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Новости Украины

Анонсированная ранее онлайн-сессия Харьковского областного совета пока не состоялась. И слава богу, решили в драматическом театре имени Пушкина.

Дело в том, что депутатский корпус вознамерился, в рамках объявленной Украиной войны со всем русским, убрать имя великого поэта из названия театра и найти ему нового, идеологически выдержанного «патрона».

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Воспользовавшись паузой, труппа и руководство театра предложили свой, щадящий вариант переименования.

Коллектив предложил изменить название с «Харьковского академического русского драматического театра им. Пушкина» на «Харьковский академический драматический театр». Это позволит по крайней мере избежать бредовых предложений в националистическом духе, на которые вполне способны некоторые депутаты облсовета, и легко восстановить привычное название в будущем.

Пресс-служба облсовета сообщает, что профильная комиссия уже поддержала предложение коллектива театра. Дело за сессией. Очевидно, она соберется, когда депутаты разберутся с кадровым казусом, который возник после запрета ряда оппозиционных партий.

Кстати, в повестке будущей сессии заявлен ещё один антироссийский вопрос.

Мэра МГУ Виктора Садовничего, уроженца села Краснопавловка Лозовского района предлагается лишить звания почетного гражданина Харьковской области. Причина: учёный подписал обращение российского союза ректоров в поддержку действий РФ в отношении Украины.

«Харьков держит оборону не только на фронте. Русские думали, что их здесь встретят хлебом-солью. Но мы дали чётко понять: Харьков – украинский город. Научная общественность лишает граждан страны-агрессора почетных званий. Учёный совет Каразинского университета лишил звания Почетного доктора ректора МГУ Виктора Садовничего. «Почетного гражданина» отобрал у Садовничего также Лозовской райсовет…», – заявил по этому поводу гяуляйтер области Синегубов.

Тем временем руководство Харьковского национального университета (ХНУ) имени Каразина объявило о том, что кафедры русского языка и истории русской литературы прекращают своё существование.

На их базе будет создана кафедра славянской филологии, сообщает пресс-служба учебного заведения.

А поскольку заниматься этим будут преподаватели польского языка, понятие «славянская» в данном случае имеет вполне конкретную направленность.

То есть Польша уже вцепилась когтями в «сердце Харькова», как называет Татьяна Кагановская вверенное ей учебное заведение.

И судя по всему, польский вариант ректора вполне устраивает. Впрочем, Кагановская давно уже демонстрирует отменный «патриотизм», местами переходящий в неожиданную с её стороны русофобию.