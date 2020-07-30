Харьков: Случка блондинки с нациками

30.07.2020, Харьков, Артур Манцевич

Морда харьковской оппозиции прорисовалась. И она не столь привлекательная и блондинистая, как хотелось бы политтехнологам, играющим против городских властей и, по большому счёту, большинства харьковчан. Теперь понятно, кто хотел бы захватить полуторамиллионный город, в котором почти все говорят по-русски, для проведения бандеровских экспериментов.

Это не экс-губернаторка Юлия Светличная выдвигается в мэры от блока имени себя. Ей и в Верховной раде, куда она недавно прошла на довыборах, неплохо. Блондинка поддержала самую неподходящую кандидатуру. Внефракционный депутат харьковского горсовета и один из основателей «Харьковского антикорруционного центра» (ХАЦ) Игорь Черняк заявил о намерении баллотироваться в мэры Харькова и сообщил, что идет на выборы с командой Светличной. Он назвал свою новую «крышу» наиболее «мощной и системной проукраинской политсилой» в области. Кроме Черняка на публичную случку с сановной самкой отправился и другой руководитель ХАЦ, депутат облсовета Дмитрий Булах.

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Чтобы понять, с кем вступила в политическую связь Светличная, вкратце заглянем в недавнее прошлое. В 2015 году Черняк и Булах стали депутатами советов от партии с рукоблудным названием «Самопоміч», а в 2018 году вышел из фракции и партии. Весной 2019 года Черняк и Булах на выборах в Верховную Раду шли с партией Михаила Саакашвили, который снял свою кандидатуру в пользу Зеленского.

Черняк был в оппозиции к мэру Геннадию Кернесу. Основной его фишкой в горсовете была борьба с реконструкцией зоопарка. По этому поводу мэр высказался так: «Вы все говорите, бегемотник вам не нравится, то жирафник вам не нравится. Выберите любую клетку себе, мы там напишем вашу фамилию. Я за свои деньги построю». Эта нелюбовь к животным подтолкнула Черняка в 2018 году к подписанию меморандума с облгосадминистрацией под руководством Светличной. Тогда она затормозила выделение денег на зоопарк, и поэтому мы до сих пор не можем увидеть наших харьковских слонов, обезьян и бегемотов.

Но если бы только речь шла о зверях, то это было бы полбеды. Черняк и Булах были во главе борьбы с харьковчанами против увековечения памяти маршала Жукова. Булах стучал Вятровичу, а Черняк вызывал полицию, когда харьковские коммунальщики возвращали на место таблички с именем великого полководца.

Чтобы понять взгляды Булаха, достаточно услышать то, что он сказал на пикете в поддержку одесского штурмовика-убийцы Стерненко. Вот его кредо: «На Стерненко было три нападения. После первых двух он просил предоставить ему охрану, но ему отказали. Во время третьего нападения, когда погиб один из нападавших, на месте преступления был замечен советник начальника полиции Одесской области, его машина была замечена прямо во время нападения.

Вопрос даже не лично в Сергее, он стал символом украинского Юга. Для большой пророссийской прослойки он – мишень, чтобы уничтожить Украину на юге. И потому мы отстаиваем сегодня его. Это вопрос принципа нашей защиты, благополучия, безопасности наших семей, близких и друзей. Это право на самооборону».

Есть еще вопросы по поводу политической ориентации нового объединения? Лично у меня они отпали. Отпали они и у многих небедных жителей области, которые собрались было выдвинуться в депутаты местных советов от этой политсилы, считая ее респектабельной и не сильно заидеологизированной. Зато повалят туда всякие «активисты», волонтёры и прочие адепты майданных сект. Что ж, как говорил один известный московский либерал, счастливо им грохнуться!

Ведь говорили же Юлии Александровне умные взрослые люди: «Избегайте случайных связей во всех сферах деятельности!» И были правы.

Давно замечено, что общение с иными персонажами оставляет в политической биографии не менее отчетливые следы, чем сифилис и гонорея. Это проваленный нос можно спрятать за протезом или имплантом, запах изо рта не так сложно скрыть зубным элексиром, а вот следы беспорядочных политических случек не денешь никуда. Венерология — наука точная, тем более — политическая.