Харьков: стервятники наготове

29.07.2019, Харьков, Артур Манцевич

Вокруг Харькова, где в своё время подавили «Русскую весну» и где штурмовики и хунвейбины безнаказанно терроризируют местное население, ожидается противоестественный «договорняк». Вызревает он между местными «проукраинскими силами» и киевскими носителями «пророссийскости».

По всей Украине ведутся разговоры о том, что поздней осенью грядут досрочные выборы мэров и местных советов. Дошли они и до Харькова. Особенно активно распространяют их полицейские. Понятно, что пока еще министр внутренних дел Арсен Аваков имеет свой интерес. Своё давнее желание расправиться с действующим мэром Геннадием Кернесом он и не скрывает.

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До 2005 года Кернес и Аваков не только уживались между собой, но и были бизнес-партнерами, например, совладельцами «7-го телеканала». Однако перед местными выборами 2006 года, когда Кернеса его старый друг Михаил Добкин перетащил в Партию регионов, отношения испортились, совместные проекты прекратились, а тогдашний губернатор Аваков пытался разобраться с Геннадием Адольфовичем с помощью главы МВД Луценко. Ни посадить, ни запугать Кернеса, бывшего тогда секретарём горсовета, не получилось.

Не получилось у Арсена Борисовича выиграть выборы городского головы в 2010 году, чуть промазал нанятый, по мнению Кернеса, аваковский киллер в 2014 году, не сработал суд… И вот теперь у команды главы МВД появился, как ей кажется, шанс загнать харьковского мэра не просто в инвалидную коляску и на скамью подсудимых, а в отставку.

Да, прошли выборы в Верховную Раду, где поддержанные Геннадием Адольфовичем кандидаты проиграли, а его политическая сила взяла «бронзу» в городе и области, но это не значит, что горожане не хотят сохранить то руководство, которое, по мнению значительной части местных жителей, успешно работает. Но не за Авакова же бросать бюллетени в урны!

Между тем, симпатии на местных и парламентских выборах часто не совпадают у одних и тех же людей: в столицу отправляют тех, кто будет принимать правильные и разумные, на их взгляд, законы, а на местных выборах эти же самые люди поддерживают тех, кто доказал своё умение работать здесь и сейчас. Кстати, часто и во многих странах так бывает, что в том или ином городе местные выдвиженцы популярных парламентских партий не имеют сильных организаций и влиятельных сторонников. Такая ситуация на данный момент и в Харькове.

И действительно, команда министра внутренних дел не имеет шансов в одиночку победить Кернеса, а другой стаи или шайки, способной похозяйничать в городской власти, в Харькове нет.

Но есть в Киеве и желающие использовать аваковскую клиентелу в качестве своей франшизы. И прежде всего речь идет о взявшей «серебро» в регионе на парламентских выборах партии «За Життя — Оппозиционной платформе» (ЗаЖОП). У ее теневого лидера Виктора Медведчука давние счеты к местной элите Харькова. Уже на выборах 2006 года он поддерживал на выборах мэра аваковского выдвиженца Владимира Шумилкина, а затем почти всех видных харьковских деятелей отключил от возможности вести дела с россиянами посредством режима санкций. Кроме того, и в списке ЗаЖОП в Верховную Раду, и в командах его харьковских партнеров и клиентов немало людей, связанных с Аваковым.

Сам же Медведчук недвусмысленно сказал по поводу местных выборов: «А вот города юго-востока и те мэры, которые охарактеризовали себя незаконными методами и способами борьбы с «Оппозиционной платформой — За жизнь» во время парламентских выборов, мы считаем, что они заслуживают того, чтоб они вообще уже сегодня ушли в отставку. Но как минимум мы будем делать все, чтобы не допустить их продолжения власти на тех должностях, которые они сегодня, как выясняется, занимают по случайному недоразумению». И вывод: «Я вам хочу сказать, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» однозначно будет выдвигать свои кандидатуры на должности мэра Одессы, Харькова, Запорожья, Мариуполя и многих других городов».

Разумеется, у жителей этих самых городов Медведчук не спрашивал, хотят ли жители этих городов менять своих мэров и допустить в горсоветы тех, кто хочет только перераспределять собственность, а не поддерживать в порядке инфраструктуру. А ведь именно он больше всех носится с идеей местных референдумов. Но тут, сами понимаете, иной случай.

Давние контакты с Аваковым не только у Медведчука, но и у всевозможных штурмовиков, грантоедов (соросовских и не только) и, конечно же, местных националистов и прихожан неканонических церквей. Они, конечно, не станут поддерживать открыто тех, кто в их глазах «вата» и «рашисты» и пойдут в горсовет другими колоннами, но цели в отношении городской власти и собственности у них те же. И голосовать эти, казалось бы, непримиримые части политического спектра готовы в будущем за одно и то же — «взять всё да и поделить». Понятно, в чью пользу.

Никак не высказывается по поводу возможных досрочных местных выборов губернаторка Светличная. Впрочем, ей не до того: самой бы из назначенки Порошенко плавно превратиться в представительницу победившей команды. Её предшественник Игорь Райнин отмалчивается тоже и тихонько скупает собственность, в том числе газету «Вечерний Харьков» и телекомпанию «Р1». До этого они с отцом не были местными олигархами, едва попадали в средний бизнес. С Аваковым экс-губернатор, а затем и глава президентской администрации не ссорился, просто ушел под Порошенко… Теперь же, после фиаско шефа в президентской гонке, может и старые связи реанимировать.

Также мнение партии «Слуга народа» на этот счёт и самого президента Зеленского пока неясно. Будет ли эта контора выдвигать собственных сторонников или назовет таковыми сторонников Авакова и грантоедов. И вообще еще большой вопрос, назначит ли глава государства местные выборы досрочно или дождётся осени следующего года, когда истечет срок полномочий мэров и местных советов.