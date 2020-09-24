Харьков: Возвращение Добкина

24.09.2020, Харьков, Александр Буров

Михаил Добкин заявил о намерении участвовать в выборах мэра Харькова. Это добавляет не только интригу избирательной кампании. У основной (немайданной) части харьковского электората появляется еще и уверенность в том, что — в случае непредвиденных обстоятельств и неожиданных поворотов — эти выборы не превратятся в беспросветный блудняк.

Еще пару недель назад, до тяжелой формы болезни коронавирусом харьковского мэра, предвыборный расклад не предвещал никаких сенсаций и отклонений. Безоговорочным фаворитом местных выборов был действующий городской голова Геннадий Кернес.

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Человек-недоросль Алексей Кучер, по недоразумению еще и харьковский губернатор, — кандидат от «Слуги народа». Еще весной как-то Кернес назвал его «молью». И это исчерпывающая характеристика для «зеленого» губернатора. Кучер почти год возглавляет Харьковскую обладминистрацию, а мне приходится гуглить его фамилию, чтоб вспомнить имя…

До чего бесцветным созданием и бездарным политиком нужно быть, чтоб призвать в «первую столицу» и назначить своим заместителем какого-то Пастуха из Тернополя? Человек где-то там развлекался с овцами, закончил какую-то бурсу, помародерил в АТО, покуролесил в Верховной Раде, работать отвык, — поэтому завалился к губернатору Кучеру: обучать «слугу народа» навыкам «Самопомощи».

В общем, Кернес удачно назвал Кучера молью. Моль хорошо рифмуется со словом «ноль». А ноль — это то самое, на что Кернес умножает таких соперников.

Человек-«базар» Александр Фельдман зачем-то шел кандидатом в мэры от «Оппозиционной платформы — За жизнь». То есть, зачем идет на местные выборы этот народный депутат — понятно: завести в горсовет нескольких представителей собственного детища, торгового центра «Барабашово», с которым Кернес бодается уже не первый год. Но зачем это понадобилось «Оппозиционной платформе — За жизнь» — большая загадка.

Возможно, на родном округе Фельдману и удастся состричь купоны по максимуму. Но в других округах немало избирателей, поддержавших ОПЗЖ на парламентских выборах, очень сильно задумаются: а стоит ли отдавать свои голоса торговому центру «Барабашово»? И предпочтут проголосовать за «Блок Кернеса — Успешный Харьков».

Нынешнее участие ОПЗЖ в местных харьковских выборах вообще вызывает много вопросов у людей, критически относящихся к постмайданной идеологии. Даже некоторые члены ОПЗЖ не скрывают, что будут голосовать за своих, идущих по спискам в местные советы, но на выборах мэра поддержат Кернеса. Да и со списками в горсовет и облсовет всё может оказаться не так просто. Потому что областную организацию ОПЗЖ возглавляет экс-губернатор Райнин, соратник Порошенко и глава его администрации в 2016—2019 гг.

Здравомыслящие люди даже не заморачиваются дилеммой: можно ли голосовать за команду ОПЗЖ, если ее поведет в облсовет Райнин? У них возникает лишь один вопрос: как Райнин вообще может участвовать где-либо, кроме конкурса мудаков, в котором ему было бы гарантировано второе место?!

Можно как угодно относиться к деловым или морально-волевым качествам Кернеса. Но нужно отдать ему должное: есть «красные линии», за которые он не отступит. Показательна история с проспектом Жукова, который еще в 2016 году был «декоммунизирован» губернатором Райниным — в пику Кернесу и горсовету, отстаивающим это название. Потом мэр и горсовет последовательно пытались вернуть название «проспект Жукова», добивались своего.

Райнин же, как преданная шестерка Петра Порошенко, где только мог, старался подгадить родному городу и его исторической памяти, чтоб выслужиться перед шефом.

Тоже показательные моменты: в 2015 году, чтоб избежать переименования Фрунзенского района, городская власть и Кернес обосновали этот топоним тем, что отныне он называется в честь харьковчанина Тимура Фрунзе, летчика, Героя Советского Союза. То есть это имя никак не должно было подпадать под «декоммунизацию». Но губернатор Райнин и в этом случае умудрился показать, что он умеет быть тупее отборных рогулей: особым распоряжением район был переименован в 2016-м.

Ну, а чтоб еще более убедительно лизнуть чувствительную задницу Петра Алексеевича Порошенко, губернатор Райнин тогда успешно загадил харьковскую топонимику именами коллаборационистов, националистических головорезов или просто никому неведомых ушлёпков.

И вот после госпитализации харьковского мэра у Фельдмана и Райнина не просто развязаны руки для активной игры. Они получают простор для маневра. У Фельдмана появляется мотивация тягаться за второе место: а вдруг возникнут некие юридические коллизии… У Райнина на его участке предвыборного фронта тоже может наблюдаться некоторое послабление со стороны основных соперников. Люди, хорошо знающие, как работает Кернес на выборах, говорят: обычно он активно включен во все процессы и контролирует каждую мелочь. А сейчас возникает вопрос: не облажается ли команда мэра в его отсутствие?

И вот 23 сентября прозвучало заявление Михаила Добкина, экс-губернатора и экс-мэра: «Сегодня я подал документы на регистрацию кандидатом на должность Харьковского городского головы. Воистину говорят: человек предполагает, Бог располагает. Не хочу здесь много писать о мотивах и причинах такого решения. Скажу лишь одно, желаю Геннадию Кернесу скорейшего выздоровления и возвращения в родной Харьков. Всё остальное завтра расскажу Максу Назарову в эфире телеканала НАШ».

При этом в тот же день партийная конференция ПП «Блок Кернеса — Успешный Харьков» единогласно поддержала выдвижение Геннадия Кернеса в кандидаты на пост городского головы.

Первый вице-мэр Игорь Терехов: заявляет: «Есть ли мэр, подобный Кернесу, в других городах? Сильный, умный, харизматичный. Отвечу сразу: нет такого мэра. Для Харькова Кернес — это стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Геннадий Адольфович Кернес уже сам — бренд города».

Основное предположение на данный момент: Добкин работает по запасному варианту.

24 сентября заканчивается этап выдвижения и подачи документов для регистрации кандидатов. То есть до четверга нужно было выдвинуть и Кернеса (в расчете на его возвращение в строй), и серьезного дублера (на случай, если мэру придется сняться с дистанции).

Скорее всего, этот шаг Добкина согласован с Кернесом. Вполне вероятно, что он будет дублировать своего давнего соратника до 5 октября: это последний день, когда кандидат может отказаться от участия в выборах. Зависит от состояния здоровья Кернеса к тому моменту. В этот день Добкин может сняться, заявив о поддержке Кернеса. С тем, чтоб действующий мэр гарантированно выигрывал в первом туре.

Во-первых, это будет красиво, если к тому времени Кернес станет в строй и обнимет старого друга, с которым после 2014 года возникли какие-то разногласия. А во-вторых, самому Добкину проще будет объяснить свой отказ от амбиций на киевском направлении (где социология не отводила ему никаких солидных цифр). Выходит логично и последовательно: Добкин подстраховал друга, чтоб не допустить даже вероятности ситуации, при которой вторые (условный Фельдман или еще более условный Кучер) станут первыми. А как только Кернес возвращается — дублер благородно уходит в тень.

Есть более сложный вариант. Если состояние Геннадия Кернеса к 5 октября будет внушать опасения, Добкин увеличивает активность — с прицелом на 2-й тур. Ведь не исключено, что, если процесс реабилитации Кернеса затянется, основные противники будут разыгрывать карту его недееспособности. Они попытаются обрушить рейтинг мэра накануне голосования. И тогда важно будет — технично осуществить транзит части кернесовского рейтинга Добкину так, чтоб противник не имел шансов на участие во втором туре (который ориентировочно проходит на Украине 15 ноября).

Есть и еще более драматичный вариант: Кернесу и в октябре будет не до выборов — и Добкин станет не только дублером, но и преемником.

Таким образом, вроде бы, предусмотрены все варианты.

Есть одно «но». Мы сейчас предположили все варианты согласованных действий тандема Кернес — Добкин. Но в украинской политике нельзя исключать и еще одного варианта: этот ход Добкина — его художественная самодеятельность. Хотя с трудом верится в такой цинизм именно со стороны Михаила Марковича. Подобный макиавеллизм более характерен для политиков аваковского склада: спрыгнуть с делянки, на которой тебя ожидает бесславное поражение, на более лакомый участок, где можно рассчитывать на успех.

Дождемся конкретики от Добкина в его телевизионном выступлении. Во всех вариантах, кроме последнего, возвращение бывшего мэра и губернатора обещает оживить региональную политику. Мы привыкли к тому, что за Кернесом закрепился имидж хорошего «завхоза» Харькова. А Добкин — это человек, который не стесняется быть оппозиционным политиком. После майдана у него не всегда это получалось. Но своего отношения к майданной власти Добкин не скрывал. И он может хорошо напомнить о себе как о политике именно на своей родной территории.

Почему я не допускаю мысли о том, что Добкин по собственной инициативе воспользовался проблемами Кернеса, чтоб взлететь? Потому что это был бы шаг стервятника, а не политика.

А Харьков вправе рассчитывать на то, чтоб сюда вернулась большая политика, а не то, что здесь мутили райнины и прочие кучера с пастухами.