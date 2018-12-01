Харьков: военное положение в картинках

01.12.2018, Харьков, Артур Манцевич

Режим военного положения в Харькове и области объявлен, и не замечать его не дадут, хотя очень хотелось бы многим. Например, водителям фур с российскими номерами, которых долго не пропускали через границу с украинской стороны на КПП «Гоптовка», и русским мужчинам от 16 до 60 лет, въезд которых на украинскую территорию снова ограничен.

Да, облвоенком объявлял о прекращении призыва и ежедневно повторяет, что никакой мобилизации нет, но… военные комиссариаты Харьковской области планируют собрать резервистов на десять дней на учения по территориальной обороне. Как сообщил военный комиссар Харьковской области Юрий Калгушкин, будут привлекаться только те, которые служили, в те части и на должности, на которых проходили службу. Оповещать о сборах военкоматы будут по повестке. Если резервист получил официальное уведомление с гербом районного комиссариата и подписью военкома, он должен прийти в военкомат и уточнить свои данные. «Если это непонятная бумажка, сейчас много, например, смс-сообщений приходит, то никакой реакции не должно быть», — объясняет Калгушкин.

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Городские власти пытаются делать вид, что ничего не происходит, и сообщают о том, что планы не меняются и всё хозяйство работает в штатном режиме. Сессия горсовета, прошедшая в среду, должна была бы это подтвердить. Да, были приняты бюджет Харькова на следующий год, программа развития и решения еще по шестидесяти вопросам, но… Впервые за долгое время ни в зале заседаний, ни под окнами мэрии никто не хулиганил, ничего не громил и не поджигал. О чем это говорит? О том, что центральная и областная власть вполне может управлять штурмовиками и хунвейбинами, если захочет. В том числе и соблюдать режим запрета общественно-политических мероприятий собственных подручных. Вопрос лишь в том, захочет ли хотя бы еще раз.

Получается, что шествия проводят сейчас только животные. Видео, снятое на Белгородском шоссе, разместили очевидцы в соцсетях. На кадрах видно, как несколько свиней и коза выходят на проезжую часть.

А вот с криминалом правоохранители справляются только показушно. Например, полиция выделила аэропорту своих сотрудников с собаками для поисков наркотиков. Дело, конечно, небесполезное, если бы не одно обстоятельство. Это для людей в воздушной гавани города достаточно чистых и бесплатных туалетов, а пёсикам негде лапку задрать ни в помещении аэровокзала, ни в его ближайших окрестностях.

Однако матчи европейских клубных турниров в Харькове и Полтаве не состоятся. Советник губернатора Сергей Стороженко успокаивал футбольных болельщиков, сообщив, что матч Лиги чемпионов между командами «Шахтер» (Донецк) — «Лион» (Франция), запланированный на 12 декабря, из Харькова не переносится (хотя уже появились сведения, что французы просят УЕФА внимательно рассмотреть ситуацию и принять взвешенное решение).

Французский футбольный клуб «Лион» (Франция) не желает проводить матч группового турнира Лиги чемпионов в Харькове. Вот что об этом заявил президент клуба Жан-Мишель Олас на страницах Eurosport.fr: «Мы обратились в УЕФА, чтобы там внимательно изучили обстановку на Украине, поскольку страна, к сожалению, переживает кризис. Они многое пережили и продолжают страдать. УЕФА, например, принял решение провести игру «Арсенала» с «Ворсклой» в Киеве. Мы не хотим ехать в Харьков, если честно».

А вот криминала меньше не стало. Полицейские сводки не укоротились. Более того, город потрясло сообщение о смерти главного редактора газеты горсовета «Харьковские известия» Олега Пересады. Одному из коллег покойного пришло сообщение от дочери Олега. «Он просто исчез, и я еле нашла его ближе к ночи в неотложке, наверное сердце екнуло и он упал на дороге и первым же делом его ограбили со всеми же документами. Умер от обморожения. Так и пришлось искать как неизвестного. И никакой урод не додумался вызвать «скорую», пока он лежал».

В эти же дни в Киеве решили перетасовать местные элиты, и облгосадминистрация создала рабочую группу подготовки предложений по объединению (укрупнению) районов Харьковской области. Ведь проводить любые непопулярные меры гораздо проще с помощью людей, не знакомых между собой и не ценящих мнение друг друга.

Так что ждём сюрпризов, а они обязательно будут. Режим военного положения обязывает.