Харьков ждёт судьба столетней давности – укро-политолог

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Харьков может стать точкой сборки новой Украины, став ее «российской» столицей по примеру того, как он был главным украинским городом для большевиков чуть более, чем сто лет назад.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Клубок проблем – надеюсь, Харьков останется украинским. Не дай Бог, мы потеряем Харьков, тогда будет открывать возможность для этого пресловутого проекта «Другая Украина». Это же уже проходили сто лет назад – где отаборилось большевистское правительство Украины? В Харькове. Ну а дальше все, что происходило, мы знаем из учебников истории. А что касается заявления Буданова – еще раз подчеркиваю, мы не знаем, какими резервами располагает российский генеральный штаб. Возможно, их не хватит для большого наступления – возможно, мы вынуждены гадать на кофейной гуще», – рассуждал вырожденец.