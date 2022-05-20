Харьков: СБУ лихорадочно пополняет «обменный фонд»

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Чем тяжелее становится положение ВСУ на разных участках фронта, тем активнее СБУ выискивает «предателей» на подконтрольных Киеву территориях.

В ход все чаще идет один из излюбленных приемов украинских силовиков – похищение людей. После массовой сдачи в плен «азовцев» в Мариуполе нацисты лихорадочно пополняют «обменный фонд».

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Несмотря на то, что позиции россиян в Харьковской области в последние дни несколько укрепились, в частности, появилась информация, что 19 мая возвращен контроль над населенными пунктами Терновая и Рубежное, угроза прорыва ДРГ нацистов в Липцы по-прежнему существует.

Чтобы уберечь от расправы жителей поселка, которые занимаются распределением и выдачей гуманитарной помощи односельчанам и жителям окружающих населенных пунктов, центр распределения гуманитарной помощи от МЧС РФ перенесен в безопасное место в Харьковской области. Активисты тоже эвакуированы и находятся под защитой российской армии.

Не лишняя мера предосторожности, если вспомнить, что украинские военные расстреляли всех «белоленточников» в Буче.

Тем временем в подконтрольных ВСУ и «Кракенам» населенных пунктах Слобожанщины антироссийская истерия и репрессии нарастают.

В Богодуховском районе сотрудники СБУ задержали местного жителя, который «распространял в интернете материалы, в которых признавал правомерной войну России против Украины и оправдывал ее». Мужчине также вменяют в вину наличие двойного гражданства. При обыске у него нашли паспорт гражданина РФ, который он «получил в 2019 году в Москве». А также – кто бы сомневался! – дома у «сторонника русского мира» нашли «запрещенную символику, флаг страны-агрессора и огнестрельное оружие».

Также задержан житель Красноградского района, который «открыто проводил пророссийскую пропаганду в социальных сетях, в том числе после военного вторжения. В своих сетях он дискредитировал ВСУ и открыто поддерживал преступные действия оккупантов».

В Харькове охота на несогласных тоже идет полным ходом.

Здесь СБУ не ограничивается проверкой соцсетей и отработкой доносов соседей-«патриотов». В ход пошли списки участников «Русской весны», в составлении которых в апреле – мае 2014 года лично принимал участие теперешний мэр Харькова Терехов. Также под его руководством велась видеосъемка, фотографировали участников событий.

Сотрудники СБУ регулярно наведываются по адресам из списков 2014 года. Так, незваные гости в 7 часов утра ворвались в дом 75-летних родителей Н., провели обыск, проверили информацию в телефонах и компьютере. Сама Н., к счастью, уже много лет проживает на территории РФ.

А вот Геннадию Макарову, одному из лидеров запрещенной в мае 2014 года на Украине партии «Русский блок», очевидно, не повезло. Он исчез, на связь не выходит. Как утверждает Кирилл Фролов, эксперт Института стран СНГ, Макаров похищен нацистами.

Отметим, что именно Геннадий Макаров был наиболее активным оппонентом губернатора Михаила Добкина, когда тот установил в Харькове мемориальную доску пособнику фашистов кардиналу Иосифу Слепому.

Если нацисты по какой-либо причине не могут дотянуться до подозреваемого в сотрудничестве с РФ, они не гнушаются действовать через родственников.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ задержали в Ивано-Франковске дочь обвиняемого в госизмене мэра Купянска Геннадия Мацегоры, угрожали расправой его семье. На днях тот же метод, достойный террористов из «ИГИЛ», был применен к заму по вооружению одного из подразделений ДНР Владимиру Демченко. У него в Харькове похитили дочь и зятя, после чего предложили сотрудничать с СБУ, поставив перед выбором: предательство или жизнь родных.

Угрозы поступают также активистам из Липцев. Но они под защитой российских военных продолжают свою гуманитарную миссию. Хотя обстрелы населенных пунктов со стороны позиций ВСУ в этом районе продолжаются.