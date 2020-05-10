Харьков: Умножающий на ноль?

10.05.2020, Харьков, Александр Буров

В День Победы и накануне нацики в Харькове исходились на помёт. «Ватный город» не собирается примиряться с любимцами Института Нацпамяти и расово правильно скорбить, а наоборот — намерен праздновать.

К 9 мая наследники полицаев и потомки гуцульских козлопасов, овцелюбов и горшкомоев, по какому-то недоразумению осевшие в Харькове, развесили на трех мостах баннеры «Спасибо деду за то, что давил московскую гниду». Фотографиями этого креатива, граничащего с кретинизмом, гордо делятся на своих страницах местные организации «Фрайкор» и «Правый сектор».

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Остается туманной и не поддается объяснениям мысль авторов плаката. Где деды сегодняшних нациков давили эту «московскую гниду»? Если речь идет о каких-то военных подвигах, например, под Бродами, то там было всё с точностью до наоборот: дивизию СС «Галичина» давили 3-я гвардейская танковая армия генерала Рыбалко и 4-я танковая армия генерала Лелюшенко.

Если имеется в виду, что дед сидел в бандеровских схронах, то там он мог обзавестись, на выбор, волынскими либо карпатскими эктопаразитами. И значит, в этих схронах дед мог героически давить на себе лишь волынскую или карпатскую гниду.

Если же речь о ГУЛАГе, где оказался загадочный дед сегодняшних нациков, то нас далеко могут завести предположения о том, как герой обзавелся московскими паразитами.

Но не придавать значения этим нацистским баннерам на харьковских мостах — было бы не правильно. Мэру города Геннадию Кернесу, наоборот, должно быть интересно, кто из чиновников прохлопал такое безобразие. Баннер, прославляющий фашистских пособников, на одном из мостов привесили вплотную к баннеру с поздравлением от харьковского городского головы и с эфемерным «днем примирения», и с Днем Победы.

Таким образом, нацики преподали мэру бесплатный урок с напрашивающимися выводами. С ними бессмысленно примиряться, им это не нужно. Они гадят, где хотят. Лидеру местных маргиналов, какому-нибудь «правосеку» Юрию Лихоте, чтоб приравнять себя к мэру, совсем необязательно выигрывать местные выборы. У него на выборах и нет никаких шансов. Но он просто водрузит свой баннер рядом с мэрским поздравлением — и посмеется над Кернесом и теми его чиновниками, которые прощелкали эту срань. Ему даже за рекламную площадь платить не нужно. Придет — и вывесит с моста что угодно.

Значит, у Кернеса кто-то откровенно недорабатывает в коммуникации с силовиками и в судах.

Кроме того, откровенно косячат и те, кто занимаются его информационной политикой.

Вот поздравил Кернес земляков с Днем Победы. Текст поздравления — четкий и правильный. Сказал, что украинцы вместе с русскими, грузинами и другими народами защитили страну от фашизма, «от самого людоедского режима, который был в истории человечества».

Точно так же мэр без всяких расшаркиваний с тухлой идеологией вятровичей высказался после возложения цветов на Мемориале: «День Победы — это великий праздник. Это праздник людей, которые своей жизнью показали пример и сломали хребет фашистской гадине, которая тогда поработила Европу и вышла к рубежам СССР. И тогда советская армия дала отпор и сделала все, чтобы мы жили под мирным небом».

В этот же день начал работать Ютуб-канал Кернеса. Там подготовлен 75-минутный видеопроект, посвященный Дню Победы. Там всё тоже хорошо и правильно. За исключением начальной заставки: почти пять минут зритель читает: «75 лет Победы — наш великий праздник! Харьковский городской голова Геннадий Кернес». И всё это рядом с абсолютно неуместной эмблемой, изображающей то ли обезьянью задницу, то ли мак.

Можно поверить, что Кернес с пониманием относится к так называемому «дню примирения», навязанному еще порошенковским режимом. Можно допустить, что он до сих пор подстраховывается. Можно даже предположить, что у него не вызывает отвращения эта эмблема, несколько лет насаждавшаяся украинскими пропагандонами. Но как объяснить то, что ее прилепили к 75-летию Победы?! 75 лет Победа обходилась без обезьяньей задницы, как и победители обходились без какого-нибудь Зураба Аласании, Михо Саакашвили или Арсена Авакова.

Точно такую же эмблему харьковские маргиналы из нескольких националистических организаций нацепили 8 мая для коллективного фото, на котором они изображали скорбь. То есть создатели первого ютубовского ролика Кернеса с черно-красным недоразумением в пятиминутной начальной заставке приравняли его к кучке радикалов с такой же эмблемой. И эти же радикалы 9 мая поглумились над харьковчанами и Кернесом с моста.

Вам не кажется, что всё это звенья одной цепи?

А вот что вкладывает организация «Фрайкор» в свое понимание этой эмблемы и «дня скорби»: «Многие (украинцы) стали жертвами военных преступлений и репрессий или были вынуждены воевать за интересы иностранных диктаторов, но кое-кто смог увидеть в этом хаосе очередной шанс на возобновление самостоятельного украинского государства». И т. д. Добро пожаловать в клуб, Геннадий Адольфович? Но нацики так не считают. Это кто-то из идеологической обслуги Кернеса без Кернеса «женил». Да еще и подсобил радикалам с тем, чтоб они смогли устроить посмешище на мосту…

На самом деле, нацики Кернеса долго и последовательно ненавидят. У «правосеков» начинается трясучка от любой гуманитарной инициативы городской власти. Незадолго до Дня Победы у них пригорало, когда департамент образования обязал школы провести акцию «Вахта памяти», посвященную 9 мая. Они тут же завопили о российском следе.

Акция «Полк Победы» на балконе, инициированная Кернесом, вызвала аналогичную реакцию в стане бандерлогов. А потом вообще случилось то, от чего «правосеки» забились в истерике: «Вчера коммунальщики Кернеса выключили вебкамеры и сняли национальный флаг Украины с памятника воина-освободителя на ул. 23 Августа, который реял там с 2014 года».

Десятки тысяч харьковчан на это отреагировали бы разумно: «А какого … этот флаг находился на памятнике воина-освободителя?». И поаплодировали бы коммунальщикам Кернеса.

А кто-то отметил бы, что мэр набирает всё больше баллов в глазах харьковчан. Но тут им на глаза попадается это черно-красное непотребство на заставке первого ютуб-ролика Кернеса. Потом они видят нациков, позирующих и глумящихся с моста… Может, всё же пора Геннадию Адольфовичу кого-то множить на ноль?