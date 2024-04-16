Харьков становится ключевой целью России

Олег Кравцов.  
16.04.2024 15:59
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Харьков


Россия увеличила интенсивность ударов по Харькову, чтобы принудить местных жителей покинуть город.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет американское информационное агентство «Блумберг».

Россия увеличила интенсивность ударов по Харькову, чтобы принудить местных жителей покинуть город. Об этом,...

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В публикации отмечается, что последние действия Кремля в отношении Харькова «выглядят как скоординированные усилия, нацеленные на то, чтобы создать условия, которые сделают город непригодным для жизни».

«Осада Харькова является одним из основных направлений военной операции России, которая использует сокращение запасов артиллерии и противовоздушной обороны Украины, а также недостаток живой силы», – говорится в статье.

Указывается, что ущерб от атак, особенно для энергетики, столь значительный, что властям будет трудно восстановить жизнедеятельность города до наступления холодов следующей зимой.

Кроме того, строительство ВСУ оборонительных сооружений вокруг Харькова «распространяет панику».

Авторы приводят мнение американских чиновников, которые считают, что «Харьков является ключевой целью для Москвы».

«Путинские военные преследуют цель создать буферную зону на востоке страны – цель, выдвинутая в прошлом месяце Путиным, который заявил, что хочет сдерживать нападения на Белгородскую область. Россия нацелилась на Харьков с самого начала вторжения – и вряд ли цель Путина подчинить себе всю Украину с тех пор изменилась», – передает «Блумберг» слова американских чиновников.

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