец, а Гоголь, судя по всему, вскоре отправится по следам Пушкина.

С одной стороны, Мыкола Гоголь признан Минобрнауки Украины как «фактически» соплеменный «пысьменнык». Но, с другой стороны, невозможно представить, что фанатики-русофобы так вот запросто простят Николаю Васильевичу крылатые выражения вроде этих: «Да разве есть на свете такая сила, которая пересилила бы русскую силу» и «Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?»…

11 октября в битве с исторической памятью на Слоюожанщине наступила очередная «перемога». На этот раз в Чугуеве. В сквере 50-летия Победы макеты советских орденов заменили на тризубы.

А у харьковских «активистов» еще столько идей! Вот, например, переименование параллельной бывшему Московскому проспекту улицы Плехановской. Кстати, на этой улице расположены корпуса не до конца денацифицированного танкового завода имени Малышева.

В Харьковской топонимической группе родилась идея назвать улицу именем главаря нацистской группировки «Фрайкор» Георгия Тарасенко, ликвидированного весной. Нацист с 14-го года выступал в роли карателя в Донбассе, до того прославился как борец с инакомыслием в Харькове.

Культурно- историческую среду в городе создают, действительно, неприемлемую. Не только для русского, для каждого нормального человека.