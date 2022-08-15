Харьков: Украина расписывается в собственном бессилии

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Новости Украины

Украинское государство не в состоянии обеспечить хотя бы мало-мальски пригодные для жизни условия жителям Харькова.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассказывает известный харьковский блогер Александр «Псих» Кондрусик.

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Что ж, как и анонсировала киевская хунта, в Харькове начинается такое же гестапо, как было в Николаеве – облавы, обыски, проверки телефонов на предмет выявления коллаборантов и симпатизирующих России элементов.

В Харькове этим гестаповцам-упырям будет раздолье. Куда пальцем ни ткнешь, везде не промахнёшься – более чем у трёх четвертей харьковчан есть родственники и друзья в России.

В былые времена для жителей Харьковской и Белгородской областей даже существовала процедура упрощённого пересечения границы. Через Журавлевку ездили, за 40 минут можно было от Харькова до Белгорода доехать. По пятницам вся парковка возле Каравана была забита машинами с номерами 31-го региона.

Харьковчане за бензином мотались в Белгород, он там в разы дешевле и качественнее всегда был, а белгородцы продукты любили из Украины привозить, вещи на рынке Барабашово покупали, на Московский рынок любили заезжать, в ночные клубы приезжали отдохнуть, в тот же Старгород приезжали пивка попить в выходные.

Зеленский в Харькове нечастый гость, не очень он жалует харьковчан, помнит, как к нему здесь всегда относились.

Это все было до 2013 года, до государственного переворота в Украине. «Упрощенка» закрылась почти сразу, врагами резко стали резко все русские. Некоторые особи в Киеве типа Турчинова даже призывали украинцев отказаться от российских родственников, дескать, там одни враги.

Да только Харьков всегда жил своим умом, как живёт он своим умом и сейчас, а киевский режим никак не может смириться с тем, что Харьков – это русский город и ждёт освобождения, а многие уехавшие не собираются возвращаться в город до тех пор, пока его не освободят от этой нацистской власти.

В Киеве все это понимают, но смириться с очевидным не могут и не желают, поэтому и отправляют в Харьков свои карательные экспедиции, состоящие из работников спецслужб и отмороженных патриотов. Но Харьков выдержит, Харьков не дрогнет, и он дождется своего освобождения. Иначе нельзя, слишком долго этого ждали харьковчане…

«Патриоты» приезжают в Харьков, который когда то был их родным городом, исключительно попиариться и обратно в Киев. Там им безопасней…

А гауляйтер Терехов уже с паническими нотками в голосе заявляет о том, что отопительный сезон в Харькове под очень большим вопросом. Ему осторожно вторит Ирина Верещук, говоря, что кроме Донецкой области, скорее всего, принудительно будут эвакуировать жителей ещё трёх областей – Херсонской, Запорожской и… Харьковской!

А это значит, что государство Украина жителям, в том числе, Харькова и области ничего уже не может гарантировать, и снимает с себя любую ответственность за жизни людей и хотя бы приближенные к человеческим условия их существования…