Харьков: жидкое шествие нацистского «зоомира»

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Новости Украины

Свидомое сообщество в выходные пыталось поиграть мускулами в Харькове. Но получилось очень жиденько. Как будто не единство демонстрировали, а анализы сдавали.

Организаторами так называемого Марша единства, прошедшего в субботу, выступили более полусотни общественных организаций. В то же время Нацкорпус называет организатором Штаб обороны Харьковщины. Участники рапортовали, что собрали 5000 человек. Менее заинтересованные источники сходятся на том, что этот показатель надо делить на пять.

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Таким образом, Штаб обороны Харьковщины и полсотни общественных организаций, включая «Ветеранское братство», «Спортивный корпус», «Молодежь. Харьков», «Зоомир. Харьков», смогли наскрести по сусекам жиденькую тысчонку. То есть получается, что все эти патриоты, требующие для своей территориальной обороны эпических бюджетных вливаний, выставили в среднем по двадцать рыл с организации. А если учесть и просто свидомых, примкнувших к маршу (некоторые упоротые родители еще и детей потащили), то выходит и того меньше.

В то время как СМИ вопят о миллионе домохозяек и их патриотических мужей, готовых с автоматами встречать агрессора, наносить ему удары из тысячи бомбоубежищ, на показательный марш в центре Харькова удалось снарядить такую незначительную колонну. По одной особи от бомбоубежища? А в сколько раз уменьшится эта колонна, если ее позвать в окопы?

Вся эта арифметика уже свидетельствует о том, что «марш единства» превратился в марш единиц, близких к нулевой отметке.

Нардеп Илья Кива (ОПЗЖ) постебался над участниками мероприятия, среди которых были его бывшие подельники:

«Харьков-миллионник смог сегодня выдавить из себя максимум 1000 «патриотов», вместе с «залетными» из других городов, которые прошли улицами города, крича националистические кричалки и лозунги типа — «Смерть ворогам». Процент на грани погрешности.) Все что нужно знать о позиции харьковчан, которые, как и вся уже Украина, устали от этого националистического маразма, в котором наша страна находится уже восемь лет».

Но зато заявители акции от общественной организации «Зоомир. Харьков» угадали с собственным названием. То, что происходило на главной улице Харькова, действительно, напоминало зоологический мир. Его представители пронесли бандеровскую тряпку в голове своей колонны.

Накануне Харьковская городская комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рекомендовала представителям свидомого «зоомира» отказаться от показушного мероприятия. Выступали здесь и представители силовых структур. Говорилось о сложностях с обеспечением безопасности и порядка, о введении в регионе «желтого» уровня террористической угрозы, о росте заболеваемости ковидом.

Кроме того, власти и силовики не исключали возможных провокаций, «направленных как на дискредитацию руководства государства, так и на обострение общественно-политической ситуации в городе и в регионе в целом».

Означает ли это, что даже полиция и СБУ уже понимают степень упоротости свидомых особей? Скорее всего, силовикам накрутили хвосты, чтоб не позволяли радикалам лить воду на мельницу Порошенко.

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Один из организаторов, лидер общественной организации «Молодежь. Харьков» Евгений Ткаченко заявил местному каналу:

«С проявлениями терроризма — это работа силовых структур».

Потом спохватился, что очень двусмысленно сформулировал и палит контору. И закончил мысль:

«Наше дело — сообщить, что мы хотим провести мероприятие. Их работа — это обеспечить нам безопасность».

Поскольку горсовет пытался через суд запретить проведение марша, возникла чехарда с несколькими организаторами и заявителями. Суд удовлетворил только один иск городских властей. А организаторов оказалось как грязи, и оспорить в суде все их заявки не удалось. В итоге «зоологический мир» победил.

Во время марша в объектив попал полицейский, который держит в руке фаллоимитатор и озадаченно смотрит на него.

Надо надеяться, что посредством мужского полового органа правоохранитель выражал отношение большинства харьковчан к бандеровскому флагу. Но есть и другие версии. Злые языки в соцсетях утверждают, что это полицейское спецсредство. Другие предположили, что полицейский извлек резиновый орган из обыскиваемой сумки. А где-то в кустах еще ждет своего часа тот рояль, на котором этим фаллоимитатором принято играть у представителей сегодняшней власти.

Самым ярким представителем националистического «зоомира» выглядел глава местного Нацкорпуса Константин Немичев. Он сказал такое:

«Мы с вами сделали невероятное! Мы собрались и показали, что Харьков — это Украина. Мы показали это на весь мир!»

Если тысяча участников марша показали, что Харьков — это Украина, то что же показали остальные харьковчане, количеством миллион? Что-то противоположное? Браво. Где-то плачет навзрыд один куратор Немичева: «Позвольте, как же он служил в очистке?!»

Проговорка лидера Нацкорпуса недалека от истины. Это подтверждают и листовки, появившиеся на днях в центре Чугуева, под Харьковом. Кто-то напомнил землякам: «Чугуев — русский город».

Председатель общественной организации «Русь Триединая», уроженец этого города Сергей Моисеев пишет в соцсетях:

«Эти листовки с цитатой Ильи Ефимовича Репина из переписки с художественным и музыкальным критиком Владимиром Васильевичем Стасовым: «Относительно меня Вы ошибаетесь, считая, наверное, природным малороссом: моя родина Чугуев, Харьковской губернии. Это городок русский»…

Расклейка правдивых листовок в историческом центре Чугуева сопряжена, без преувеличения, с риском для жизни в военном городе, переполненном фашиствующими нацбатовцами».

Моисеев уточняет, что листовки замечены «перед творениями архитектора Стасова — монументальным, но разрушающемся зданием бывшего Юнкерского училища, перед Покровским Собором и перед скромным Императорским путевым дворцом».

Еще более убогим, чем субботний «марш единства», был воскресный автопробег «Мы любим Украину!», проведенный «Автомайданом. Харьков».

На «историческом» фото, рядом с военной палаткой на площади Свободы, запечатлели себя два десятка участников автопробега с диагнозом «показная любовь к Украине».