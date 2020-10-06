Харьков. Скучный Миша и его политическая ниша

06.10.2020, Харьков, Петр Угрюмов

Михаил Добкин снял свою кандидатуру с выборов харьковского городского головы в пользу Геннадия Кернеса.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале 4 октября. То есть, за день до крайнего срока, когда можно снять свою кандидатуру. Тем самым Добкин подтвердил, что держит слово. Он сообщил, что Кернес «идёт на поправку и участвует в выборах мэра». Добкин подвел итог своего скорострельного участия в харьковской кампании: «На этом моя миссия выполнена. Желаю победы на выборах ему и его блоку».

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2 октября Добкин написал: «Переговорил сегодня с семьей и друзьями Геннадия Кернеса. Непростой был разговор, но самое главное: врачи довольны динамикой лечения!»

Упоминание «непростого разговора» свидетельствует о том, что к инициативе Добкина близкие Кернеса отнеслись критически. Видимо, посчитали, что подстраховочный вариант вносит путаницу в расклады и сбивает с толку избирателей.

Своевременный уход Добкина в предвыборной дистанции снимает претензии и вопросы к нему, звучавшие из лагеря Кернеса. И в этой ситуации, кстати, команде харьковского мэра следовало бы не сквозь нижнюю губу говорить о бывшем соратнике, а просто поблагодарить его за предложенную помощь.

А теперь можно отвлечься от предвыборной ситуации и посмотреть на недавние события более отстраненно.

Осенний политический заход Михаила Добкина в Харьков интересен был не с точки зрения его шансов на выборах мэра. Интересно было другое. Есть ли у Добкина какой-то политический арсенал, общественный багаж, золотой запас идей для возвращения в «большой спорт»? Или так, просто… На байке покататься, поболтать в эфире у Наташи Влащенко…

Прошлым летом Добкин, невъездной в РФ, пытался заехать на мотоцикле в Белгородскую область. Не ждали — отправили обратно. В этом году потыкался туда-сюда на местных выборах. Не ждали — сам отправился обратно.

В последние пять-шесть лет Добкин так долго нащупывал собственную политическую нишу, что у скептиков появилось сомнение: а есть ли у него эта политическая ниша? Люди, еще более скептически настроенные, усугубляли вопрос: а есть ли у нас политик Добкин?

Как бы там ни было, харьковские нацики ненавидят Добкина так, что нормальные люди волей-неволей ожидают от него чего-нибудь хорошего.

За пару дней до выдвижения Добкина кандидатом в мэры у «правосеков», «Фрайкора» и Союза ветеранов АТО случилась истерика. Они разродились совместным заявлением в связи с тем, что старший следователь Следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области выписал повестку для вручения подозрения «патриотическому активисту» Дмитрию Олейнику.

Событие действительно возмутительное, потому что со времени совершения преступления «свидомитом» Олейником прошло пять лет, а его за это время не только не осудили, но и с вручением подозрения до сих пор телились.

Нацики негодовали: «Его обвиняют за противодействие титушкам пророссийского Оппоблока и драку с ними, которая произошла на улице Скрипника в 2015 году. Заявителем выступает одиозный регионал Михаил Добкин. Вот так пытаются давить на патриотов… за противодействие пятой колонне».

Речь идет о налете националистов на региональный офис Оппозиционного блока в августе 2015 года.

Власть в то время всячески препятствовала регистрации региональной организации Оппоблока, чтоб не допустить Добкина и его однопартийцев на местные выборы. И исполнительным холуям президента Порошенко удалось заблокировать добкинскую партийную организацию, имевшую на тот момент наибольший рейтинг в Харьковской области.

Добкин с однопартийцами проводили тогда митинг протеста под областным управлением юстиции. Против них были брошены активисты-«свидомиты», которым в те времена разрешалось не только громить партийный офис Добкина, но и штурмовать его дом.

Прошло пять лет — и у «патриотического активиста» Олейника начало пригорать. А каково остальным нацикам: мало того, что их товарища-бандерлога полиция взяла за пригорающее место, так еще и Добкин как олицетворение «пятой колонны» возвращается в Харьков! Во-первых, это красиво…

Но, во-вторых, это просто так совпало. Напрасно люди, симпатизирующие Добкину, обнадеживали себя.

Признаюсь, я тоже с лета заинтересованно просматривал эфиры с его участием. Иногда Добкин «исполнял такое», что я аплодировал стоя. Нет, резкими выпадами против Порошенко и всяких недоумков вроде Парубия уже никого не удивишь. Зеленский тоже, когда шел в президенты и изображал нормального, верно высказывался о Порошенко. Ну и толку?

Но понравилось мне, как Добкин, сам того не ведая, рушит идеологическую халабуду, всю эту картонную конструкцию, которую сооружали пропагандоны всех мастей. Произошло это в летней передаче «Народ против» у Натальи Влащенко, где какие-то малообразованные журналистки и тупоголовые эксперты надували щеки.

Добкин там вставил свои пять по культурному вопросу. Дескать, Микола Багряный жил в Харькове, и могила его тут. Я выронил пакет с попкорном, ожидая реакции публики в студии. Добкин явно перепутал «расово правильного» националиста Ивана Багряного с национал-коммунистом Мыколой Хвылевым (который «Прочь от Москвы!»).

Я ожидал, что сейчас тупые «звёзды» украинской журналистики набросятся на Добкина, заклеймят его невежество: мол, Багряный в Харькове только сидел на киче, а похоронен он в Германии, куда попал впереди отступающих гитлеровцев как пропагандист ОУН. Я надеялся, что Добкин ответит на это словами из анекдота: «Да мне пох.., можете меняться». И это было бы самое яркое выступления Михаила Марковича в последнее десятилетие.

Но ни одна овца в студии не заметила «пропажи бойца»! А там в экспертах сидели отборные «свидомиты» от журналистики, которым положено, как дважды два, знать биографии Багряного и Хвылевого. Они сидели с невозмутимыми рогулиными лицами.

Подумалось: хорошо бы Добкину на каждом эфире вот так же экзаменовать этих неучей, коверкать фамилии, перевирать факты во всех этих хуторянских, националистических и украинизаторских святцах, которые этим безграмотными ушлёпками и недоумками навязываются миллионам русских людей.

Во-первых, это было бы красиво.

Но, во-вторых, Добкин сдувается всегда раньше, чем надумает сделать красиво.

Вот выступал он на канале «НАШ» во время своего выдвижения в мэры. Вроде, по всем вопросам верно высказался. «Парубий, Порошенко и прочая нечисть» – об одних. «Соросовское отребье» – о других. О региональных элитах говорит, что они должны «противостоять оборзевшей центральной власти». Об украинской политике и власти — «1984» и «Скотный двор».

Всё по полочкам, чётко. Всё, как мы любим.

В той же передаче Добкин отвечает на вопрос об интервью московского политолога Валерия Соловья киевскому Гордону: «Мне всё равно, что сказал этот идиот». Тоже не поспоришь.

Но Добкин тут же с каким-то необъяснимым пиететом начинает распинаться о киевском Гордоне! Зачем?! Будь брутален до конца, будь последователен. Если бы Добкин ответил на вопрос о Соловье и Гордоне: «Мне всё равно, что сказали эти идиоты»… Да ему бы рукоплескали наши люди по обе стороны границы!

А Миша делает скучное лицо. И начинает просчитывать, кому кланяться и перед кем расшаркиваться.

В полной мере он показал это в своем интервью журналистке Соне Кишкиной.

Добкин рассказывает о том, как они с Кернесом 22 февраля 2014 года покинули Украину и через сутки вернулись: «Я осознавал: если не вернусь сразу, вот на следующий день, то уже никогда. Понимаешь?! Но кому мы там нужны? Кто я там? Я прошел через свой коридор ада, но сегодня мы здесь — политики, а там мы — г.вно, коллаборанты».

Не совсем понятно, с чьей точки зрения Добкин был бы коллаборантом, если бы остался в России? С точки зрения россиян? С точки зрения свидомых соотечественников?

Но более-менее понятна логика всех политиков, которых условно называют «ахметовцами». Добкин их как раз и перечисляет как своих друзей: Вилкул, Колесников…

«Но сегодня мы здесь — политики». Нет, Михаил Маркович, политиками здесь вы были до 22 февраля 2014 года. И могли бы остаться ими 23 февраля 2014 года, если бы решились возглавить протесты на Юго-востоке, ну или хотя бы поддержать их. А вы начали просчитывать, кому кланяться, перед кем расшаркиваться. Ахметовская школа, ага. Поэтому давно уже не политики вы здесь, а клоуны у нехороших людей. Чистите вы себя здесь под Ахметовым, а живете вы здесь по Пелевину.

Тому же Вилкулу хотя бы хватает ума не нести откровенную хрень. А Добкина несёт — на радость Соне Кишкиной.

Она спрашивает у своего собеседника: «Ты согласен с тем, что Россия на нас напала?» Добкин отвечает: «Если бы Россия не влезла своим носом курносым, мы бы уже и Порошенко послали бы нах.й, и всех остальных. Они у нас не территории забрали. Они у нас забрали надежду на реванш в хорошем смысле».

Чьи это слова? Политика, вернувшегося в «большой спорт»? Нет, это слова политического лузера, смирившегося со статусом «лишенца».

В этом интервью Соня Кишкина представляет Добкина как «остро пророссийского деятеля» в украинской политике. А он всеми конечностями отбивается от такой характеристики. Как будто в этом есть что-то плохое.

Добкин уподобляется мыльному пузырю Максу Бужанскому, который в эфире канала «НАШ» спешит успокоить «почтенную» (тьфу!) публику: «Я не признаю никакого “русского мира”, меня не интересует Россия».

Примем на минуту эту ущербную логику: Россия влезла, ушли территории с избирателями бывших регионалов, обрубились надежды на реванш. Допустим, голосов жителей Крыма и Донбасса не хватало условному кандидату в президенты Бойко, чтоб выиграть выборы. Но что Добкину, Вилкулу и их Оппоблоку мешало для начала стать парламентской оппозиционной партией, взять свои 5 процентов в 2019 году?

Что мешало мажоритарщикам от Оппоблока победить на востоке? Кто заставлял этих бездарей и трусов слить свои традиционные округа еще более бездарным мажоритарщикам из «Слуги народа»? В той же Харьковской области электорат Оппоблока, наоборот, увеличился за счет переселенцев из Донбасса. Но из всех мажоритарщиков от Оппоблока в Харьковской области не упустил свой шанс только Дмитрий Шенцев.

О чем это говорит? О том, что к «ахметовским» политикам у пророссийского избирателя отношение примерно такое же, как к ахметовскому каналу «Украина». На том канале кто только не банковал: Ляшко, Саакашвили, Яценюк… Россия, говорите, забрала у вас надежду на реванш?!

Как работали Оппоблок и его лидеры с пророссийским, с антимайданным избирателем? Демонстративно обгадились на глазах у этого избирателя? Серьезная заявка на успех.

Если Добкин действительно собирается вернуться в «большой спорт», то для начала нужно прекратить лебезить перед Гордоном, пускать сопли перед Соней Кишкиной и плакаться ей в подол. Там Михаил Маркович не найдет своей политической ниши и золотой середины.