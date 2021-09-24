Харьков: Зачем Добкину поддержка Янины Соколовской?

24.09.2021 13:45 (Мск), Харьков, Александр Буров

Новости Украины

До выборов мэра Харькова остается чуть больше месяца. И понятно, что основная диспозиция уже ничем не будет нарушена. Основные соперники — и.о. городского головы Игорь Терехов и оппонирующий ему Михаил Добкин. Вряд ли уже в поединок фаворитов сможет встрять, как черт из табакерки, какой-то неожиданный третий участник.

Михаил Добкин в числе первых подал документы на регистрацию кандидатом на должность Харьковского городского головы. Опередил его только «азовец» Константин Немичев, глава харьковского Нацкорпуса.

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Именно Немичева в сентябре пытались объявить «единым кандидатом от демократических сил» местные нацики. Но представители свидомых партий и националистических организаций толком не договорились между собой. В итоге «азовец» Немичев (по совместительству еще глава общественного совета при Харьковской облгосадминистрации) называет себя «единым кандидатом от демократических сил». Но порошенковская «Европейская солидарность» намерена выдвигать своего кандидата — депутата Харьковского облсовета Александра Скорика.

На днях «проукраинские силы Харькова» (что это такое — хз, потому что ровно все участники избирательной гонки называют себя проукраинскими) провели праймериз единого кандидата — теперь уже без Немичева. И тут оказалось, что «свидома спильнота» клала с прибором на главу местного Нацкорпуса и наиболее доверяет писателю Сергею Жадану — 11,6%. А буквально в зад ему дышит член «Европейской солидарности» Александр Скорик — 11,04% голосов.

Но «праймериз» — это звучит слишком громко для того мероприятия, которое провели нацики. Достаточно было бы посмотреть на весь состав участников, тягавшихся с Жаданом, Скориком и экс-губенатором Светличной. Какой может быть праймериз «демократических сил» с участием эти немытых городских сумасшедших и нечесаных клошароподобных активистов?!

К тому же, многие еще помнят, что настоящий праймериз был устроен для этой публики 1 марта 2014 года, когда харьковчане пинками выгоняли Жадана и прочих майдановцев из здания ХОГА. Да и вряд ли писатель действительно планирует участвовать в мэрских выборах.

Интересно еще и другое. В соцсетях самые упоротые нацики без энтузиазма обсуждают основные кандидатуры от свидомых сообществ. Но зато очень возмущены, что некоторые их соратники решили монетизировать свою упоротость, предложив свои услуги основным кандидатам. То есть эти продажные свидомиты уже подъедаются и в стане Терехова, и в лагере Добкина.

Особенностью этой кампании действительно стало нездоровое стремление основных кандидатов прибегать к услугам токсичных персонажей и таких пиарщиков с низкой социальной ответственностью, на которых пробы ставить негде.

При этом, симпатии, скажем так, здравой части Харькова — на стороне Добкина. Это не отменяет претензий к его команде, к его собственным колебательным движениям и сомнительным заявлениям. Но, видимо, добавила этих симпатий Добкину как раз тупая избирательная тактика команды исполняющего обязанности мэра. Тереховцы ведут откровенно грязную игру против основного оппонента, рассчитанную на совсем уж умственно отсталых сограждан.

Чего стоит хотя бы тот факт, что подработать на Терехова против Добкина вызвался одиозный активист Сергей Ряполов. Это тот самый чертила, который был «пострадавшим» по делу Геннадия Кернеса.

В разгар майдана, якобы, этому самому Ряполову разбил нос харьковский мэр. Якобы, этот активист с другим таким же полудурком наблюдали за встречами и контактами Кернеса. Якобы, их спалила охрана, а потом случился неприятный разговор с мэром.

«Пострадавших» активно мотивировал в суде небезызвестный Антон Геращенко, любимый адъютант Авакова и недруг Кернеса.

И вот с таким бэкграундом активист Ряполов вдруг был востребован Тереховым, «наследником Кернеса». Команда и.о. городского головы облажалась по полной, когда выпустила фейковый номер газеты «Время Добкина». На подобную дешевку мало кто повёлся. А бездарные пиарщики Терехова решили, что из этой грязной истории можно выйти чистыми под прикрытием г.вномёта Ряполова. И запустили этого активиста для сбора «доказательств» того, что и скандальный фейковый номер газеты был выпущен штабом Добкина. Ряполов проделал это так же тупо, как работает информационная обслуга Терехова.

Вслед за этим Добкин нанес техничный удар главному сопернику. В одном фейсбучном посте он высказал критическое отношение и к гей-параду, прошедшему недавно в «первой столице», и к Ряполову с Тереховым, которые могли бы стать украшением этого мероприятия.

Если летом Добкин долго раскачивался, не выходя из собственных хабов, то к осени он не просто нарастил предвыборную активность, а начал правильную работу «в полях». То есть начал встречаться с избирателями в микрорайонах и во дворах, проводить мероприятия для детей и т.п. Он действительно наладил обратную связь с жителями города.

Всё это хорошо. Но тем харьковчанам, которые спешат обольщаться на предмет этой активности Михаила Добкина, стоило бы задать ему и себе некоторые вопросы. Вот вышел в начале сентября добкинский ролик, своего рода анонс избирательного старта. Какая была необходимость первым в этом ролике показывать АТОшника в камуфляже, а за ним уже пускать кадры с пенсионеркой, священником, ветераном Великой Отечественной войны? Это так расставлены приоритеты?!

В чем ценность АТОшника в камуфляже для Харькова? Почему для создателей ролика он важнее ветерана Великой Отечественной, священника, пожилой женщины? Может, подразумевалось, что этот АТОшник в ходе избирательной кампании раскроет какие-то свои человеческие качества? Например, откровенно расскажет, как режим Порошенко втянул его в кровавый блудняк? Поведает, как он прозрел и понял, что пора прекращать эту войну, на которой Украина убивала мирных граждан Донбасса? Пока не слышно.

Ясно только, что в предвыборном ролике Добкина снялся глава Холодногорского районного отделения Союза ветеранов АТО Николай Богдан. И его сразу же убрали с этой должности за участие в ролике. Или временно отстранили. Не так уж и важно. Хотелось бы внятных объяснений от самого Добкина: а что это было и зачем?

Михаил Добкин вполне по делу высмеивал недавно политолога Вадима Карасева, явно решившего подработать на Игоря Терехова. Но вопрос знатокам… А с каких пор политолог Карасев стал токсичнее журналистки Янины Соколовской, которая ежедневно в своих постах топит за Добкина? Кто-то из избирателей действительно верит в то, что черный рот Янины Соколовской будет хвалить или клеймить кого-то из кандидатов бесплатно?

Добкину давно бы пора напрячься в связи с этой информационной поддержкой со стороны Соколовской? Может, следовало сэкономить на аппетитах Соколовской — и эти средства перевести на переселенцев Донбасса?

Хотелось бы дождаться от Добкина внятных и убедительных аргументов, свидетельствующих о том, что он лучше Терехова.