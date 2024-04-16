Харьков ждёт судьба столетней давности – укро-политолог

Анатолий Лапин.  
16.04.2024 19:10
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, СССР, Украина, Харьков


Харьков может стать точкой сборки новой Украины, став ее «российской» столицей по примеру того, как он был главным украинским городом для большевиков чуть более, чем сто лет назад.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Харьков может стать точкой сборки новой Украины, став ее «российской» столицей по примеру того,...

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«Клубок проблем – надеюсь, Харьков останется украинским. Не дай Бог, мы потеряем Харьков, тогда будет открывать возможность для этого пресловутого проекта «Другая Украина».

Это же уже проходили сто лет назад – где отаборилось большевистское правительство Украины? В Харькове. Ну а дальше все, что происходило, мы знаем из учебников истории. А что касается заявления Буданова – еще раз подчеркиваю, мы не знаем, какими резервами располагает российский генеральный штаб. Возможно, их не хватит для большого наступления – возможно, мы вынуждены гадать на кофейной гуще», – рассуждал вырожденец.

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