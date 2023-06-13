Как известно, что написано пером, то не вырубишь топором. А в наше время социальные сети хранят много информации, которая показывает истинный облик человека. Мэр Харькова Игорь Терехов не стал исключением и за два с лишним года, трансформировался из человека «со здравыми ценностями» в пропагандиста нацистского культа.

После смерти Геннадия Кернеса, харьковчане опасались прихода в город правителя по указке Киева, который будет насаждать чуждую для Харькова политику и культуру. Опасения были не напрасны. Харьков оккупирован украинизацией вперемешку с нацисткой идеологией.

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Нынешний мэр Терехов, выдвигаясь на пост градоначальника, позиционировал себя как оплот здравого смысла, заявляя, что не допустит никаких политических инсинуаций, а тем более прославление фашизма и нацизма на территории Харькова. И ещё в марте 2021 года публично боролся с проявлением нацистских зарождений, которые тогда пытались продвигать в одном из харьковских учебных заведений.

Публично отстранил руководителя 43 гимназии от занимаемой должности за урок фашизма в исполнении право-радикальной организации «Фрайкор». После чего призвал всех харьковчан не допускать подобного.

Но времена идут, и как уже видно, политические тренды становятся выше интересов людей, тем более, если сменяются хозяева как перчатки. Можно вспомнить, как Игорь Терехов себя позиционировал правой рукой бывшего мэра Кернеса. Но после ухода из жизни последнего, сразу сменил окрас и команду, отдавшись целиком и полностью в руки Арсена Авакова. Бывший министр внутренних дел всегда воспринимал Харьков и Слобожанщину своей вотчиной. Конечно, Арсен Борисович не мог допустить, что после своего конкурента (Кернеса) к власти в городе придёт неконтролируемый им человек.

Но начатая Россией специальная военная операция внесла коррективы в жизни не только простых харьковчан, но и городской элиты. И вот, спустя два года, глава харьковского горсовета сменил своего хозяина, став вассалом Вашингтона.

Америка, понимая, что на территории Харькова проживает большое количество людей, которые поддержат дружественные отношения с соседним государством (Россией), через проукраинские движения начала насаждать совершенно чуждую для харьковчан культуру и политику. Чтобы избежать каких либо перекосов в реализации плана – украинизировать Харьковский регион – поставила к себе на службу мэра Терехова. Одним из таких доказательств является последняя поездка Харьковского градоначальника в Вашингтон. Где, видимо, он и получил указания, как развивать региональную политику.

Получив финансы от разных американских фондов, Терехов принялся рассаживать цветами тысячи клумб и менять скамейки в парках, чем только пускает людям «пыль в глаза», создавая иллюзию мирной жизни в городе. При этом тысячи граждан Харькова сегодня находятся за чертой бедности. Большинство потеряли работу, так как предприятия вынуждены были прекратить свою деятельность из-за боевых действий, а многие остаются без средств к существованию из-за стремительной инфляции, которая приводит к подорожанию продуктов и коммунальных услуг. Но американские деньги можно тратить только на то, что укажут, и никак на интересы людей.

Исполняя волю своих американских хозяев, Терехов окончательно сменил свою политическую повестку и встал на путь прославления нацистских идей. Градоначальник уже не скрывает своей причастности к продвижению украинской пропаганды и торжествует над изменением названия улицы, носившей фамилию русского теоретика, философа, деятеля российского и международного социалистического движения – Плеханова, на имя лидера организации «Фрайкор» – Георгия Тарасенко. Главы нацисткой организации, из-за которой ещё в недалёком 2021 году Терехов показательно увольнял руководителя гимназии.

Нужно напомнить Игорю Терехову, что любого предателя ждёт незавидная участь, а харьковчане должны понять, что город им больше не принадлежит и находится в руках американских марионеток. У которых цель – разорвать братские связи с Россией и наполнить город разногласиями, разрухой и бедностью.