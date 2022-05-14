Харьков: урезанный паек и повестки на пунктах выдачи гуманитарки

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Новости Украины

Согласно отчету Международной организации труда, с начала «полномасштабной войны» украинцы потеряли 4,8 миллиона рабочих мест. Если военные действия не прекратятся немедленно, эта цифра вырастет до 7 миллионов.

Страшные цифры, причем, скорее всего, заниженные. Чтобы оценить размер бедствия, нужно учесть, что значительная часть официально работающих в настоящее время либо находится в отпуске за свой счет, либо не не получает заработную плату.

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В мае Харьков стал многолюднее, жители города возвращаются из эвакуации. Но в магазинах покупателей единицы. Нет работы – нет денег. Для многих харьковчан единственным источником существования оказалась «гуманитарка».

На этом фоне одновременно в нескольких отделениях «Новой почты» 7 мая объявили, что гуманитарная помощь выдаваться больше не будет. Харьков охватила паника. Однако позднее появилась информация, что просто меняется формат. Теперь будет «президентский пакет». Всем, поровну и даром. И никто не уйдет обиженным.

Выяснилось, что в харьковский вариант пайка «от Зеленского» входит:

– 4 поллитровых банки куриной тушенки; – килограмм сахара; – килограмм макаронных изделий; – полкило чая; – 2 банки сгущенки; – 2 килограмма какой-нибудь (но не гречневой) крупы.

И это, как отмечают харьковчане, страшно далеко от заявленных норм президентской помощи, даже с учетом «допустимого отклонения 20%».

Нормы, опубликованные в украинских СМИ, таковы:

– зерно (пшеница и/или кукуруза) для хлеба, муки – 12,4 кг; – крупы, рис; зерно для круп в пересчете на эквивалент крупы – 2 кг; – макаронные изделия – 1 кг; – масло подсолнечное – 1 кг; – мясные, рыбные, бобовые консервы – 2,5 кг;

– сахар – 1 кг; – молоко или его заменитель (сгущенное молоко, сухое молоко в пересчете на эквивалент цельного молока) – 5 кг; – хлебобулочные и кондитерские изделия (печенье, сухари, хлебцы, бублики, пряники) – 1 кг; – чай, кофе – 200 г.

Как видим, в наборах харьковчан не оказалось муки и подсолнечного масла, что не удивительно. То и другое эшелонами лихорадочно «эвакуируют» на запад.

Поскольку вся импортная «гуманитарка» внезапно как по волшебству куда-то исчезла, жестоко урезанный паек – это все, что харьковчанам предлагается растянуть на месяц. Не слишком надежная страховка от голода.

Впрочем, в очередях делятся полезной информацией о кафе и столовых, где раздают бесплатные обеды. Очереди там тоже огромные, и может не хватить… Но ничего, в следующий раз повезет больше.

И вообще харьковчанам грех жаловаться. Вход в Евросоюз и НАТО не бесплатный. Вон, Румыния давно уже член того и другого, и спецоперацию там никто не проводит, однако из 19 миллионов населения 3 миллиона хронически голодают. На днях правительство страны ввело «чрезвычайное постановление», согласно которому нуждающиеся будут получать ваучеры, позволяющие «раз в два месяца воспользоваться горячим питанием или получить продукты».

На Украине правительство все же щедрее. Паек выдают в два раза чаще чем в Румынии, и получить его может каждый желающий. Правда, не каждому удаётся сделать это без последствий.

В Харькове выдачу продовольственных наборов жестко связали с отловом военнообязанных граждан. Прежде всего, продукты нельзя получить без паспорта. Причем людей, ответственных за выдачу, в первую очередь интересуют возраст и место жительства получателей-мужчин. Кроме того, необходимо указать действующий номер телефона. Якобы для того, чтобы можно было получить сообщение о дате следующей выдачи.

Но пассивным учетом наличных человеческих ресурсов власти не ограничиваются. Утром 13 мая на одном из пунктов выдачи силовики одновременно решали две задачи: отлов призывников и выявление неблагонадежных.

Все было сделано быстро и технично. Внезапно один из стоящих в очереди начал громко восхвалять Зеленского. Его поддержал еще один. Люди молча сторонились, но поневоле отвлеклись на диалог провокаторов. Тем временем толпу окружили автоматчики. Выхватывали мужчин, вели к стоящему рядом микроавтобусу и здесь же выписывали повестки. Удобно, поскольку все жертвы были при паспортах и телефонах.

За теми, кто бросился наутек (и остался голодным) военные не гнались: улов и без того получился богатым.

Для тех харьковчан, кому возраст и пол (пока не добрались до женщин) позволяет получить паек без риска оказаться в рядах ВСУ, есть хорошие новости: добираться часами пешком к пунктам выдачи, возможно, не придется. Мэр Игорь Терехов обещал с 15 мая запустить кое-какой наземный транспорт.

«Мы запустим 4 трамвайных маршрута и 8 троллейбусных. Также мы запустим 25 автобусных маршрутов. Разрабатывая эти маршруты, мы постарались сделать так, чтобы из любой точки города харьковчане могли добраться туда, куда им необходимо. …Я понимаю, что многие из вас из-за войны потеряли работу, денег на проезд нет. Поэтому я принял решение, что первые две недели, пока мы не перезапустим экономику Харькова, проезд коммунальным общественным транспортом будет бесплатным».

И еще одна хорошая новость. Бумаги в Харькове, несмотря на варварскую вырубку лесов в области в последние годы, хватит надолго. Во всяком случае, рупор мэрии, газета «Харьковские известия», начала на двух из восьми полос печатать с продолжением знаменитый роман Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». Неожиданно и щедро. Теперь харьковчанам будет чем заняться, стоя в очередях за пропитанием.